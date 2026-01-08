إطلاق الإصدار الأول لهاتف Infinix NOTE Edge، وهو أول هاتف ذكي يعمل بمعالج MediaTek Dimensity 7100 ونظام التشغيل الجديد كليًا XOS 16

MediaTek Dimensity 7100

هونغ كونغ، 8 يناير 2026 /PRNewswire/ -- تعلن شركة Infinix، العلامة التجارية الرائدة في الابتكار والتي تتميز بالتقنية المتقدمة، والتصميم الجريء، والأداء المتميز، عن توسيع محفظتها من الهواتف الذكية مع إطلاق Infinix Note Edge الجديد، ليصبح أول هاتف ذكي في العالم يعتمد على معالج MediaTek Dimensity 7100 الجديد. وبالتعاون مع شركة MediaTek، تواصل Infinix مهمتها في جعل التكنولوجيا في متناول الجميع. من خلال تقديم منصة جديدة كليًا بمفهوم النظام على شريحة، إلى جانب إطلاق أول نظام تشغيل داخلي للشركة يعتمد على Android 16، يمثل هاتف Infinix Note Edge خطوة مهمة نحو توسيع مجموعة هواتفها الذكية الفاخرة والمتاحة بأسعار مناسبة.

بالتعاون مع MediaTek، يوفر هاتف NOTE Edge اتصالاً مستقرًا بشبكة 5G مع استهلاك منخفض للطاقة، مما يضمن كفاءة عالية طوال اليوم

على الرغم من التوسُّع العالمي المستمر، لا تزال تجربة 5G متفاوتة بين الأسواق بسبب تفاوت الأداء، وإمكانية الوصول إلى الأجهزة، وتحديات توفُّر الطيف الترددي – خصوصًا خارج فئة الهواتف الرائدة. واستجابةً لهذه التحديات، يقدم هاتف Infinix NOTE Edge، باعتباره أول هاتف ذكي في العالم مزوّد بمعالج MediaTek Dimensity 7100، تجربة 5G حقيقية مصممة لتظل متاحة بأسعار تعادل هواتف 4G، مما يجعل الاتصال من الجيل القادم جزءًا من الاستخدام اليومي بدلاً من اقتصاره على الأجهزة الرائدة فقط.

قدمت شركتا MediaTek وInfinix تحسينًا حصريًا للمناطق ذات التغطية الضعيفة، بهدف توفير تجربة اتصال محمول أكثر سلاسة وموثوقية في سيناريوهات الاستخدام الواقعي. تركز التحسينات على البيئات ذات الكثافة العالية، حيث تقلل من التأخير وتحسِّن تشغيل الفيديو في الأماكن المزدحمة بنسبة تصل إلى 30%، بينما يتيح التوليف الإضافي للمناطق ذات الإشارة الضعيفة، مثل المترو والمصانع والمناطق الريفية، تحميلاً أسرع، وبثًا مباشرًا أكثر استقرارًا، وتأخيرًا أقل أثناء الألعاب.

يوفّر هذا الجهاز، المزود بمعالج عالي الأداء ضمن فئته، تجربة تعدد مهام سلسة وخالية من التقطّع. يدعم الجهاز معدل تحديث يصل إلى 90 إطارًا في الثانية في الألعاب الشهيرة مثل Honor of Kings وPeacekeeper Elite وPUBG: Battlegrounds (60 إطارًا في الثانية)، مما يضمن تجربة لعب جماعية سلسة، واستجابة سريعة عند تعدد المهام، وأداء ثابت في جميع مجالات الترفيه والتصوير — مع الحفاظ على استقرار حراري خلال الاستخدام الطويل.

تزداد الكفاءة بفضل تحسينات متقدمة في إدارة الطاقة. فقد تم خفض استهلاك طاقة المودم بنسبة تصل إلى 21%، بينما تم تقليل استهلاك الطاقة في الخلفية للتطبيقات الاجتماعية بنسبة 4.4%، مما يقلل من حدة القلق بشأن نفاد البطارية حتى خلال الروتين اليومي المرهق. سواء أثناء اللعب، أو تعدد المهام عبر التطبيقات، أو بث المحتوى أثناء التنقل، صُمّم النظام لتحمُّل الاستخدام المكثف دون التأثير على عمر البطارية.

XOS 16: تقديم تصميم المساحة المتوهجة الجديد كليًا وتجربة تفاعلات سلسة

يقدّم XOS 16 تجربة مستخدم (UX) وواجهة مستخدم (UI) جديدة مصممة لتكون أخف وأكثر سلاسة واستجابة في الاستخدام اليومي. ولأول مرة، تم دمج عناصر "المساحة المتوهجة" الضوئية الطبيعية في نظام تصميم الواجهة، من خلال الحواف الحساسة للضوء والانتقالات الضبابية التدريجية، مما يضفي إحساسًا بالحركة والحيوية على كل أيقونة وحرف ورسم متحرك، ويخلق تجربة بصرية غامرة.

تزداد تجربة المستخدم تميزًا من خلال عناصر واجهة مستخدم (UI) خفيفة وشفافة جزئيًا مع لمسة نهائية مصقولة تشبه الزجاج المثلج، تمتد بسلاسة عبر القوائم المنسدلة، وأشرطة التبويب، وعناصر التحكم في النظام. وإلى جانب ذلك، تضيف الخلفيات ثلاثية الأبعاد الجديدة تفاعلاً طبقيًا بين الساعة، والأيقونات، والجزء الأمامي، مما يخلق واجهة أكثر عمقًا وتعبيرًا ومتعة للاستكشاف.

يعزز XOS 16 أيضًا تجربة اللمس والتفاعل إلى مستوى جديد من الانسيابية والدقة. بفضل التكيف الذكي للرسوم المتحركة مع مختلف تصرفات المستخدم، يحقق النظام تزامنًا فوريًا على مستوى المللي ثانية بين لمسة اليد ورد الفعل البصري، لتصبح كل التفاعلات أكثر طبيعية وسلاسة. كما يتيح XOS 16 نقل الصور الحية مع أجهزة iPhone، مما يمكّن المستخدمين من مشاركة لحظاتهم المميزة عبر المنصات المختلفة مع الحفاظ على الحركة، والصوت، وجودة الصورة العالية. مع هذه التحسينات، يوفر النظام إحساسًا سلسًا وممتعًا، ويضمن راحة استخدام طويلة الأمد أثناء جميع أنشطة اليوم.

من خلال الجمع بين معالج MediaTek Dimensity 7100 ونظام XOS 16 الجديد، يرسّخ هاتف NOTE Edge مستوى نادرًا من التناغم بين الأجهزة والبرمجيات ضمن فئة الهواتف متوسطة المستوى. يتيح هذا التكامل المزدوج تحسينات ملموسة في كفاءة الطاقة، والأداء المستدام، وسلاسة تجربة المستخدم (UX) وواجهة المستخدم (UI)، ما يمنح الهاتف ميزة قوية قبل الإطلاق الرسمي في 19 يناير 2026. سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هاتف Infinix NOTE Edge في الإعلانات القادمة.

