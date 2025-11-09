Première thérapie mondiale d'édition génique ciblant l'APOC3 pour le traitement de l'hyperlipidémie

Administré au premier patient atteint de chylomicronémie, le CS-121 de CorrectSequence Therapeutics démontre un excellent profil d'innocuité et une efficacité significative

SHANGHAI, Chine, 9 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 6 novembre 2025, à Shanghai, en Chine, CorrectSequence Therapeutics Co., Ltd. (Correctseq), une société de biotechnologie au stade clinique, pionnière de la technologie de transformer Base Editing (tBE) pour le traitement de maladies graves, a annoncé que le premier patient de son essai à l'initiative des investigateurs (EII) de la thérapie par édition de base CS-121 ciblant l'APOC3 pour le traitement de la chylomicronémie/hypertriglycéridémie avait bien réagi au dosage et était sorti de l'hôpital.

Le patient chez qui on a diagnostiqué une chylomicronémie présentait depuis longtemps des taux de triglycérides (TG) à jeun supérieurs à 12,5 mmol/L et une pancréatite aiguë récurrente. Dans l'EII d'escalade de dose du CS-121, son taux de TG à jeun a chuté de manière significative dans les trois jours qui ont suivi l'administration d'une seule dose faible, sans aucun effet indésirable.

Il s'agit à l'échelle mondiale du premier traitement clinique réussi de l'hyperlipidémie sur la base de la thérapie d'édition génique ciblant l'APOC3.

Photo : Le premier patient du monde à avoir reçu la thérapie d'édition génétique ciblant l'APOC3 (le CS-121 de Correctseq) pour le traitement de l'hyperlipidémie (6e en partant de la droite) a bien réagi au dosage et a été autorisé à quitter l'hôpital.

La chylomicronémie est un trouble métabolique caractérisé par un taux anormalement élevé de chylomicrons dans le sang, associé à un dysfonctionnement du métabolisme des lipides, qui entraîne des taux extrêmement élevés de TG à jeun et des complications potentiellement mortelles telles que la pancréatite aiguë. C'est le sous-type le plus grave de l'hypertriglycéridémie sévère, qui comprend le syndrome de chylomicronémie familiale et le syndrome de chylomicronémie multifactorielle. Le syndrome de chylomicronémie familiale est une maladie autosomique récessive rare causée par des mutations bialléliques du gène de la lipoprotéine lipase (LPL) ou d'autres gènes régulateurs clés, avec des TG à jeun ≥ 10 mmol/L (885 mg/dL) et une prévalence mondiale de 1 cas sur 100 000-1 000 000 personnes. Le syndrome de chylomicronémie multifactorielle est le résultat d'une interaction complexe de troubles génétiques, métaboliques ou liés au mode de vie, avec une prévalence de 1 cas pour 600 personnes dans le monde.

Les traitements actuels de la chylomicronémie visent principalement à maintenir les taux de TG à jeun au-dessous du seuil de risque de pancréatite aiguë (< 5,7 mmol/L ou 500 mg/dL), mais les médicaments hypoglycémiants disponibles sont souvent insuffisants et les régimes très pauvres en graisses sont difficiles à poursuivre à long terme.

Des études scientifiques ont montré que la protéine APOC3, produite dans le foie, jouait un rôle central dans la régulation des TG. Des analyses de population à grande échelle ont révélé que les individus porteurs de mutations naturelles entraînant une perte de fonction de l'APOC3 avaient des taux de TG significativement plus bas sans effets indésirables. Grâce aux progrès des technologies d'édition génique, il est désormais possible de moduler thérapeutiquement l'expression de l'APOC3 au niveau génétique afin de faire baisser les taux de TG, ce qui constitue une stratégie curative potentielle pour la chylomicronémie et l'hypertriglycéridémie.

Première thérapie in vivo de Correctseq pour le traitement de la chylomicronémie et de l'hypertriglycéridémie, le CS-121 est basé sur le transformer Base Editor (tBE), un système d'édition de base très précis mis au point indépendamment par les cofondateurs scientifiques de Correctseq. Administré par injection intraveineuse, le tBE est acheminé par des nanoparticules lipidiques vers le foie, où il modifie précisément le gène cible APOC3. Il imite les variants naturels bénéfiques associés à une perte de fonction de l'APOC3 pour réguler à la baisse l'expression de l'APOC3 et réduire efficacement les taux de TG dans le plasma. En s'attaquant à la maladie au niveau génétique, cette thérapie vise à obtenir « un traitement unique et une efficacité à vie ».

Le CS-121 utilise la technologie tBE de nouvelle génération, qui permet de corriger précisément une seule base sans cassure du double brin d'ADN, offrant ainsi une innocuité supérieure à celle des thérapies d'édition génique fondées sur la technologie CRISPR. Le tBE évite les risques potentiels en matière d'innocuité tels que l'activation de p53, les dommages chromosomiques, les effets hors cible et l'hépatotoxicité causée par les cassures du double brin d'ADN. Les études précliniques réalisées sur des animaux ont montré un excellent profil d'innocuité et une efficacité à long terme, sans qu'aucune modification hors cible ait été détectée dans plusieurs organes, notamment le foie, les poumons, les muscles, la rate, les ovaires, le cœur et les reins.

Le premier patient, un homme de 63 ans, a reçu une seule faible dose administrée par intraveineuse le 18 octobre 2025. Son taux de TG à jeun a chuté de manière significative dans les trois jours qui ont suivi le traitement, et il est sorti de l'hôpital trois jours après le traitement, sans qu'aucun événement indésirable lié au traitement soit survenu à ce jour.

Les chercheurs principaux de l'EII portant sur le CS-121 sont le professeur Huan Zhou et le docteur Zhili Wu du First Affiliated Hospital of Anhui Medical University.

Correctseq, une société de biotechnologie innovante spécialisée dans les nouveaux médicaments expérimentaux au stade clinique, avait précédemment mis au point le CS-101, une thérapie d'édition génique ex vivo qui a traité avec succès des dizaines de patients atteints de β-thalassémie et de drépanocytose. L'entreprise fait progresser le CS-121, la première thérapie d'édition génétique in vivo, vers des essais cliniques de nouveau médicament expérimental et la commercialisation, dans le but de proposer « un traitementunique et une efficacité à vie » aux patients souffrant de chylomicronémie, d'hypertriglycéridémie et d'autres troubles métaboliques.

À propos de CorrectSequence Therapeutics

La société CorrectSequence Therapeutics (Correctseq), fondée à la ShanghaiTech University, se consacre à l'exploitation de technologies innovantes d'édition génique pour transformer la vie des personnes atteintes de maladies graves. L'entreprise a mis au point plusieurs systèmes innovants d'édition de base qui offrent une précision exceptionnelle, réduisent les effets hors cible et améliorent l'efficacité de l'édition in vivo. Le solide portefeuille de produits de la société couvre les maladies génétiques, les troubles métaboliques et les pathologies cardiovasculaires, et plusieurs programmes sont déjà en cours de développement clinique.

