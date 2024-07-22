إبداع متجدد وتجربة بصرية غامرة: كانون تكشف عن أحدث كاميراتها غير المزودة بمرآة EOS R1 وEOS R5 Mark II

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 22 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت "كانون أوروبا" عن إطلاق كاميرتي EOS R1 وEOS R5 Mark II المرتقبتين من نظامEOS R ، والمصممتين خصيصاً للارتقاء بقدرات التقاط الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو الاحترافية إلى آفاق جديدة. وتحقق هاتان الكاميرتان مستويات أداء استثنائية خلال سير العمل، لتمنحا المستخدم تجربة أكثر سهولة وانسيابية بالاعتماد على تقنيات داعمة مثل منصة التصوير Accelerated Capture الجديدة، والتعلم العميق.

EOS R1 EOS R5 Mark II



وتنفرد كاميرا EOS R1 بمزايا متطورة تمكّن محترفي تصوير الفعاليات الرياضية والإخبارية من التقاط جميع التفاصيل المهمة؛ في حين تم تصميم كاميرا EOS R5 Mark II لمجموعة أوسع من الاستخدامات متيحةً للمصورين التعامل مع أي مشروع إبداعي.

EOS R1 وEOS R5 Mark II أكثر الإصدارات المرتقبة من سلسلة كاميرات EOS R غير المزودة بمرآة

يمثل إطلاق كاميراتEOS R1 وEOS R5 Mark II كاملة الإطار وغير المزودة بمرآة علامةً فارقة في تاريخ منتجات كانون، حيث تعد EOS R1 أول كاميرا في مجموعة EOS R ضمن سلسلة EOS-1 المعروفة بأدائها المتقدم ودقتها العالية. في حين تعد EOS R5 Mark II نسخةً مطورةً عن كاميرا EOS R5 التي نالت استحساناً كبيراً، وجمعت بين الدقة العالية والسرعة والأداء المتقدم في تصوير الأفلام بدقة 8K.

وزودت كانون هذين الطرازين بمنصة التصوير الجديدة Accelerated Capture، والتي تشمل معالج DIGIC Accelerator الجديد مع معالج الصور DIGIC X الشهير عالي الأداء ومستشعرات الصور عالية السرعة المطورة حديثاً.

وساهمت إضافة معالج DIGIC Accelerator إلى جانب تقنيات التعلم العميق في معالجة كمية أكبر من البيانات، حيث يفتح هذا المزيج آفاقاً جديدة للأداء مع إطلاق ميزات جديدة في العديد من المجالات بما في ذلك التركيز البؤري التلقائي، والتصوير المستمر، وجودة الصورة المحسنة.

وتدعم منصة التصوير الجديدة أحدث إصدار من نظام التركيز البؤري التلقائي الذكي لمستشعر CMOS ثنائي البكسل، مما يمنح طرازي EOS R1 وEOS R5 Mark II العديد من المزايا المحسنة؛ بما في ذلك القدرة على تتبع الأهداف بدقة أكبر من خلال تحديد الوجه والجزء العلوي من أجسام اللاعبين وتجنب العوائق أو اللاعبين الآخرين، فضلاً عن تمكين المستخدمين من تسجيل وجوه محددة وتتبعها وتحديدها كأولوية بشكل مستمر على حساب اللاعبين الآخرين.

علاوةً على ذلك، يدعم وضع Action Priority "أولوية الحركة" الجديد التحديد التلقائي لأوضاع الحركة الشائعة في كرة السلة وكرة القدم والكرة الطائرة، ويساعد في تحديد وتتبع الهدف الرئيسي في حالات الحركة الديناميكية السريعة مع التقاط الحركة الحاسمة في اللحظة المناسبة.

وتتميز الكاميرتان الجديدتان أيضاً بخاصية ضبط التركيز البؤري التلقائي من خلال حركة العين، وتقدم كانون هذه الخاصية لأول مرة في كاميرا EOS R5 Mark II بعد تطوير أدائها إلى الضعف عما كانت عليه في كاميرا EOS R3، وذلك من خلال استخدام مستشعر CMOS المطور لالتقاط صور عالية الدقة، وإضاءة LED محسنة، وتحسين نطاق تتبع الأهداف بواسطة العين، واستخدام خوارزمية مطورة لاكتشاف الهدف تلقائياً وتتبعه ضمن مشهد معقد.

وتوفر كاميرتا EOS R1 وEOS R5 Mark II مستشعرات صور جديدة عالية السرعة، مما يتيح الوصول إلى سرعات تصوير أعلى وقراءة أسرع للمستشعر مع تخفيض سرعة الغالق الدوار بنسبة 40% في كاميرا EOS R1 مقارنة بكاميرا EOS R3، مما يوفر أداءً مماثلاً لأداء الغالق الميكانيكي في كاميراEOS-1D X Mark III . وينطبق الأمر ذاته على كاميرا EOS R5 Mark II، حيث انخفضت سرعة الغالق الدوار بنسبة 60%، مما يمنح كلا الطرازين قدرة عالية على التقاط الحركة دون أي انخفاض في جودة الصورة أو النطاق الديناميكي. وتم تزويد الكاميرتين كذلك بوظيفة التصوير المستمر مسبقاً التي توفر ما يصل إلى 20 إطاراً لكاميرا EOS R1 و15 إطاراً لكاميرا EOS R5 Mark II يمكن التقاطها بتنسيق HEIFأوJPEG أو RAW بأي معدل إطار وذلك قبل الضغط على الغالق، مما يسمح بعدم إضاعة أي فرصة لالتقاط اللحظات المهمة. ويأتي كلا الطرازين أيضاً بمحددات مناظر واسعة عالية السطوع ومن دون تعتيم، حيث تتميز كاميرا EOS R1 بأعلى دقة تصل إلى 9.44 مليون نقطة، وتوفر كاميرا EOS R5 Mark II ضعف سطوع كاميرا EOS R5.

وتتمتع كاميرتا EOS R1 وEOS R5 Mark II بجودة صورة محسنة بفضل منصة التصوير الجديدة، والتي تستخدم تقنية التعلم العميق لتحسين مستوى جودة الصورة داخل الكاميرا وتقليل التشويش، ويوفر ذلك دقة تصوير أعلى بأربع مرات مع تقليل التشويش داخل الكاميرا عند استخدام تنسيقات JPEG أو HEIF . ويمكن للمستخدمين أيضاً قص الصور ورفع جودتها داخل الكاميرا، مما يجعل إرسال الصور أسهل بكثير دون الحاجة إلى تحريرها عبر تطبيقات منفصلة.

تتميز كلتا الكاميرتين بما يصل إلى 8.5 درجات توقف لتثبيت الصورة[1]، فضلاً عن قدرات تصوير فعالة في ظروف الإضاءة المنخفضة أو الظروف القاسية الأخرى.

ولمصوري الفيديو، توفر كاميرتا EOS R1 وEOS R5 Mark II تسجيل فيديو داخلي بتنسيق RAW بمعدل 12 بت على بطاقة الذاكرة مع استخدام تنسيقات تسجيل الأفلام لكاميرات EOS السينمائية إلى جانب إعدادات Canon Log (2و3) لتسجيل مقاطع أصغر حجماً مدعومة ببطاقتين وأربع قنوات صوتية. وترتقي هذه الميزات جميعها بإنتاج الفيديو الاحترافي إلى آفاق جديدة مع توفير مستويات عالية من الجودة والمرونة عبر مختلف موضوعات التصوير. علاوةً على ذلك، تتمتع الكاميرتان بالقدرة على التقاط صور ثابتة ومقاطع فيديو عالية الدقة في آن معاً، مع خيار التسجيل الخارجي عبر منافذ HDMI من النوع A.

ودعماً لاستخدامات محترفي التصوير، قدمت كانون في الطرازين الجديدين العديد من المزايا التي تضمن اتصالاً سريعاً ومستقراً، وخيارات آمنة من التعطل، بالإضافة إلى مسارات متعددة للوصول إلى ملفات الصور/ الفيديو المحفوظة والمدعومة بتنسيقات التحالف من أجل مصدر المحتوى وأصالة البيانات الرقمية [2]C2PA أو مراجعة الدفعات الأولى من الفيلم. كما تدعم الكاميرتان المعايير القياسية لتسمية الملفات، وفصل مجلدات الصور/ الفيديو، والتوسيم المتقدم حسب معيار News ML-G2، وشبكة Wi-Fi6E/11ax بسرعة 6 جيجا هرتز داخل الهيكل، مما يجعلها أول كاميرات من سلسلة EOS توفر سرعات نقل عالية. وعلى وجه الخصوص، تدعم EOS R1 اتصال إيثرنت بسرعة 2.5 جيجابت بالثانية وبروتوكول نقل ملفات ثنائي الروابط داخل الهيكل، بينما توفر EOS R5 Mark II اتصال إيثرنت بسرعة 2.5 جيجابت بالثانية عبر مقبض اختياري يحوي منفذ إيثرنت.

كاميرا EOS R1 الرائدة والجديدة كلياً من كانون

بعد مرور 35 عاماً على طرح أول كاميرا من سلسلةEOS-1 ، جاءت كاميرا EOS R1 تتويجاً لمنتجات هذه السلسلة التي تمثل الخيار المثالي لمحترفي التصوير في جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل استخدامها تقنية التركيز البؤري التلقائي، عدا عن توفيرها مستويات عالية من السرعة والموثوقية والمتانة.

تم تصميم كاميرا EOS R1 خصيصاً لتلبية احتياجات محترفي تصوير الفعاليات الرياضية والإخبارية، وضمان عدم إضاعة أي لحظة خلال تصوير الأحداث المتسارعة لهذه الفعاليات. ويعد التركيز البؤري التلقائي وسرعته عاملاً أساسياً للحصول على نتائج لم يكن من الممكن الحصول عليها سابقاً. وتنفرد EOS R1 بنظام التركيز البؤري التلقائي من النوع المتداخل الأول من نوعه، والذي يوفر أداءً متفوقاً في الظروف الصعبة مثل التصوير عبر شبكة التنس، وتتبع الأهداف صغيرة الحجم، والتثبيت على التفاصيل الرأسية في الحالات التي تكون فيها التفاصيل الأفقية مفقودة من الموضوع في منطقة التركيز البؤري التلقائي. وتعد هذه التقنية المتطورة الأولى من نوعها للشركة، وتتطلب أسلوباً جديداً لاستخدام مستشعر التركيز البؤري التلقائي CMOS ثنائي البكسل، حيث يتم تدوير تقسيمات البكسلات التي تغطيها فتحة العدسة بمقدار 90 درجة لتوفير حساسية تتبع التركيز البؤري التلقائي على طول المحور الرأسي والأفقي للمستشعر، مما يوفر للمستخدمين نتائج سريعة ودقيقة والقدرة على التقاط صور ربما لم يحظوا بفرصة التقاطها في السابق.

وتتضمن الكاميرا كذلك غالقاً إلكترونياً صامتاً بمعدل 40 إطاراً في الثانية مع خاصية تتبع التركيز البؤري التلقائي وبمعدل 20 إطاراً للتصوير المستمر مسبقاً، مما يتيح للمستخدمين متابعة المشهد دون التفريط بجودة الصورة. كما توفر دقتها البالغة 24.2 ميجا بكسل أداءً استثنائياً عالي السرعة مع تحقيق دقة داخلية تصل إلى 96 ميجا بكسل بفضل خصائص التعلم العميق وتحسين جودة الصورة وتقليل التشويش. علاوةً على ذلك، توفر هذه الكاميرا سرعات مزامنة فلاش محسنة تصل إلى 1/400 جزء من الثانية، مع توازن محسن للون الأبيض وتقييم تباين الصورة بما يضمن الحصول على صور متناسقة عبر مختلف مجالات التصوير.

تدعم كاميرا EOS R1 أيضاً وظائف الوسائط المتعددة الهجينة بدقة 6Kومعدل 60 إطاراً في الثانية أو 4K ومعدل 120 إطاراً في الثانية، إلى جانب دقة Full HD بمعدل 240 إطاراً في الثانية.

تم تصميم كاميرا EOS R1 لتحمل أصعب الظروف، وتتميز بهيكل جديد مقاوم لعوامل الطقس المختلفة مع بنية سطحية محدّثة وقبضة رأسية مدمجة. وتعد EOS R1 كاميرا مريحة لتصوير الفعاليات الرياضية لفترات طويلة، حيث تتميز بمحدد مناظر إلكتروني عالي الدقة ذو عدسة عريضة وتصميم مقاوم للضباب. كما أضيف لها زر التركيز الخلفي (AF-ON) المطور حديثاً والمكون من مرحلتين، والذي يتيح التنشيط الفوري لوظيفتين قابلتين للبرمجة ضمن زر واحد مما يسمح للمصورين بالاستجابة بسرعة للحركة المتغيرة أمامهم.

كاميرا EOS R5 Mark II ذروة الإبداع في أسلوب التصوير الهجين وتصوير الفعاليات المتنوعة

ترتكز كاميرا EOS R5 Mark II على إرثEOS R5 ، مما يجعلها خياراً مثالياً لعشاق التصوير الاحترافي والتصوير متعدد المجالات الذين ينشدون الارتقاء بمهاراتهم إلى أعلى المستويات. وتوفر هذه الكاميرا أداءً عالياً عبر مجموعة واسعة من التطبيقات بما في ذلك تصوير الحياة البرية وحفلات الزفاف وتغطية الأحداث المباشرة وصناعة الأفلام والتقارير الإخبارية.

تم تصميم كاميرا EOS R5 Mark II لالتقاط الأهداف سريعة الحركة دون التنازل عن الجودة العالية للتفاصيل الدقيقة، ويتضمن تصميمها المتطور إضاءة خلفية ومستشعر مكدس بدقة مذهلة تبلغ 45 ميجابكسل. كما أن التكامل بين تتبع التركيز البؤري التلقائي والغالق الإلكتروني والغالق الدوار منخفض السرعة يتيح التقاط 30 إطاراً في الثانية، مما يوفر للمستخدمين أداءً متفوقاً في حالات الحركة السريعة. علاوةً على ذلك، يلتقط وضع التصوير المستمر مسبقاً 15 إطاراً قبل الضغط على الغالق، في حين توفر الترقية المتقدمة لجودة الصورة دقة تصل إلى 180 ميجابكسل مع قدرة استثنائية على تقليل التشويش والحفاظ على أدق التفاصيل.

وتمثل وظيفة الوسائط المتعددة الهجينة جوهر التطور التقني في كاميرا EOS R5 Mark II، وذلك بالاستفادة من الميزات والتنسيقات المتضمنة في كاميرات EOS السينمائية من كانون. وتعد EOS R5 Mark II نسخةً مطورةً من كاميرا EOS R5، حيث تستخدم العرض الكامل للمستشعر لالتقاط صور بمعدل 60 بكسل ودقة 8Kوتنسيق RAW بمعدل 12 بت داخلي، بالإضافة إلى قدرتها على تصوير مقاطع فيديو بمعدل يصل إلى 120 بكسل ودقة 4K مع صوت واضح. ولفترات تصوير أطول، طرحت كانون مروحة التبريد المدمجة في المقبض الاختياري لضمان تغطية الأحداث والمقابلات والبث المباشر عالي الجودة.

وتساهم إمكانية تسجيل نسخ صغيرة الحجم من ملفات الفيديو، وتسمية الملفات وتنسيق المجلدات حسب المعايير القياسية، في تحسين سير العمل خلال مرحلة ما بعد الإنتاج. علاوةً على ذلك، جعلت كاميرا EOS R5 Mark II تصوير الواقع الافتراضي أكثر بساطة من خلال المعاينة المحسنة وخيارات استرجاع التسجيل.

وتتميز كاميرا EOS R5 Mark II ببطارية LP-E6P الجديدة ذات الأداء العالي والهيكل المتين المصنوع من سبائك المغنيسيوم المبدد للحرارة، مما يجعلها أكثر قدرة على التأقلم مع الظروف الجوية غير المتوقعة.

وحافظت كاميرا EOS R5 Mark II على تصميم صغير الحجم وخفيف الوزن، ولكن مع خصائص رئيسية جديدة مثل محدد المناظر المقاوم للضباب والأكثر سطوعاً بمرتين مع فتحة عدسة أكبر، مما يجعلها مثالية لمحترفي التصوير الذين يبحثون عن كاميرا شاملة تجمع بين الأداء العالي والاستخدامات المتعددة عبر مختلف مجالات التصوير.

إطلاق الجيل الجديد من منتجات نظام EOS R

تشكل كاميرتا EOS R1 وEOS R5 Mark II ثنائيةً فريدةً من الكاميرات الاحترافية، حيث توفران أعلى درجات الموثوقية والسرعة لدعم الاستخدامات والتطبيقات العملية المختلفة. ومع انضمام هذه المنتجات الجديدة إلى قائمة كاميرات R وعدسات RF التي تم الإعلان عنها مؤخراً، تؤكد كانون التزامها بتوفير أحدث التقنيات لدعم القدرات الإبداعية للمستخدمين في التصوير الفوتوغرافي والفيديو.

لمزيد من المعلومات حول EOS R1 وEOS R5 Mark II، يرجى زيارة:

https://ar.canon-me.com/cameras/eos-r1/

https://ar.canon-me.com/cameras/eos-r5-mark-ii/

المواصفات الرئيسية

EOS R1 EOS R5 Mark II مستشعر CMOS مكدس بإضاءة خلفية كامل الإطار بدقة 24.2 ميجابكسل تصوير مستمر مسبقاً بمعدل يصل إلى 20 إطاراً في الثانية تصوير مستمر بمعدل 40 إطاراً في الثانية سرعات تصوير مستمرة قابلة للتخصيص مع محدد مناظر الكتروني مقاوم للضباب بعدد نقاط 9,44 مليون نقطة مستشعر CMOS مكدس بإضاءة خلفية كامل الإطار بدقة 45 ميجابكسل تصوير مستمر مسبقاً بمعدل يصل إلى 15 إطاراً في الثانية تصوير مستمر بمعدل 30 إطاراً في الثانية سرعات تصوير مستمرة قابلة للتخصيص مع محدد مناظر الكتروني مقاوم للضباب بعدد نقاط 5.76 مليون نقطة معالج DIGIC Accelerator الجديد مع منصة التصوير Accelerated Capture ترقية وتقليل تشويش الشبكة العصبية داخل الكاميرا معالج DIGIC Accelerator الجديد مع منصة التصوير Accelerated Capture ترقية وتقليل تشويش الشبكة العصبية داخل الكاميرا مقبض عمودي متكامل يتوفر مقبض اختياري متين وخفيف الوزن تركيز بؤري تلقائي ذكي ثنائي البكسل أولوية الشراء للأشخاص المسجلين نمط أولوية الحركة Action Priority أداء محسّن للتركيز البؤري التلقائي من خلال حركة العين حساسية بمعدل -7.5 درجات إضاءة تركيز بؤري تلقائي من النوع المتداخل زر التركيز الخلفي المكون من مرحلتين تركيز بؤري تلقائي ذكي ثنائي البكسل أولوية الشراء للأشخاص المسجلين



نمط أولوية الحركة Action Priority أداء محسّن للتركيز البؤري التلقائي من خلال حركة العين حساسية بمعدل -6.5 درجات إضاءة نظام تثبيت الصور يصل إلى 8.5 درجات توقف نظام تثبيت الصور يصل إلى 8.5 درجات توقف تنسيق RAW بمعدل 60 بكسل ودقة 6K ودقة فيديو تصل إلى 120 بكسل ودقة فائقة الوضوح بمعدل 60 بكسل ودقة 6K تنسيق RAW بمعدل 60 بكسل ودقة 8K ودقة فيديو تصل إلى 120 بكسل ودقة فائقة الوضوح بمعدل 60 بكسل ودقة 8K التوافق مع نظام الواقع الافتراضي لكاميرات EOS دعم الصور المخصصة تنسيق XF-HEVC S/ تنسيق XF-AVC S Canon Log 2/Log 3 LPCM/24bit/ 4CH تنسيق الصوت التقاط مزدوج للصور الثابتة والمتحركة دعم تسجيل نسخة صغيرة الحجم من مقاطع الفيديو دعم الصور المخصصة تنسيق XF-HEVC S/ تنسيق XF-AVC S Canon Log 2/Log 3 LPCM/24bit/ 4CH تنسيق الصوت التقاط مزدوج للصور الثابتة والمتحركة دعم تسجيل نسخة صغيرة الحجم من مقاطع الفيديو شاشة موجية Wi-Fi 6E اتصال إيثرنت بسرعة 2.5 جيجابت بالثانية بروتوكول نقل الملفات ثنائي الروابط Wi-Fi 6E بروتوكول نقل الملفات ثنائي الروابط

نبذة حول "كانون الشرق الأوسط":

تعد "كانون الشرق الأوسط"، التابعة لشركة "كانون أوروبا" المقر التنفيذي لـ "كانون" في المنطقة، وتتخذ من دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً لها.

وشكّلت الرغبة المستمرة في الابتكار المحرّك الرئيسي لشركة "كانون" منذ تأسيسها في عام 1937. وفي ضوء ذلك، استطاعت الحفاظ على ريادتها في مجال التصوير على طوال تاريخها الممتد على مدار 80 عاماً. ولديها التزام بالاستثمار في المجالات ذات الصلة والاستفادة من فرص النمو. وتحرص "كانون على إثراء حياة المجتمعات والأعمال التجارية من خلال الابتكار في مجالات التصوير بدءاً من الكاميرات إلى الطابعات التجارية، مروراً بالاستشارات التجارية ووصولاً إلى تقنيات التصوير لأغراض الرعاية الصحية.

وتعمل "كانون" انطلاقاً من فلسفتها "كيوسي" (Kyosei) والتي تعني باليابانية "العيش والعمل معاً من أجل المصلحة العامة". وعبر أسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تسعى "كانون أوروبا" إلى تحقيق نمو مستدام لأعمالها التجارية، مع التركيز على تقليل أثرها البيئي ودعم العملاء في تقليل تأثيرهم على البيئة وذلك باستخدام منتجات وحلول وخدمات كانون.

وتحرص "كانون" على الاستثمار في البحث والتطوير ضماناً لتوفير حلول ومنتجات والخدمات مبتكرة قادرة على تلبية احتياجات العملاء الإبداعية. وبدءاً من المصورين المبتدئين ووصولاً إلى شركات الطباعة الاحترافية، ستتيح حلول ومنتجات "كانون" لكافة العملاء تحقيق شغفهم الشخصي بالصورة. لمزيد من المعلومات حول منتجات وحلول "كانون الشرق الأوسط"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.canon-me.com

[1] بناءً على معيار CIPA 2024. في أداء تثبيت الصورة بالانحراف والميل والالتفاف عند استخدام RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z (f=105mm).

[2] سيتم إصدار برنامج ثابت للكاميرا في عام 2025 لكاميراتي EOS R1 وEOS R5 Mark II مما يوفر دعماً إضافياً لتنسيق C2PA

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2466385/EOS_R1.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2466386/EOS_R5_Mark_II.jpg

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2267778/4814216/Canon_Logo.jpg