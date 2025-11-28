إطلاق iQOO 15 كهاتف شامل فائق بأداء من الجيل ما بعد التالي يقدم تجربة ألعاب ثورية Middle East - Arabic USA - English Middle East - English India - Hindi iQOO 28 نوفمبر, 2025, 15:46 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال شنتشن، الصين ، 28 نوفمبر ، 2025 /PRNewswire/ -- كشفت اليوم رسميًا شركة "آي كيو" (iQOO) عن هاتفها الفائق الجديد بالكامل ، iQOO 15 ، حيث أطلقت ترقية مبتكرة تضع معيارًا جديدًا لأبرز أجهزة تشغيل الألعاب فائقة الأداء، ما يأخذ الأداء إلى مستوى الجيل ما بعد التالي. مدعومًا بمنصة Snapdragon® 8 Elite Gen 5 المتطورة، و"شريحة الحوسبة الفائقة Q3" الجديدة تمامًا ، يوفر الجهاز تحسينات شاملة على مستوى كل أبعاد أداء الألعاب ، مما يجلب تجاربًا استثنائية من المستوى التالي للمستخدمين واللاعبين والمبدعين على حد سواء. قيادة التطور التالي للألعاب على الأجهزة المحمولة Continue Reading

iQOO 15 integrates multiple industry-leading innovations, delivering breakthroughs across core dimensions, elevating Performance Beyond Next. Powered by the latest Snapdragon® 8 Elite Gen 5 and Supercomputing Chip Q3, iQOO 15 delivers unmatched speed, efficiency, and graphical power, setting a new benchmark for flagship gaming phones. Jointly customized with Samsung, iQOO 15’s Samsung 2K M14 LEAD™ OLED Display redefines visual excellence in both gaming and everyday use. iQOO 15 provides a seamless and enduring experience, built for both performance and longevity.

في قلب هاتف iQOO 15 توجد منصة Snapdragon® 8 Elite Gen 5 من الجيل التالي، المبنية على معالج بتقنية 3 نانومتر متطور ومدعوم من أسرع وحدة معالجة مركزية محمولة في العالم؛ وهي وحدة المعالجة المركزية Qualcomm Oryon من الجيل الثالث. مع زيادة ملحوظة بنسبة 32٪ في استجابة وحدة المعالجة المركزية وتحسين أداء وحدة معالجة الرسومات بنسبة 23٪ ،(1) تقدم المنصة أداءً أسرع وأكثر سلاسة وأكثر كفاءة على مستوى الألعاب والوسائط المتعددة والمهام اليومية ، مع تقليل استهلاك الطاقة. مقترنًا مع وحدة تخزين UFS 4.1 وذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية LPDDR5X Ultra Pro الرائدة في الصناعة ، والتي تصل إلى سرعات قراءة/كتابة تبلغ 10.7غيغابايت/ثانية ، (2) يوفر هاتف iQOO 15 تجربة سلسة وسريعة ومتجاوبة باستمرار مع النقرات والأطر.

توفر "شريحة الحوسبة الفائقة Q3"، وهي شريحة رسومات للجوّال حقيقية مع ثلاثة أنوية خاصة - DA Core و RT Core و AI Core - قوة معالجة رسومات استثنائية. من خلال تمكين "الدقة الفائقة المتزامنة" و "الإقحام البيني للإطارات" بأدنى تأخير في الصناعة ، يوفر هاتف iQOO 15 استقرار الإطارات من مستوى الحاسب الشخصي وأداءً سلسًا للغاية عبر أفضل ألعاب الجوّال، ما يضع معيارًا جديدًا للعناصر المرئية والاستجابة في ألعاب الجوّال. تمكِّن تقنية QNSS(3) من المعاينة الفائقة القائمة على الذكاء الاصطناعي على هاتف iQOO 15 ، والوصول إلى دقة 2K حقيقية على مستوى المزيد من الألعاب المدعومة مع الحفاظ على عرض فائق الجودة مع حمل أقل على النظام. وعلاوةً على ذلك ، توفر "شريحة الحوسبة الفائقة Q3" أداءً متطورًا ذاتيًا ومكتملاً للمشاهد "لتتبع الأشعة"، مما يوفر إضاءةً سينمائية وظلالاً واقعية ترفع الواقعية والانغماس في التجربة.

مع مستوى من الاستقرار رائد في الصناعة ، يرتقي هاتف iQOO 15 بالبث المباشر إلى مستوى جديد. تضمن مجموعة كاملة من الأدوات ذات المستوى المهني، بما في ذلك "الشحن الفرعي"، وإعادة أهم اللقطات والبثّ المباشر، وانعكاس الشاشة ثنائي الأجهزة، أن يتمكن اللاعبون من استضافة بثّ أطول وأكثر سلاسة ويمنح تجربة غامرة بالكامل بأداء بمستوى احترافي.

تتلقى التجربة الحسية أيضًا ترقية كبيرة. يدعم محرك الاهتزاز ثنائي المحور المتطور ردود الفعل من محور X و Z للحصول على تجارب الإثارة في الألعاب الأغنى والأدق، بينما يضمن "التحكم باللمس الفائق من الجيل التالي" الدقة في النقرات والتمريرات. يكمل تصميم Symmetrical Drum Master Speaker مع تقنية Gaming HyperSense Audio التجربة بصوت غامر ودقيق مساحيًا، مما يجعل كل حركة وضربة وصوت يمنح شعورًا بالدقة والقوة والواقعية. مقترنًا بتأثير إضاءة الألعاب المحسّن "Monster Halo"، والذي يوفر إضاءة ديناميكية متزامنة مع الحركات داخل اللعبة للحصول على حسّ الدراما البصرية ، يعيد iQOO 15 تعريف المستوى الذي يمكن أن تصل إلي ألعاب الجوّال.

شاشة Samsung 2K M14 LEAD ™ OLED، تعيد تعريف التميّز في العرض

تظهر شاشة Samsung 2K M14 LEAD™ OLED، التي تم تخصيصها بشكل مشترك من قبل iQOO و Samsung ، لأول مرة على هاتف iQOO 15 ، ما يدشّن عصرًا جديدًا لتكنولوجيا العرض.

مع سطوع ذروة عام قدره 2600 نت (HBM) وسطوع ذروة محلي مذهل قدره 6000 نت ، تضع الشاشة معيارًا جديدًا للوضوح والبريق. لضمان جودة بصرية متسقة في مختلف البيئات، تم تجهيز هاتف iQOO 15 بمستشعر الضوء المحيطي الثلاثي الحصري في الصناعة ، والذي يقوم بتعديل السطوع بذكاء لتحقيق تحولات سلسة وطبيعية من الأماكن المغلقة إلى الهواء الطلق. بالإضافة إلى ذلك ، وبتغطية NTSC بنسبة 118%، يوفر هاتف iQOO 15 عوامل بصرية حيّة وواقعية بنسيج محسّن وتفاصيل ثرية، مما يجعله مثاليًا للألعاب ومحتوى الفيديو.

وبالإضافة إلى العوامل البصرية المذهلة ، فإن شاشة الضوء الطبيعي الخالية من الاستقطاب تقلل من الوهج وتشويه الألوان ، وتدعم سطوعًا منخفضًا يصل إلى 1 نت لمشاهدة سهلة نهارًا أو ليلاً. يقدم هاتف iQOO 15 ، الذي يحمل شهادة TÜV Rheinland Full Care Display ، وشهادة TÜV Rheinland Circular Polarization ، وشهادة TÜV Rheinland Flicker-Free ، حماية مثبتة لعينيك.

نظام تشغيل OriginOS الأكثر سلاسة حتى الآن ، يوفر سيولة وراحة دائمة

IQOO 15 هو أول جهاز من "آي كيو" يحتوي على نظام التشغيل OriginOS 6 في جميع أنحاء العالم ، ويقدم نظامًا أكثر سهولة واستجابة مدعومًا بمحرك Origin Smooth Engine. باعتباره النسخة الأكثر سلاسة حتى الآن ، فإنه يوفر تجربة سلسة لمدة تصل إلى 5 سنوات ، ويعيد تعريف معايير الأداء والاستخدام على المدى الطويل.

يقدم النظام واجهة أكثر طبيعية وتخصيصًا إلى جانب أدوات لتعدد المهام أكثر ذكاءً مثل "النسخ السريع" (Copy & Go) و"السحب السريع" (Drag & Go) ، مما يجعل التفاعل اليومي أكثر سهولة من أي وقت مضى. اتصال سلس يكمل التجربة: النقل بنقرة واحدة مع المنظومات الوسيطة لـ iPhone(4) و"مجموعة الأدوات" لأجهزة Mac ، ما يعيد تعريف مفهوم الراحة للمستخدمين الذين يعيشون ويعملون عبر منصات متعددة.

تحمل فائق وأداء لأقصى مدى

يجمع هاتف iQOO 15 بين بطارية سليكون أنود جديدة بسعة 7000 مللي أمبير مع تقنية الشحن الفائق (FlashCharge) بقدرة 100 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 40 واط ، مما يضمن الطاقة الدائمة والتحرر من القلق بشأن نفاد شحن البطارية.

تضمن تكنولوجيا الجيل الرابع لأنود السيليكون أن البطارية لا تستمر لفترة أطول فحسب ، بل تحافظ أيضًا على الموثوقية خلال الاستخدام الممتد ، مما يوفر أساسًا متينًا لتجارب الاستخدام المتنقل غير المقطوعة. بالإضافة إلى هذه الميزة على مستوى الأجهزة، يضمن نظام البطارية BlueVolt أداءً متعدد السيناريوهات للبطارية، بما في ذلك ما يصل إلى 50.4 ساعة من تشغيل الموسيقى المستمر و 32.6 ساعة من مشاهدة الفيديو المستمرة على "يوتيوب" عند الشحن الكامل.(5) عندما تنخفض البطارية إلى 1٪ ، يدخل هاتف iQOO 15 بسهولة في وضع "تمديد عمر البطارية"، وبمجرد توصيله ، فإنه يستعيد على الفور المهام السابقة دون انقطاع ،(6) مما يجعل المستخدمين منتجين ومتصلين في جميع الأوقات.

للحفاظ على أعلى مستوى من الأداء أثناء الاستخدام المكثف ، فإن نظام التبريد فائق الحجم بحجرة التبخير بمساحة 8000 مم2 الذي يجمع لوحة حرارة لحجرة التبخير ضخمة ذات طبقة واحدة ، وصفيحة جرافيت مزدوجة الطبقة، والجل الحراري الفائق يزيد من تبديد الحرارة ، مما يبقي الجهاز باردًا ومستقرًا حتى أثناء جلسات الاستخدام الممتدة.

تجربة مستخدم محسّنة شاملة ، دون تنازل

تم تصميم هاتف iQOO 15 ليستمر في العمل في الأماكن المغلقة والهواء الطلق، حيث يجمع بين "الغمر العميق في الماء" بتصنيف IP68 وحماية ضد "الاندفاع عالي الضغط" بتصنيف IP69 ، (7) مما يضمن المتانة التي تتماشى مع قوته.

يمتد السعي إلى التميز إلى التصوير أيضًا. يقدم هاتف iQOO 15، المجهز بكاميرا منظار "بيريسكوب" Sony 3x بطاقة 50 ميغابايت ، وظائف "صور مثالية" بتكبير 3x ، و "تصوير ليلي خارق" بتكبير 10x ، و "كشف التفاصيل الخفيّة" بتكبير 100x ، ويلتقط تفاصيل مذهلة لكل من الأشخاص والمناظر الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك ، تمت ترقية خاصية "الصور الحيّة" (Live Photo) إلى دقة 2K مع خاصية "التثبيت الرقمي للصور" (EIS)، مما يضمن حركة أكثر سلاسة ووضوحًا ، في حين أن "العناصر البصرية بالذكاء الاصطناعي" تعزز الإبداع وتجعل إنشاء المحتوى سهلاً.

التوفُّر

سيكون هاتف iQOO 15 متاحًا في ثلاثة إصدارات بارزة؛ هي: Legend ، وAlpha ، وGrey(8). من المقرر إطلاق الهاتف الفائق في الهند في 26 نوفمبر ، يليه إطلاق عالمي في تايوان ، والصين في 28 نوفمبر ، وإندونيسيا في 2 ديسمبر ، وتايلاند في 3 ديسمبر ، والمملكة العربية السعودية في 5 ديسمبر ، وماليزيا وروسيا في 9 ديسمبر ، لتقديم أداء من الجيل ما بعد التالي للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن iQOO

تميِّز iQOO، وهي علامة تجارية فرعية تابعة لشركة "فيفو" (Vivo)، نفسها في الأداء وتجربة الرياضات الإلكترونية. وتستفيد "آي كيو" من الأبحاث وضمان الجودة وخبرة خدمة ما بعد البيع التي تتمتع بها شركة "فيفو"، وتتبع روح العلامة التجارية المتمثل في شعار "سعي بلا حدود" (I Quest On and On) لدفع الحدود، والابتكار بجرأة ومشاركة الإثارة في استكشاف التكنولوجيا المستقبلية. من خلال المنتجات التي توفر إمكانات متوافقة مع معايير الرياضات الإلكترونية، تهدف "آي كيو" إلى أن تصبح الخيار الأفضل للمستهلكين الشغوفين بالأداء والألعاب.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الويب: https://www.iqoo.com/en.

(1) البيانات مستندة إلى مقارنة مع منصة Snapdragon® 8 Elite. (2) فقط إصدار 16 غيغابايت + 1 تيرابايت يحتوي على ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية LPDDR5X Ultra Pro ، بينما تأتي الإصدارات الأخرى مع ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية LPDDR5X Ultra ، مما يوفر سرعات للقراءة/الكتابة تصل إلى 9600 ميغابايت في الثانية. (3) يشير مصطلح QNSS إلى تقنية "المعاينة العصبية الفائقة" من iQOO. (4) يتم قياس بيانات عمر البطارية في ظل ظروف الشحن الكامل عبر سيناريوهات الاستخدام المعنية. (5) يحتاج مستخدمو iPhone إلى تثبيت تطبيق EasyShare لتمكين "النقل بنقرة واحدة". متوفر على iQOO عند المشاهدة: صفحة تفاصيل الصورة ، الحالة المحددة في قائمة الألبوم / الملف ؛ ومتاح على iPhone عند المشاهدة: الحالة المحددة في قائمة الألبوم / الملف ولوحة مشاركة النظام. مدعوم على iPhone 12 والنماذج الأحدث التي تعمل بنظام التشغيل iOS 17.0 أو أحدث. (6) سيناريوهات الاستخدام: يتم حفظ الملاحظات في أدوات النصوص المكتبية والصور المؤقتة أو بيانات الوسائط المتعددة تلقائيًا عندما تكون البطارية منخفضة. (7) هذا الطراز ليس هاتفًا محمولاً احترافيًا مضادًا للماء. إنه مقاوم للرذاذ، والماء، والغبار في ظروف الاستخدام العادي. تم الاختبار في ظروف مختبرية خاضعة للرقابة ، وتلبي تصنيفات IP69 و IP68 وفقًا للمعيار الوطني الصيني GB / T 4208-2017. ظروف الاختبار لمقاومة الماء بتصنيف IP68 هي كما يلي: 1. الحماية من دخول المياه الساكنة الضارة على مسافة تصل إلى 1.5 متر؛ مدة الاختبار تصل إلى 30 دقيقة؛ اختلاف درجة الحرارة بين الماء والمنتج لا يزيد عن 5 °درجات مئوية. شروط الاختبار لمقاومة الماء بتصنيف IP69 هي كما يلي: سرعة الدوران (5±1) لفة/دقيقة؛ زوايا الفوهة 0°، 30°، 60°، و 90°؛ معدل تدفق (15±1) لتر/دقيقة؛ درجة حرارة الماء (80±5)°درجة مئوية؛ وقت الاختبار 30 ثانية/وضع؛ ووضع الهاتف في وضع عمودي مع توجيه منفذ USB نحو الأسفل. المقاومة للمياه الساخنة، والرذاذ، والغمر، والغبار ليست دائمة ، وقد ينخفض مستوى الحماية بسبب التآكل الناتج عن الاستخدام اليومي. لا تشحن الهاتف في حالة رطبة. يُرجى الرجوع إلى دليل المستخدم المدمج لتعليمات التنظيف والتجفيف. لا يغطي الضمان الأضرار الناجمة عن الغمر في السوائل. (8) الرمادي حصري لتايلاند وماليزيا وروسيا وتايوان والصين.

