إطلاق Recorded Future ميزة الذكاء الاصطناعي المؤسسي لجمع المعلومات

استنادًا إلى Intelligence Graph لأعمال جمع المعلومات لدى شركة Recorded Future -والذي يعدُ أهم أداة جمع معلومات في العالم - يعمل الذكاء الاصطناعي للمؤسسات على مساعدة البشر والدفاع عن الديمقراطية ضد التهديدات الوشيكة

بوسطن، 14 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Recorded Future، أكبر شركة جمع معلومات في العالم، اليوم أن Recorded Future AI قد تجاوز النسخة التجريبية، حيث يعمل على تعزيز البشر والدفاع عن الديمقراطية ضد التهديدات العالمية الوشيكة. ومن خلال توسيع قدرات Recorded Future AI، توفر القدرات المؤسسية الجديدة لكل محلل عبر المؤسسة مساعدًا قويًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي للاستخبارات والدفاع، بالإضافة إلى القدرة على تحديد البرمجيات لمساحات التهديدات الكبيرة جدًا للمؤسسات في الوجود المادي والفضاء الإلكتروني على حد سواء، واستخدام هذه المعلومات في تحليلات الذكاء الاصطناعي.

Recorded Future Enterprise AI

تعتمد الاستخبارات الفعالة - التي تجمع المعلومات عن التهديدات - على القدرة على معالجة كميات هائلة من البيانات القادمة من مصادر متنوعة ومتباينة، وذلك في الوقت الفعلي، مما يتطلب استخدام الذكاء الاصطناعي. ولقد تم إنشاء Recorded Future AI استنادًا إلى Intelligence Graph، وهو أكبر مقتنيات الذكاء الاصطناعي في العالم، وكان أول حل للذكاء الاصطناعي يتم طرحه في السوق، وقد تم إنشاؤه من قبل شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتستخدمه أبرز المنظمات والبلدان في العالم التي تدافع عن البنية التحتية الأساسية التي يعتمد عليها المجتمع. ومن خلال وضع سياق يؤطر الهجوم السريع للتهديدات الوشيكة التي يحركها الذكاء الاصطناعي عبر مجالات العمليات السيبرانية والمادية وعمليات التأثير، يفهم Recorded Future AI مشهد التهديدات ويساعد في استكشافه في الوقت الفعلي، مما يمكّن المدافعين من اكتساب الوعي بالوضع الراهن بسرعة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

قال الدكتور/ Christopher Ahlberg، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Recorded Future: "أصبح الذكاء الاصطناعي مندمجًا في كل جانب من جوانب المجتمع، ومن ثم لن تكون أي حكومة أو منظمة منيعة ضد مزاياه وآثاره. لذا تجد فرق الدفاع اليوم حاجة ملحة إلى العمل بوتيرة تساير التقدم التكنولوجي خطوة بخطوة، وهي حاجة آخذة في الازدياد. لقد تضاعفت سحابة الذكاء الخاصة بنا من حيث السرعة والذكاء الشامل والقدرة على تقديم الوعي الظرفي ضد التهديدات العالمية لأكثر من عقد من الزمان. وبفضل Recorded Future AI، تتمكن فرق الدفاع من التحرك بسرعة الذكاء الاصطناعي."

يُستخدم Recorded Future AI في بعض من أبرز منظمات الاستخبارات في العالم، ويستخدمه مئات من محللي الاستخبارات في منظمات فردية في بعض الحالات. ولقد أصبح الآن متاحًا بشكل عام، ويمكن لجميع المحللين الوصول إلى مساعد شخصي، ويمكن أيضًا استخدام Recorded Future AI بواسطة الخوارزميات التي تتفاعل معه مباشرة. ويمكن للمؤسسات والدول بأكملها تحديد مساحات التهديدات الكبيرة والمعقدة في العالم المادي والسيبراني واستخدامها بسهولة في تفاعلات الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى توسيع نطاق السياق المستخدم في النماذج اللغوية الكبيرة (LLM).

قال السيد/ Yegor Dubynskyi، نائب وزير الأمن السيبراني بوزارة التحول الرقمي في أوكرانيا: "يعمل الذكاء الاصطناعي على إحداث تحول في جمع المعلومات، سواء بالنسبة للأمن السيبراني أو بالنسبة لمقاتلي الحرب. وفي الواقع، لقد بدأ بالفعل في إحداث تحول في طبيعة الحرب والصراع كما شهدنا في أوكرانيا. لقد حقق تعاوننا مع Recorded Future لنشر أداة Recorded Future AI في مُختلف كيانات الحكومة الأوكرانية لدعم المهام السيبرانية والدفاعية فوائد جمة."

لمزيد من المعلومات عن Recorded Future AI، تفضَّل بزيارة: https://www.recordedfuture.com/next-evolution-recorded-future-ai-powering-threat-intelligence

معلومات عن Recorded Future

تُعدُّ Recorded Future أكبر شركة لجمع المعلومات بشأن التهديدات في العالم. وتوفر سحابة جمع المعلومات لدى Recorded Future معلومات شاملة عن الخصوم والبنية التحتية والأهداف. ومن خلال فهرسة الإنترنت عبر الويب المفتوح والويب المظلم والمصادر التقنية، توفر Recorded Future رؤية في الوقت الفعلي لمساحة الهجوم ومشهد التهديدات المتوسعين، مما يمكّن العملاء من التصرف بسرعة وثقة لتقليل المخاطر ودفع الأعمال إلى الأمام بشكل آمن. يقع المقر الرئيسي لشركة Recorded Future في بوسطن، ولديها مكاتب وموظفون في مختلف أنحاء العالم، وتعمل مع أكثر من 1700 شركة ومؤسسة حكومية في أكثر من 75 دولة لتوفير معلومات استخباراتية غير متحيزة وقابلة للاستخدام لاتخاذ الإجراءات في الوقت الفعلي. اعرف المزيد على recordedfuture.com.

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