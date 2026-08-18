إدراج شركة Abacus ضمن قائمة "Inc. 5000" لعام 2026 لأسرع الشركات الأمريكية الخاصة نموًا

تحتل الشركة المصنّفة باعتبارها المزود العالمي لخدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة والأمن السيبراني، مكانةً بارزة ضمن قائمة أفضل مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات، والمزودين الإقليميين في منطقة نيويورك الكبرى

نيويورك، 18 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Abacus، المزود العالمي لخدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة والأمن السيبراني، والمصمَّمة خصيصًا لتلبية احتياجات القطاعات الخاضعة لرقابة تنظيمية مشددة، اليوم أنها احتلت المرتبة 1,568 على مستوى جميع الشركات ضمن قائمة "Inc. 5000" لعام 2026. وهذا هو الظهور الخامس لشركة Abacus ضمن القائمة.

تُعد قائمة "Inc. 5000" تصنيفًا سنويًا مرموقًا لأسرع الشركات الخاصة نموًا في أمريكا. تُصنَّف الشركات المُدرجة في قائمة "Inc. 5000" لعام 2026 استنادًا إلى نسبة نمو إيراداتها خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2025. بالنسبة إلى Abacus، فإن إدراجها ضمن القائمة للمرة الخامسة يعكس سنوات من النمو المستدام، والقدرة على الصمود، والأداء المتسق، ولا يُعزى إلى تحقيق نتائج قوية في عام واحد فحسب.

وقال Anthony J. D'Ambrosi، الرئيس التنفيذي لشركة Abacus: "إن إدراج Abacus ضمن قائمة "Inc. 5000" للمرة الخامسة يحمل أهمية كبيرة لنا جميعًا في الشركة". "إنه انعكاس للهدف المشترك الذي يجمع فريقنا، والتزامنا الراسخ بالتعلّم والتطور المستمرين، بما يضمن تقديم تجارب استثنائية لعملائنا كل يوم. تظل شركتنا دائمًا سبّاقة، إذ نبحث باستمرار عن سبُل لتحويل الاضطرابات التي يشهدها قطاعنا إلى رؤية واضحة، وابتكار، وقيمة حقيقية لعملائنا. ويمنحنا هذا التكريم المرموق من مجتمع الأعمال دفعةً قوية للمضي قدمًا، فيما نواصل الاستثمار في تطوير التقنيات الحيوية التي تقوم عليها حياة الناس وسبُل عيشهم، وتعزيز أمنها وحمايتها".

وإلى جانب تصنيفها العام، احتلت Abacus أيضًا المرتبة 144 بين الشركات في منطقة نيويورك – نيوارك – جيرسي سيتي الحضرية بولاية نيويورك ونيوجيرسي، والمرتبة 126 بين الشركات المكرَّمة التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها. وعلى مستوى شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، احتلت الشركة المرتبة 66 ضمن القائمة.

تُعد Abacus قوةً رائدة في مجال الخدمات المُدارة، حيث توفر منصةً مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء الخاضعين لرقابة تنظيمية مشددة، ولا سيما في قطاعَي الخدمات المالية والرعاية الصحية. على مدى العامين الماضيين، عززت Abacus نموها من خلال عمليات استحواذ واندماج مدروسة، شملت الاستحواذ على Entara، وهي شركة متخصصة في تقديم الخدمات المُدارة (MSP) وخدمات الأمن المُدارة (MSSP)، وتتخذ من شيكاغو مقرًا لها وتتمتع بقدرات متقدمة في الاستجابة للحوادث، إلى جانب اندماجها مع Medicus IT، مما أسهم في تعميق خبرات Abacus وتوسيع نطاقها في قطاع الرعاية الصحية. وانطلاقًا من التزامها بأن تكون الشريك الأمثل لعملائها، وسّعت Abacus نطاق قدراتها ليشمل تنسيق حلول الذكاء الاصطناعي، والاستجابة الطارئة للحوادث، وحوكمة الأمن السيبراني وخدمات الاستشارات المتخصصة، إلى جانب مجموعة أوسع من الخدمات والحلول المتقدمة.

تتوفّر القائمة الكاملة لـ "Inc. 5000" لعام 2026، بما في ذلك ملفات تعريف الشركات وقاعدة بيانات قابلة للبحث هنا.

نبذة عن Abacus

Abacus هي شركة عالمية متخصصة في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة وحلول الأمن السيبراني، ومصمَّمة خصيصًا لتلبية احتياجات القطاعات الخاضعة لرقابة تنظيمية مشددة. من خلال خبرة عميقة في الامتثال، وتنسيق الذكاء الاصطناعي، وابتكار جاهز للمستقبل، وكل ذلك يقوم على التزام راسخ بخدمة العملاء، تمكّن Abacus مؤسسات الخدمات المالية والرعاية الصحية من العمل بأمان وكفاءة وعلى نطاق واسع.

تشمل قدرات Abacus عمليات تكنولوجيا المعلومات، وإدارة متعددة السحابات، والاستجابة للحوادث، وغيرها من القدرات، بما يبقي Abacus دائمًا في الصدارة. انطلاقًا من مبدأ "تحويل الاضطراب إلى مسار واضح"، تعمل الشركة على تطوير التقنيات الحيوية وحمايتها، وهي التقنيات التي تدعم حياة الناس وسبل عيشهم. تخدم الشركة عملاء في الأسواق الخاضعة للتنظيم حول العالم، ويقع مقرها العالمي في مدينة نيويورك، ومقرها الإقليمي لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في لندن. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: abacustechnology.com.