تصنيف Abacus في المرتبة الثالثة ضمن قائمة MSP 501 لعام 2026 لمزوّدي الخدمات المُدارة العالميين

النسخة السنوية من قائمة MSP 501 تكشف عن نخبة الأفضل في قطاع الخدمات المُدارة

نيويورك، 29 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Abacus، وهي مزوّد عالمي لخدمات تقنية المعلومات المُدارة والأمن السيبراني، مُصمَّم للقطاعات الخاضعة لتنظيم صارم، أنها صُنّفت في المرتبة الثالثة ضمن قائمة MSP 501 لعام 2026 الصادرة عن Channel Futures، وهي القائمة الأكثر شمولًا في قطاع التكنولوجيا لتصنيف مزوّدي الخدمات المُدارة على مستوى العالم. تعكس هذه القفزة من المرتبة 20 في قائمة عام 2025 عامًا من النمو التحوّلي، وتوسيع القدرات العالمية، وتعميق الخبرة القطاعية في أسواقها العالمية المستهدفة في قطاعي الخدمات المالية والرعاية الصحية.

على مدى ما يقرب من عقدين، تطلّبت قائمة MSP 501 تحليلًا شاملًا للأداء المالي والكفاءة التشغيلية ومتانة الأعمال لمزوّدي الخدمات المُدارة المدرجين فيها، ما جعلها مرجعًا موثوقًا لتحديد أفضل مزوّدي الخدمات المُدارة إدارةً في العالم. خلافًا للقوائم التقليدية التي تكافئ الحجم وحده، تُبرز قائمة MSP 501 المؤسسات التي تُظهر نموًا مستدامًا، وقوة الإيرادات المتكررة، وتحسين الربحية، والانضباط الاستراتيجي الذي يحدّد الريادة الحقيقية في القطاع.

يأتي هذا التصنيف بعد مرحلة شهدت زخمًا كبيرًا لدى Abacus. في يونيو 2025، استحوذت الشركة على Entara، وهي شركة مقرها شيكاغو تعمل بوصفها مزوّد خدمات مُدارة ومزوّد خدمات أمنية مُدارة وتتمتع بممارسة ناضجة للاستجابة للحوادث. في يوليو 2025، استكملت Abacus اندماجها مع Medicus IT، لتجمع بين مزوّدَي الخدمات المُدارة الرائدين في قطاعي الخدمات المالية والرعاية الصحية ضمن رؤية استراتيجية واحدة ونموذج أعمال واحد. أسفر هذا الدمج عن إنشاء منصة واسعة النطاق متعددة القطاعات مُصمّمة خصيصًا لقطاعين من أكثر القطاعات الخاضعة لتنظيم صارم في العالم. في مارس 2026، أطلقت الشركة علامة Abacus التجارية الموحّدة، انطلاقًا من التزامها بأن تكون «دائمًا في الصدارة».

وقال Anthony J. D'Ambrosi، الرئيس التنفيذي لشركة :Abacus «يعكس هذا التقدير الاستثنائي بوضوح تميّز فريقنا والثقة التي يضعها عملاؤنا فينا كل يوم». وأضاف: «خلال العام الماضي، واصلنا توسيع حضورنا العالمي، وجمعنا بين مؤسستين رائدتين في القطاع، ووسّعنا قدراتنا التقنية في عمليات تقنية المعلومات المُدارة، والأمن السيبراني الشامل، والاستجابة للحوادث، فضلًا عن عروضنا متعددة السحابات. في الوقت نفسه، طوّرنا Abacus لتغدو منسّقًا حقيقيًا للذكاء الاصطناعي، بما يساعد العملاء على اعتماد بيئات الذكاء الاصطناعي المعقّدة وحوكمتها وتشغيلها بأمان، لتحقيق نتائج قابلة للإثبات ومزايا تجارية. إن انتقالنا من المرتبة 20 إلى المرتبة 3 يؤكد صحة استراتيجيتنا، ويوجّه رسالة واضحة إلى القطاعات الخاضعة لتنظيم صارم التي نخدمها بأن Abacus لا تكتفي بمواكبة ابتكارات الجيل التالي، بل نرسم معالمها ونؤمّنها لعملائنا».

تخدم Abacus اليوم أكثر من 1,200 عميل في 25 دولة، وتقدّم منظومة متكاملة بالكامل لتقنية المعلومات والأمن السيبراني من خلال منصة واحدة مهيّأة للامتثال. يمتد الحضور العالمي للشركة عبر أكثر من 20 مكتبًا في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك توسّعها الأخير في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يشكّل التركيز القطاعي والعمق التقني لدى Abacus عاملَي تميّز رئيسيين لها. تقدّم الشركة عروض أمن سيبراني متمايزة، تشمل استشارات الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، واختبارات الفريق الأحمر والفريق الأزرق، والاستجابة الطارئة للحوادث، وتُقدَّم هذه العروض جميعها عبر نموذج تقديم خدمات مدعوم بالذكاء الاصطناعي. قلّما يقدّم مزوّدو الخدمات المُدارة على مستوى العالم هذا المستوى من نضج دورة حياة الأمن السيبراني المتكامل ضمن نموذج الخدمات المُدارة.

يُعد التزام الشركة ببناء أفضل بيئة عمل في قطاع الخدمات المُدارة ركيزة أساسية في صعودها. بنت Abacus ثقافة مؤسسية ترتكز على أربع قيم جوهرية: «التصرف بنزاهة»، و«نعمل وننجح معًا»، و«مواصلة التعلم والنمو»، و«تحويل الاضطراب إلى مسار واضح».

نبذة عن Abacus

تُعد Abacus مزوّدًا عالميًا لخدمات تقنية المعلومات المُدارة والأمن السيبراني، مُصمَّمًا لخدمة القطاعات الخاضعة لتنظيم صارم. من خلال خبرة عميقة في الامتثال، وتنسيق الذكاء الاصطناعي، وابتكار جاهز للمستقبل، وكل ذلك يقوم على التزام راسخ بخدمة العملاء، تمكّن Abacus مؤسسات الخدمات المالية والرعاية الصحية من العمل بأمان وكفاءة وعلى نطاق واسع.

تشمل قدرات Abacus عمليات تقنية المعلومات، وإدارة متعددة السحابات، والاستجابة للحوادث، وغيرها من القدرات، بما يبقي Abacus دائمًا في الصدارة. انطلاقًا من مبدأ «تحويل الاضطراب إلى مسار واضح»، تعمل الشركة على تطوير التقنيات الحيوية وحمايتها، وهي التقنيات التي تدعم حياة الناس وسبل عيشهم. تخدم الشركة عملاء في الأسواق الخاضعة للتنظيم حول العالم، ويقع مقرها العالمي في مدينة نيويورك، ومقرها الإقليمي لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في لندن. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة abacustechnology.com.

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