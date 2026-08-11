إدراج نيوجن سوفت وير ضمن مشهد برمجيات أتمتة العمليات الرقمية الصادر عن فورستر، الربع الثالث من عام 2026

نويدا، الهند، 11 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت نيوجن سوفت وير، وهي شركة رائدة في التنسيق الذكي لعمليات المؤسسات، عن إدراجها ضمن «الموردين البارزين» في تقرير فورستر (Forrester) المعنون «مشهد برمجيات أتمتة العمليات الرقمية»، الربع الثالث من عام 2026، الذي أعدّه Craig Le Clair، نائب الرئيس والمحلل الرئيسي. يعرض التقرير لمحة عامة عن 39 مورّدًا في سوق أتمتة العمليات الرقمية (DPA)، وهي فئة تعرّفها فورستر بأنها «منصات تُطوّر تطبيقات للعمليات وفق مبادئ برمجة متقدمة، بالاعتماد على النمذجة وتنسيق العمليات وإدارة الحالات الديناميكية والدعم القائم على الذكاء الاصطناعي».

Newgen Software Recognized in The Digital Process Automation Software Landscape, Q3 2026

يشير التقرير إلى أن المؤسسات تواجه «حتمية الأتمتة» مدفوعةً بالتفاؤل بشأن إمكانات الذكاء الاصطناعي، وأن 54% من صُنّاع القرار في مجال الأتمتة يقولون إن مؤسساتهم بحاجة إلى زيادة التركيز على الأتمتة الشاملة من البداية إلى النهاية، بدلًا من الاقتصار على أتمتة سير العمل والمهام. تعتبر فورستر التنفيذ المعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي، أي وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين ينشئون أنماط عمل استنادًا إلى السياق والظروف المتغيرة، بما يعزّز مسارات العمل الثابتة، الاتجاه الأبرز في السوق. ويقترن ذلك بتحدٍ رئيسي تواجهه مؤسسات عديدة، يتمثل في توسيع مشاريع الأتمتة المدمجة بالذكاء الاصطناعي ونقلها من المرحلة التجريبية إلى الإنتاج، من دون الاصطدام بفجوات التكامل بين الأنظمة المتعددة أو تعطل التفاعل البشري أو مشكلات الامتثال التنظيمي.

بالنسبة إلى العملاء المحتملين الذين يقيّمون مورّدي DPA في ظل هذه الضغوط، تتيح بيانات هذا المشهد التي أعدّتها فورستر منظورًا مفيدًا يوضح موقع نيوجن بينهم. يذكر التقرير نيوجن، مشيرًا إلى أن نطاق تركيزها الجغرافي يشمل أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) وآسيا والمحيط الهادئ (APAC)، وأن تركيزها القطاعي ينصب على الخدمات المالية والتأمين، والحكومة والقطاع العام، والرعاية الصحية. ترى نيوجن أن هذه القطاعات الثلاثة تشهد عادةً أعلى مستويات التدقيق التنظيمي والحاجة إلى إدارة الحالات طويلة الأمد. تُعد نيوجن أيضًا من الموردين الذين أفادوا بتقديم نماذج النشر الأساسية الثلاثة التي يتتبعها التقرير، وهي برمجيات كخدمة (SaaS) مستضافة/خاصة، وبرمجيات كخدمة متعددة المستأجرين، والنشر داخل مقر المؤسسة. ويكتسب ذلك أهمية للعملاء المحتملين في القطاعات الخاضعة للتنظيم، إذ يحتاجون غالبًا إلى مرونة في النشر بدلًا من التقيد ببنية واحدة.

إلى جانب حالات الاستخدام الأساسية التي يُتوقع من كل مورّد DPA تلبيتها، ومنها سير العمل المؤسسي، وأتمتة أعمال الإدارات والمستخدمين النهائيين، ووكلاء دعم الموظفين، وتنسيق نقاط النهاية، وإدارة حالات الحوادث وطلبات الخدمة، طلبت فورستر من كل مورّد مشارك تحديد ما يصل إلى ثلاث حالات استخدام موسعة بوصفها مجالات تركيز استراتيجية. اختارت نيوجن «نتائج قطاعية قائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي» و«الخدمة الذاتية للعملاء» و«أتمتة المستندات». بحسب نيوجن، تفيد هذه المعلومات مباشرةً العملاء المحتملين الذين يقارنون الموردين بأولوياتهم الخاصة.

وفي تعليق على هذا التقدير، قالت Runki Goswami، الرئيسة التنفيذية للتسويق (CMO) في نيوجن سوفت وير:

«يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل المؤسسة، إذ ينقل التركيز من أتمتة المهام الفردية إلى تنسيق الذكاء في مختلف أعمالها. وتتجه المؤسسات بصورة متزايدة إلى منصات موحدة تربط بسلاسة بين العمليات والمحتوى والاتصالات والذكاء الاصطناعي، لتسريع اتخاذ القرارات وتعزيز قدرة العمليات على الصمود والارتقاء بتجارب العملاء.

ومن وجهة نظرنا، يعكس تقرير فورستر «مشهد برمجيات أتمتة العمليات الرقمية للربع الثالث من عام 2026» هذا التطور في السوق، إذ باتت المنصات المتكاملة لأتمتة العمليات الرقمية تؤدي دورًا محوريًا في تحول المؤسسات. ومع تعامل الشركات مع تعقيدات متزايدة وتوقعات آخذة في الارتفاع، ستصبح القدرة على توحيد مسارات العمل والمعلومات والذكاء الاصطناعي ضمن نموذج تشغيل ذكي واحد ميزة تنافسية حاسمة. يسرّنا أن نرى هذا التقدير يعكس رؤيتنا لتنسيق عمليات المؤسسات الذكية، ونظل ملتزمين بمساعدة العملاء على تسريع الابتكار وتحقيق نتائج أعمال ملموسة».

يلفت تقرير فورستر أيضًا الانتباه إلى ديناميكية سوقية جديرة بالمتابعة بالنسبة إلى العملاء المحتملين الذين يقارنون حاليًا بين DPA والفئات المجاورة؛ إذ يبرز تنسيق العمليات التكيفي (APO)، الذي يصفه التقرير بأنه «أبرز عامل مُزعزع في سوق «DPA، مستهدفًا منطق التنسيق التقليدي مباشرةً، فيما يتجه تصميم العمليات المرئي بصورة متزايدة إلى الاعتماد على تعليمات بلغة مبسطة موجّهة إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي بدلًا من مسارات العمل التقليدية. تتوقع فورستر ازدياد تداخل الخصائص بين DPA وAPO مع تطور السوقين، وهو توجه ينبغي للعملاء المحتملين أخذه في الحسبان عند اتخاذ قرارات طويلة الأجل بشأن المنصات، لا عند النظر إلى المتطلبات الفورية فحسب.

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نبذة عن نيوجن سوفت وير

تُنسّق نيوجن سوفت وير عمليات المؤسسات الذكية على نطاق واسع. توحّد منصة NewgenONE المحتوى والعمليات والاتصالات ضمن طبقة تنسيق يُدمج فيها الذكاء في آليات عمل المؤسسات، مع تضمين الثقة والحوكمة والتحكم منذ الأساس. وبذلك تتجاوز المؤسسات المبادرات المجزأة إلى عمليات جاهزة للإنتاج وقادرة على التكيف باستمرار. تتطور القرارات ومسارات العمل والتجارب في الوقت الفعلي استجابةً للسياق والبيانات والذكاء الاصطناعي المدمج. تحظى نيوجن بثقة مؤسسات رائدة حول العالم، وترسم ملامح كيفية عمل المؤسسات الحديثة بذكاء وعلى نطاق واسع.

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