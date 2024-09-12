أول متحف للحلوى في العالم يعلن عن افتتاحه قريباً في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 سبتمبر 2024 / PRNewswire / -- هناك وجهة جديدة لمحبي الحلوى، ومن ضمن المغريات العديدة أنهار من الحلوى المجانية، ومحطة حلوى فريدة، وحوض مليء باللذاذة الجيلاتينية!

ستصبح دبي موطنًا لأول متحف للحلوى في العالم، حيث سيتم افتتاحه قريباً في قلب المدينة.

يعدنا المتحف بأن يكون إضافة مبهجة إلى مغريات دبي العديدة النابضة بالحياة. هذه المساحة التفاعلية الشاسعة مخصصة لكل ما هو حلوى، ويقدم مزيجًا دقيقًا من الحقائق والمتعة على حد سواء للزوار من جميع الأعمار.

Get ready for a delightful journey with World’s first Museum of Candy set to open soon in Dubai!

يمكن للزوار توقع تجربة مدتها 60-90 دقيقة، واستكشاف أكثر من 15 غرفة كل منها ذات موضوع مميز، ومخصصة لنوع مختلف من الحلوى. من عصي الحلوى والدببة الجيلاتينية إلى المصاصات والحلوى القطنية والماكرون والآيس كريم وغيرها الكثير، هناك حتمًا شيء لإرضاء كل ما قد يشتهيه المرء من حلويات.

وتشمل أبرز نقاط المتحف مجموعة من محطات الحلوى، حيث يمكن للزوار تجربة الحلويات المصنوعة بشكل فريد والتي تعتبر نادرة في أي مكان آخر، وحمام الحلوى القطنية، وحوض من الدببة الجيلاتينية للغوص فيه. هناك مجموعة من تجارب الحلويات الغامرة التي تنتظر السكان والسياح على حد سواء. تعد الحقائق الممتعة والتعليمية المنتشرة في المتحف طريقة رائعة للتعرف على تاريخ الحلويات التي تحبها والعلم وراءها، في حين تضفي الألعاب والشاشات التفاعلية وزوايا التقاط صور Instagram البهجة لتحصلوا على وقت لا ينسى. إضافة مثيرة للاهتمام إلى الجمهور هي غرفة فورة السكر، حيث يمكن للزوار كتابة رسائل حلوة وطرح الأسئلة والتعبير عن روحهم الإبداعية.

يمكن للضيوف إنهاء زيارتهم من خلال انغماسهم في مخفوق الحلوى الفريد والآيس كريم والقهوة وغيرها من المأكولات اللذيذة في مقهى المتحف، ويمكنهم أيضًا التسوق من مجموعة من الحلويات لتناولها في وقت لاحق.

صُمم متحف الحلوى لاسترجاع طفلك الداخلي عبر تدرجاته الساطعة وعناصره اللطيفة. وقد نُظمت كل غرفة بعناية لتقدم لكم تجربة لا تنسى، وتضمن أن الزوار من جميع الأعمار قد أمضوا وقتًا رائعًا.

يقول الفريق المنظم لمتحف الحلوى: "دبي كانت دائمًا موطنًا للأفكار الرائعة ومناطق الجذب السياحي المدعومة بالتكنولوجيا والعلوم والابتكار. لقد أردنا ببساطة أن نضيف إلى المشهد الجغرافي في المنطقة قليلًا من اللون والكثير من الحلاوة. نريد من الجميع أن يتوقفوا ليمضوا ببعض اللحظات اللطيفة، ويستمتعوا بسلسلة من الحلاوة، وينخرطوا في تجارب تفاعلية، ويحييوا طفولتهم بينما يقضون وقتًا رائعًا!".

من المرجح أن تفتح الوجهة الجديدة والمذهلة بحلول بداية سبتمبر من هذا العام، لذا استعدوا جيدًا لرحلة غريبة عبر عالم الحلوى الساحر.

ستكون التذاكر والمواعيد وغيرها من المعلومات متاحة قريبًا على الموقع الرسمي.

مزيد من التفاصيل حول الإطلاق على الطريق. ترقبوا!

للتواصل:

[email protected] و +971 56 272 0896