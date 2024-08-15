إجراءات ELFBAR ضد المنتجات المزيفة في جنوب أفريقيا

بالتعاون مع الجهات التنظيمية لمكافحة انتشار المنتجات المزيفة

أكثر من 3600 من السجائر الإلكترونية المزيفة ذات المخاطر الصحية المحتملة التي تم ضبطها في عمليات

جزء من الحملة العالمية المستمرة للعلامة التجارية ضد المنتجات غير المشروعة وغير المتوافقة مع المواصفات

كيب تاون، جنوب إفريقيا، 15 غشت/آب، 2024 /PRNewswire/ - تعزز ELFBAR، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال التدخين الإلكتروني، موقفها الحازم ضد التزوير، حيث تم ضبط حوالي 3600 من السجائر الإلكترونية المزيفة ودون المستوى في أحدث عملية مع سلطات إنفاذ القانون في جنوب إفريقيا.

Photo courtesy of South African Police Service Product verification

يمثل هذا التعاون إنجازا آخر في حملة العلامة التجارية الموسعة لمكافحة التزوير في جميع أنحاء العالم، حيث تعزى العمليات السلسة في جنوب أفريقيا إلى دعم مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك خدمة الشرطة ومكتب مفوض المحافظة في كيب الغربية وغيرها.

عمليات المداهمة

جرت عملية المداهمة في يوليوز/تموز، بموجب مذكرة تفتيش، بالتزامن مع مدينتي جوهانسبرغ وكيب تاون. تتكون المنتجات المزيفة المصادرة من العديد من النماذج القديمة، مثل CR5000 وBC5000 وEB1500.

المزيد من ملفات التهم الجنائية في الطريق. وفقًا لدائرة الشرطة، عادة ما يتم تغريم المخالفين، وفي حالات الجرائم الخطيرة، قد يتم فرض عقوبة السجن.

التحذيرات المرسلة

في كلتا المدينتين، أصدرت ELFBAR رسائل تحذيرية لأكثر من 15 متجرًا، منها 13 قد وقعت بالفعل على وثيقة التزام بوقف بيع المنتجات المخالفة. كما سلمت هذه المتاجر ما مجموعه 1100 من سجائر ELFBAR الإلكترونية المزيفة، والتي سيتم تدميرها على التوالي في عملية محددة.

لا تزال ELFBAR ودائرة الشرطة ملتزمتان بمكافحة آفة السجائر الإلكترونية المزيفة، والتي تشكل خطرا كبيرا على صحة المستخدمين البالغين، وعلاوة على ذلك تأثر سلبا على الشركات.

قالت لورين هوانغ، المديرة العامة لـ ELFBAR بالشرق الأوسط وأفريقيا: "لا تزال ELFBAR ثابتة في تقديم حلول التدخين الإلكتروني المتطورة باستمرار، والنكهات التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للمستخدمين البالغين، والأهم من ذلك الثبات في التزامنا برفع معايير السلامة والجودة في الصناعة".

وأضافت: "ومع ذلك، فإن السجائر المزيفة تعرض للخطر التزامنا وتفاني الصناعة بأكملها للحد من الأضرار من خلال الابتكار. هذه السجائر الإلكترونية المزيفة، التي تحتوي على مواد غير معروفة وغير مجربة، تعرض المدخنين البالغين والمدخنين السابقين لمخاطر صحية خطيرة".

ELFBAR تقوم بعمل جدي

تكشف ELFBAR عن جهودها الرامية إلى احتواء انتشار السجائر الإلكترونية غير المشروعة، والتي تشمل تدابير تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، العمل بشكل استباقي مع الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم، والدعوة إلى إنفاذ القانون بشكل قوي، وإحالة انتهاكات العلامات التجارية إلى المحكمة، وإغلاق الشركات في سلسلة تصنيع المنتجات المزيفة، ومسح وتحديد المنتجات المزيفة في قنوات البيع بالتجزئة، وإشراك مجموعات البيع بالتجزئة، وإطلاق حملات توعية عامة.

منذ منتصف عام 2021 ، تم إغلاق أكثر من 220 شركة ذات صلة بالتزوير، بما في ذلك الشركات المصنعة، بالشراكة مع الجهات التنظيمية على مستوى العالم. يزداد هذا الرقم مع توسيع نطاق الحملة العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، تدعو ELFBAR المستخدمين العالميين إلى أن يكونوا على علم بالمخاطر التي تشكلها المنتجات المزيفة. الخطوات البسيطة مثل الشراء من القنوات الرسمية والتحقق من صحة المنتج يمكن أن تحدث فرقا كبيرا.

يمكن أن يساعد التثقيف حول تحديد المنتجات المزيفة، المستخدمين على التعرف على تلك المنتجات غير القانونية وتجنبها، وحماية حقوقهم، ودعم الشركات المشروعة، حيث يتم بيع المنتجات الأصلية بطريقة متوافقة.

يمكن للمستخدمين البالغين التعرف على المنتجات المزيفة من خلال مسح رمز التحقق ضوئياً والانتباه إلى التفاصيل المختلفة على عبوة المنتج، بما في ذلك اسم العلامة التجارية واسم المنتج ورقم الدفعة ومعلومات الشركة المصنعة والشعارات.

على مدى سنوات، كانت ELFBAR استباقية في توحيد الجهود مع أصحاب المصلحة في الصناعة في مكافحتها للتزييف.

"إنها مسؤولية مشتركة تحتاج إلى جهود متضافرة من الجهات التنظيمية وبائعي الجملة وتجار التجزئة والمستخدمين. هذه الروح التعاونية ضرورية بالنسبة للصناعة بأكملها لضمان أن السجائر الإلكترونية هي أداة فعالة باستمرار في مساعدة المدخنين البالغين والمدخنين السابقين على الانتقال من السجائر التقليدية،" كما قالت لورين هوانغ.

نبذة عن شركة ELFBAR

تعد ELFBAR شركة رائدة ومبتكرة في صناعة التدخين الإلكتروني العالمية. منذ إنشائها في عام 2018، كرست مجهوداتها لاستكشاف حدود جديدة من خلال توفير تجربة تدخين إلكتروني متميزة ومتنوعة، مع الابتكار في صميمها.

تظل ELFBAR ملتزمة بالامتثال وحماية الشباب والنمو المستدام في مسؤوليتها التي لا تتزعزع كواحدة من العلامات التجارية العالمية الرائدة التي يفضلها ويثق بها عشرات الملايين من المستخدمين البالغين حول العالم.

للحصول على مزيد من المعلومات حول ELFBAR كعلامة تجارية ومنتجاتها، يرجى زيارة موقعها على elfbar.com.

للاستفسارات، يرجى التواصل عبر [email protected]

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