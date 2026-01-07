الأمير سلطان بن منصور آل سعود يقود وفد مجموعة "First Travel Group" إلى شركة TRANSSION لاستكشاف فرص جديدة في الأسواق الناشئة Middle East - Arabic USA - English USA - English Infinix Mobility 07 يناير, 2026, 10:16 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال Group Photo of the Delegation from Saudi Arabia's First Travel Group with TRANSSION Group's Senior Executives and Infinix Brand's Core Leadership H.R.H. Prince Sultan Bin Mansour Al Saud Experienced Infinix’s Latest Portfolio of Cutting-edge Technologies H.R.H Prince: Sultan Bin Mansour Al Saud On-site Meeting of the Delegation Led by H.R.H. Prince Sultan Bin Mansour Al Saud, Chairman and CEO of Saudi Arabia's First Travel Group

شنغهاي، 7 يناير 2026 /PRNewswire/ -- استضافت علامة Infinix (انفنكس) التجارية التابعة لشركة TRANSSION وفداً رفيع المستوى برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن منصور آل سعود، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "First Travel Group" السعودية، في مقر شركة TRANSSION في شنغهاي. وقد استقبل السيد جورج تشو، المؤسس ورئيس مجلس إدارة TRANSSION Holdings، برفقة كبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة وقيادة Infinix، الوفد لإجراء حوار متعمّق حول آفاق التعاون المستقبلي. وقام الأمير سلطان بجولة في مركز تجربة علامة Infinix التجارية، حيث اطلع بشكل مباشر على ابتكارات العلامة الرائدة وأحدث الإنجازات التكنولوجية. وبعد أن أبدى إعجابه العميق بهذه الإنجازات، توجه الأمير وقيادة TRANSSION لعقد قمة رسمية بُنيت على أساس من الثقة المتبادلة لاستكشاف أوجه التآزر الاستراتيجي.

استهلت القمة بكلمة افتتاحية ألقاها رئيس مجلس الإدارة السيد شو، الذي رحّب ترحيباً حاراً بالأمير سلطان والوفد المرافق. وفي معرض حديثه، استعرض السيد شو الفلسفة المؤسسية لـ TRANSSION ورؤيتها الاستراتيجية للأسواق الناشئة العالمية، مقدِّماً للوفد منظوراً شاملاً حول مصفوفة الأعمال العالمية للمجموعة والتوسع الاستراتيجي لعلامة Infinix التجارية. واستناداً إلى خبراتهم المحلية العميقة، قدّم الممثلون السعوديون رؤى بنّاءة حول المسار التنموي لكلٍّ من TRANSSION وInfinix داخل المملكة. وقد أوجدت هذه المناقشات زخماً جديداً وآفاقاً واسعة للتعاون الشامل وتعميق الحضور في السوق، مما يرسّخ أساساً متيناً للتوسع العالمي المشترك لكلا الطرفين.

وخلال الجلسة، انخرط الجانبان في حوار حيوي ومثمر عبر أبعاد متعددة، بما في ذلك تكامل القنوات، وتوسيع الحضور في السوق، وتطوير المحتوى، ومشاركة الموارد، والابتكار التجاري، ودعم التحليلات والبيانات، مما كشف عن إمكانات هائلة لعمق التعاون والنمو المستقبلي. وأكد السيد تشو أن المملكة العربية السعودية، باعتبارها مرتكزاً محورياً لشركة TRANSSION في الشرق الأوسط، تتطلب استراتيجية استشرافية متجذّرة في الوعي بالعلامة التجارية على المدى الطويل. ودعا إلى نهج يحدِّده الاستشراف الاستراتيجي والتنفيذ الحكيم عبر مجالات البحث والتطوير، والابتكار في تجارب المستخدم، وتطوير الذكاء الاصطناعي، بهدف نهائي يتمثل في بناء منظومة صناعية ومنظومة للعلامة التجارية ذاتيتَي التنظيم وتتمتعان باستقلالية عالية. وأعرب السيد تشو عن ثقته الراسخة بأن TRANSSION تمتلك الرؤية والقدرة لمساعدة المملكة على إطلاق حقبة جديدة من الزخم العالمي من خلال هذه الشراكة المتعمِّقة باستمرار.

وكانت Infinix، بصفتها حجر زاوية استراتيجيًا في التوسع العالمي لـ TRANSSION، بمثابة النقطة المحورية للمناقشات التعاونية في القمة. وباعتبارها واحدة من أفضل ثلاث علامات تجارية للهواتف الذكية في المملكة العربية السعودية، عمّقت Infinix جذورها في المملكة، محافظة على مسار من النمو المتسارع. وتتعزز ريادة السوق هذه من خلال تأثير العلامة التجارية المتصاعد؛ ففي غضون عامين فقط، ارتفعت شعبية البحث عن Infinix بمقدار خمسة أضعاف تقريباً، لتتصدّر تفاعل العلامات التجارية العاملة بنظام Android على منصات مثل TikTok و Instagram. ومن خلال المواءمة مع الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية عبر سلسلة GT ورعاية البطولات الكبرى، أرست Infinix منظومة محلية مزدهرة للرياضات الإلكترونية. ويوفر هذا التكامل العميق نقطة انطلاق قوية لمستقبل العلامة التجارية. ومن المتوقع أن يكون هذا الاجتماع بمثابة حافز حاسم، يَضخ زخماً غير مسبوق في علامة Infinix التجارية مع توسيع صداها عبر المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط

واختُتمت القمة بأجواء إيجابية مع تبادل الهدايا التذكارية والتقاط الصور الجماعية، مما يرمز إلى الشراكة المزدهرة بين الجانبين. وأعرب الأمير سلطان عن تقديره العميق للابتكار التكنولوجي والرؤية الاستراتيجية العالمية لـ TRANSSION، مشيداً بشدة بالمسار والإنجازات الملحوظة لـ Infinix داخل السوق السعودي. كما أعرب كلا الطرفين عن تفاؤل كبير بتعاون شامل ومتعدد الأبعاد في المستقبل. ومع استمرار ارتفاع المكانة الدولية للمملكة العربية السعودية جنباً إلى جنب مع تعميق البصمة العالمية لـ TRANSSION، يظل الجانبان ملتزمين باستكشاف تعاون جوهري عبر قطاعات متنوعة، والعمل بالتنسيق للمساهمة في الأهداف التحولية لرؤية السعودية 2030.

نبذة عن شركة Infinix:

تأسست شركة Infinix في عام 2013، وهي علامة تجارية رائدة في صناعة الأجهزة التكنولوجية الموجهة للشباب. تتواجد Infinix في أكثر من 70 دولة، وتشتهر بتقديم أحدث التقنيات مع تصميمات أنيقة وأداء مميز. وتشمل تشكيلة منتجات شركاتنا الهواتف الذكية وسماعات TWS والساعات الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفزيون الذكية TVs. شهد عام 2023 تحقيق شركة Infinix لإنجازات مميزة، حيث تم إدراجها ضمن تقرير أفضل 50 علامة تجارية صينية رائدة في العالم الصادر عن Kantar و Google، كما جائت الشركة في المرتبة السادسة في قائمة Fast Company لأكثر الشركات ابتكارًا في العالم لعام 2024 ضمن قطاع منطقة آسيا والمحيط الهادئ. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: .http://www.infinixmobility.com

