iQOO 15 को एक सर्वसमावेशी फ्लैगशिप के रूप में लॉन्च किया गया, जो बेहतरीन प्रदर्शन के साथ एक क्रांतिकारी गेमिंग अनुभव प्रदान करता है

iQOO 15 के केंद्र में Next-Gen Snapdragon® 8 Elite Gen 5 है, जो तीसरी पीढ़ी के Qualcomm Oryon CPU - द्वारा संचालित अत्याधुनिक 3nm प्रोसेस पर निर्मित है और विश्व का सबसे तेज़ मोबाइल CPU है। CPU प्रतिक्रिया में उल्लेखनीय 32% वृद्धि और 23% GPU प्रदर्शन सुधार के साथ,(1) यह प्लेटफ़ॉर्म गेमिंग, मल्टीमीडिया और दैनिक कार्यों में तेज़, सुचारू और अधिक कुशल प्रदर्शन प्रदान करते हुए बिजली की खपत को कम करता है। उद्योग-अग्रणी UFS 4.1 और LPDDR5X Ultra Pro के साथ, 10.7Gbps तक की पठन/लेखन गति तक पहुँचते हुए, (2) iQOO 15 टैप और फ़्रेम के साथ लगातार सुचारू, तेज़ और प्रतिक्रियाशील अनुभव प्रदान करता है।

असाधारण ग्राफिक्स प्रोसेसिंग शक्ति प्रदान करने वाला Supercomputing Chip Q3, तीन ट्रेडमार्क युक्त कोरों - DA Core, RT Core और AI Core - के साथ एक वास्तविक Mobile Graphic Chip है। मोबाइल गेमिंग विज़ुअल्स और प्रतिक्रिया के लिए एक नया मानक स्थापित करते हुए, उद्योग की सबसे कम विलंबता के साथ Concurrent Super Resolution और Frame Interpolation को सक्षम करके iQOO 15 शीर्ष मोबाइल नामों में PC-स्तर की फ्रेम स्थिरता और अल्ट्रा-स्मूथ प्रदर्शन प्रदान करता है। QNSS(3) iQOO 15 पर AI-आधारित सुपर-सैंपलिंग को सक्षम बनाता है, जो कम सिस्टम लोड के साथ अल्ट्रा-हाई-गुणवत्ता प्रदान करते हुए अधिक समर्थित नामों में वास्तविक 2K रिज़ॉल्यूशन उपलब्ध करवाता है। इसके अतिरिक्त, Supercomputing Chip Q3 स्व-विकसित और पूर्ण-दृश्य Ray Tracing लाता है, जो वास्तविकता और इमर्शन को बढ़ाने वाला सिनेमाई प्रकाश और जीवंत छाया प्रदान करता है।

उद्योग-अग्रणी स्थिरता के साथ, iQOO 15 लाइव स्ट्रीमिंग को एक नए स्तर पर पहुंचाता है। प्रो-स्तरीय टूल्स का Bypass Charging, Highlight तथा Livestream Replay, और Dual-Device Screen Mirroring युक्त एक पूरा सुइट्, गेम खेलने वालों का पेशेवर-ग्रेड प्रदर्शन के साथ लंबी, चिकनी और पूरी तरह से मनमोहक स्ट्रीमिंग को होस्ट कर सकना सुनिश्चित करता है।

संवेदक अनुभव में भी एक बड़ा अपग्रेड हुआ है। अत्याधुनिक Dual-Axis Vibration Motor, सबसे अधिक समृद्ध और सबसे अधिक सूक्ष्म गेमिंग अनुभूतियों के लिए X और Z-एक्सिस फीडबैक दोनों को सपोर्ट करती है, जबकि Next-Gen Super Touch Control टैपों और स्वाइपों में सटीकता सुनिश्चित करता है। Gaming HyperSense Audio के साथ Symmetrical Drum Master Speaker मनमोहक, स्थानिक रूप से सटीक ध्वनि के साथ अनुभव को पूरा करते हुए प्रत्येक चाल, हिट और ध्वनि, सटीक, शक्तिशाली और जीवंत महसूस होती है। विज़ुअल ड्रामा के स्पर्श के लिए इन-गेम क्रियाओं के साथ समन्वयित गतिशील प्रकाश प्रदान करने वाले अपग्रेड किए गए Monster Halo Game Lighting Effect के साथ, iQOO 15 मोबाइल गेमिंग की उपलब्धियों को पुन: परिभाषित करता है।

Samsung 2K M14 LEAD™ OLED Display, डिस्प्ले उत्कृष्टता को पुनर्परिभाषित करता है

iQOO और Samsung द्वारा संयुक्त रूप से अनुकूलित, Samsung 2K M14 LEAD™ OLED Display, iQOO 15 पर अपनी शुरुआत करते हुए डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के एक नए युग की शुरुआत कर रहा है।

2600 निट्स ग्लोबल पीक ब्राइटनेस (HBM) और एक आश्चर्यजनक 6000 निट्स लोकल पीक ब्राइटनेस के साथ, स्पष्टता और चमक के लिए डिस्प्ले एक नया मानक स्थापित करता है। भिन्न वातावरण में एकसमान विज़ुअल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, iQOO 15 में घर के अंदर से बाहर तक ब्राइटनेस को सहज, प्राकृतिक बदलाव के लिए इंटेलिजेंट तरीके से समायोजित करने के लिए उद्योग-विशिष्ट Triple Ambient Light Sensor होता है। इसके अतिरिक्त, 118% NTSC को कवर करते हुए, iQOO 15 उन्नत बनावट और समृद्ध विवरण के साथ ज्वलंत, जीवंत विज़ुअल प्रस्तुत करता है, जो इसे गेमिंग और वीडियो सामग्री के लिए उपयुक्त बनाता है।

आश्चर्यजनक विज़ुअलों के अतिरिक्त, इसका Polarization-Free Natural Light Display चमक और रंग पतन को कम करता है, तथा दिन या रात में आसानी से देखने के लिए 1 nit जितनी कम चमक को सपोर्ट करता है। TÜV Rheinland Full Care Display Certification, TÜV Rheinland Circular Polarization Certification और TÜV Rheinland Flicker-Free Certification के साथ, iQOO 15 आपकी आंखों के लिए प्रमाणित सुरक्षा प्रदान करता है।

स्थायी तरलता और आराम प्रदान करने वाला अब तक का सबसे सहज OriginOS

Origin Smooth Engine द्वारा संचालित अधिक सहजज्ञ और उत्तरदायी सिस्टम प्रस्तुत करते हुए, iQOO 15 पूरे विश्व में OriginOS 6 को प्रस्तुत करने वाला पहला iQOO डिवाइस है। अब तक का सबसे अधिक सुचारू संस्करण होने के नाते, यह 5 वर्षों तक निर्बाध अनुभव प्रदान करता है, तथा दीर्घकालिक प्रदर्शन और उपयोगिता को पुन: परिभाषित करता है।

यह सिस्टम अधिक स्वाभाविक, वैयक्तिकृत इंटरफेस के साथ-साथ Copy & Go, और Drag & Go जैसे अधिक स्मार्ट मल्टीटास्किंग टूल प्रस्तुत करता है, जिससे दैनिक पारस्परिक क्रिया पहले से बहुत अधिक आसान हो जाती है। निर्बाध कनेक्टिविटी अनुभव को पूर्ण बनाती है: iPhone(4) के साथ One-tap Transfer और Mac के लिए Office Kit, इकोसिस्टमों को जोड़ते हैं, तथा एकाधिक प्लेटफार्मों पर रहने और काम करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधा को पुन: परिभाषित करते हैं ।

आरोधनीय स्थिरता और अधिकतम प्रदर्शन

iQOO 15 में एक Brand-New 7000 mAh Silicon Anode Battery के साथ 100W FlashCharge और 40W वायरलेस चार्जिंग का संयोजन लंबे समय तक चलने वाली शक्ति और बैटरी की चिंता से मुक्ति सुनिश्चित करता है।

निर्बाध मोबाइल अनुभव के लिए एक ठोस आधार उपलब्ध करवाने के लिए 4th-Gen Silicon Anode टेक्नोलॉजी यह सुनिश्चित करती है कि बैटरी न केवल लंबे समय तक चले, बल्कि लंबे समय तक उपयोग के बाद भी विश्वसनीयता बनाए रखे। इस हार्डवेयर लाभ के अतिरिक्त, BlueVolt Battery System पूर्ण चार्ज पर 50.4 घंटे तक निरंतर संगीत प्लेबैक और 32.6 घंटे तक निरंतर YouTube वीडियो देखने के साथ-साथ बहु-परिदृश्य बैटरी प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।(5) जब बैटरी 1% तक गिर जाती है, iQOO 15 आसानी से Battery Life Extender मोड में आ जाता है, और एक बार प्लग-इन करने पर, यह बिना किसी रुकावट के पिछले कार्यों को तुरंत पुनर्स्थापित करता है,(6) उपयोगकर्ताओं को हमेशा उत्पादक और कनेक्टेड रखता है।

गहन उपयोग के दौरान अधिकतम प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए, Ultra-Large 8K VC Cooling System - जिसमें एक विशाल सिंगल-लेयर VC हीट प्लेट, Dual-Layer Graphite Sheet और Super Thermal Gel का संयोजन है - गर्मी छितराव को अधिकतम करता है, जिससे डिवाइस लंबे समय तक उपयोग के दौरान भी ठंडा और स्थिर रहता है।

बिना किसी समझौते के सर्वांगीण उन्नत उपयोगकर्ता अनुभव

अंदरूनी और बाहरी स्थिरता के लिए निर्मित, iQOO 15 से IP68 Deep Water Immersion और IP69 High-Pressure Jetting सुरक्षा को जोड़ा जाता है, (7) जो इसकी शक्ति से मेल खाने वाले स्थायित्व को सुनिश्चित करता है।

उत्कृष्टता की खोज इमेजिंग तक भी फैली हुई है। 50 MP Sony 3x Periscope Camera युक्त iQOO 15 लोगों और परिदृश्यों दोनों के आश्चर्यजनक विवरणों को कैप्चर करते हुए 3x Flawless Portraits, 10x Master the Night और 100x Reveal the Unseen डिलीवर करता है। इसके अतिरिक्त, Live Photo को EIS स्थिरीकरण के साथ 2K रिज़ॉल्यूशन में अपग्रेड किया गया है, जिससे चिकनी, स्पष्ट गति सुनिश्चित होती है, जबकि AI Visual रचनात्मकता को बढ़ाता है और सामग्री निर्माण को सरल बनाता है।

उपलब्धता

iQOO 15 तीन आकर्षक संस्करणों में उपलब्ध होगा—Legend, Alpha, और Grey(8)। यह फ्लैगशिप 26 नवंबर को भारत में लॉन्च किया जाएगा, इसके बाद इसे ताइवान, चीन में 28 नवंबर, इंडोनेशिया में 2 दिसंबर, थाईलैंड में 3 दिसंबर, सऊदी अरब में 5 दिसंबर और मलेशिया और रूस में 9 दिसंबर को वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया जाएगा, जिससे पूरे विश्व के उपयोगकर्ताओं को Performance Beyond Next मिलेगा।

iQOO का परिचय

Vivo का एक उप-ब्रांड iQOO, प्रदर्शन और Esports अनुभव में स्वयं को अलग करता है। Vivo के अनुसंधान, गुणवत्ता आश्वासन और बिक्री के बाद iQOO सेवा विशेषज्ञता का लाभ उठाता है, और सीमाओं को आगे बढ़ाने, साहसपूर्वक नवाचार करने और भविष्य की तकनीक की खोज के उत्साह को साझा करने के लिए i Quest On and On के ब्रांड सिद्धांतों का पालन करता है। Esports-स्टैन्डर्ड क्षमताएं प्रस्तुत करने वाले उत्पादों के साथ, iQOO का लक्ष्य प्रदर्शन और गेमिंग के प्रति उत्साही उपभोक्ताओं की पहली पसंद बनना है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया https://www.iqoo.com/en पर जाएँ।

(1) डेटा Snapdragon® 8 Elite के साथ तुलना पर आधारित है। (2) केवल 16 GB + 1 TB संस्करण में LPDDR5X Ultra Pro की सुविधा है, जबकि अन्य संस्करण LPDDR5X Ultra के साथ आते हैं, जो 9600 Mbps तक की पठन/लेखन की गति प्रदान करते हैं। (3) QNSS का अर्थ iQOO Neural Super Sampling है। (4) बैटरी जीवन डेटा को संबंधित उपयोग परिदृश्यों में पूर्ण-चार्ज स्थितियों के तहत मापा जाता है। (5) iPhone उपयोगकर्ताओं को One-Tap Transfer सक्षम करने के लिए EasyShare ऐप इंस्टॉल करना होगा। iQOO पर उपलब्ध: फोटो विवरण पृष्ठ, एल्बम/फ़ाइल सूची में चयनित स्थिति; और iPhone पर देखने पर उपलब्ध: एल्बम/फ़ाइल सूची और सिस्टम शेयर पैनल में चयनित स्थिति। iPhone 12 और iOS 17.0 या उसके बाद के वर्ज़न पर चलने वाले नए मॉडल पर समर्थित। (6) उपयोग परिदृश्य: बैटरी कम होने पर ऑफिस टेक्स्ट टूल्स और टेम्पोरेरी इमेजस् या मल्टीमीडिया डेटा में नोट्स स्वचालित रूप से सेव किए जाते हैं। (7) यह मॉडल एक पेशेवर वाटरप्रूफ मोबाइल फ़ोन नहीं है। सामान्य उपयोग के दौरान यह छींटे, पानी और धूल के प्रति प्रतिरोधी है। नियंत्रित प्रयोगशाला स्थितियों के तहत परीक्षण किया गया, यह GB/T 4208-2017 चीनी राष्ट्रीय मानक के अनुसार IP69 और IP68 रेटिंग को पूरा करता है। IP68 जल प्रतिरोध के लिए परीक्षण स्थितियाँ इस प्रकार हैं: 1. 1.5 मीटर तक स्थिर पानी के हानिकारक प्रवेश से सुरक्षा; 2. 30 मिनट तक की परीक्षण अवधि; 3. पानी और उत्पाद के बीच तापमान में 5°C से अधिक का अंतर नहीं होना। IP69 जल प्रतिरोध के लिए परीक्षण स्थितियाँ इस प्रकार हैं: (5±1) r/min की घूर्णन गति; 0°, 30°, 60° और 90° के नोजल कोण; (15±1) L/min की प्रवाह दर; (80±5)°C का पानी का तापमान; 30s/स्थिति का परीक्षण समय; और फ़ोन को वर्टिकल स्थिति में रखा जाना, जिसमें USB पोर्ट का नीचे की ओर होना। गर्म पानी, छींटे, पानी में डूबने और धूल के प्रति प्रतिरोध स्थायी नहीं है, तथा दैनिक टूट-फूट के कारण सुरक्षा कम हो सकती है। फ़ोन को गीली अवस्था में चार्ज न करें। कृपया सफाई और सुखाने के निर्देशों के लिए अंतर्निहित उपयोगकर्ता मैनुअल देखें। तरल पदार्थ में डूबने से होने वाली क्षति वारंटी के अंतर्गत कवर नहीं होती है। (8) ग्रे रंग केवल थाईलैंड, मलेशिया, रूस और ताइवान, चीन के लिए है।

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2831909/01_iQOO_15_integrates_multiple_industry_leading_innovations__delivering_breakthroughs_across_core_di.jpg

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2831908/02_Powered_by_the_latest_Snapdragon__8_Elite_Gen_5_and_Supercomputing_Chip_Q3__iQOO_15_delivers_unma.jpg

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2831907/03_Jointly_customized_with_Samsung__iQOO_15_s_Samsung_2K_M14_LEAD__OLED_Display_redefines_visual_exc.jpg

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2831906/04_iQOO_15_provides_a_seamless_and_enduring_experience__built_for_both_performance_and_longevity.jpg