إدراج Daribatech في قائمة "مزودي الخدمة المعتمدين " المعتمدين مسبقًا من قبل وزارة المالية الإماراتية لتفويض الفوترة الإلكترونية الوطني

Daribatech تنضم إلى مجموعة مختارة من "مزودي الخدمة المعتمدين" المعتمدين مسبقاً من قبل وزارة المالية، مما يتيح للشركات الإماراتية تحقيق الامتثال الكامل قبل الموعد النهائي في يناير 2027.

دبي ، الإمارات العربية المتحدة, 3 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ --

أعلنت اليوم شركة "ضريبة تك" Daribatech ، وهي شركة تكنولوجيا ضريبية مقرها الإمارات العربية المتحدة ، أنها أصبحت الآن مزود خدمة معتمد مسبقًا من قبل وزارة المالية الإماراتية بموجب "نظام الفوترة الإلكترونية الوطني". هذا يضع "ضريبة تك" كوسيط معتمد بالكامل يمكن من خلاله للشركات الإماراتية إصدار الفواتير الإلكترونية المهيكلة والمصادقة عليها وتبادلها وفقًا لإطار عمل "عوامل التحكم المستمر في المعاملات" القائم على شبكة Peppol في البلاد.

Daribatech becomes a pre-approved Accredited Service Provider by the UAE Ministry of Finance

يتطلب تفويض الفواتير الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة من جميع الشركات المشاركة في معاملات البيع للأعمال والبيع للحكومات إصدار الفواتير حصريًا بتنسيق XML منظم (معيار PINT-AE) من خلال "مزود خدمة معتمد". يجب على الشركات الكبيرة التي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون درهم أو أكثر تعيين مزود حلول معتمد بحلول 30 أكتوبر 2026 ، قبل بدء التشغيل الإلزامي "للمرحلة الأولى" في 1 يناير 2027. يمكن اعتماد "ضريبة تك" عملائها من البدء في الدخول والاختبار وتبادل الفواتير المباشر على الفور عبر بوابة "إمارات تاكس".

"إن الحصول على اعتماد "مزود خدمة معتمد" من وزارة المالية في الإمارات العربية المتحدة هو إنجاز بارز لشركة "ضريبة تك". مدعومًا بحل RTC Suite ، فإن حلنا لا يتوافق فقط تقنيًا مع معيار PINT-AE ومتطلبات شبكة Peppol ، بل يبسّط أيضًا رحلة الامتثال للشركات الكبيرة والمعقدة. مع اقتراب الموعد النهائي في أكتوبر 2026 لاختيار "مزود خدمة معتمد"، فإن رسالتنا إلى شركات الإمارات العربية المتحدة واضحة: لا تحتاج إلى التعامل مع هذا التفويض بمفردك. "ضريبة تك" جاهزة ومعتمدة ومستعدة لضمان انتقالك إلى الفواتير الإلكترونية بسلاسة وأمان وجاهزية للمستقبل ." - "جاي ريتش"، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي ، "ضريبة تك"

ما الذي يعنيه اعتماد "مزود خدمة معتمد" للشركات الإماراتية

بصفتها "مزود خدمة معتمد"، توفر "ضريبة تك" البنية التحتية التقنية الكاملة التي تحتاجها الشركات الإماراتية لتلبية التزامات الفواتير الإلكترونية ، بما في ذلك:

التحقق من صحة البيانات: تمنحك منصة Dariba Control Studio (DCS) منصة ذكية واحدة لفهم البيانات الحرجة وتحقق من صحتها وتصحيحها قبل وصولها إلى "الهيئة الاتحادية للضرائب" ( FTA)

إنشاء الفاتورة المهيكلة بتنسيق XML والتحقق من صحتها بما يتوافق مع متطلبات معيار PINT-AE وقانون ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة

التكامل السلس مع برامج تخطيط موارد المؤسسات الرائدة ومنصات المحاسبة ، مما يقلل من تعقيد التنفيذ.

نقل آمن للفواتير الإلكترونية عبر شبكة Peppol للمشترين والشركاء التجاريين.

إثراء البيانات في الوقت الفعلي ، والتوقيعات الرقمية ، وتصحيح الأخطاء قبل التقديم.

الإقامة الكاملة للبيانات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمان الامتثال لمتطلبات سيادة البيانات المحلية.

مع اقتراب الموعد النهائي للالتزام الإلزامي بسرعة ، فإن الشركات التي تؤخر اختيار "مزود خدمة معتمد" تخاطر بعقوبات تصل إلى 5,000 درهم لكل كيان قانوني كل شهر لعدم الامتثال. تشجع "ضريبة تك" المنظمات على البدء في التشغيل على الفور للسماح بوقت كافٍ لدمج أنظمة تخطيط موارد المؤسسات، وتخطيط البيانات، واختبار بيئة الحماية المعزولة، والتدريب قبل التنفيذ.

حول Daribatech

"ضريبة تك" هي شركة تكنولوجيا ضريبية مقرها الإمارات العربية المتحدة متخصصة في الامتثال على مستوى المؤسسات، والتكنولوجيا الضريبية، وحلول التحول الرقمي للشركات. مع خبرة عميقة في الأطر التنظيمية وتكامل برامج المؤسسات ، تمكّن "ضريبة تك" المنظمات من التعامل مع تفويضات الامتثال المعقدة بثقة وكفاءة.

www.daribatech.com

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2996867/Daribatech.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2995920/Daribatech_Logo.jpg

للتواصل:

Charey Ryatt

مديرة التسويق

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