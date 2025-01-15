إطلاق الجيل التالي من جهاز ZX10 الجديد من Getac، أخف جهاز لوحي متين بالكامل بحجم 10 بوصات متاح حاليًا في السوق

يتميز جهاز ZX10 الجديد بأداء قوي جاهز للذكاء الاصطناعي، ووظائف أندرويد سهلة الاستخدام، ومتانة موثوقة تمامًا، ما يجعله مناسبًا تمامًا للمهام الميدانية الصعبة

ملخص الأخبار:

جهاز ZX10 الجديد من Getac ، بحجم 10 بوصات ونظام تشغيل أندرويد، يتميز بتصميم قوي بالكامل يبني على سمعته المتميزة . يجمع بين الأداء المتطور المعزز للذكاء الاصطناعي والمتانة الموثوقة، وكل ذلك في تصميم أنيق ومضغوط .

يزن ZX10 الجديد 906 جرامًا فقط، وهو أخف جهاز لوحي مرن بالكامل بطول 10 بوصة متوفر حاليًا في السوق 1 .

جهاز ZX10 الجديد متوافق تمامًا مع حلول البرامج القوية Essentials Suite من Getac ، التي تهدف إلى مساعدة المنظمات على زيادة الإنتاجية عبر عملياتها بالكامل.

تايبيه, 15 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Getac Technology Corporation المعروفة باسم Getac))، الشركة الرائدة في مجال الحواسيب المتينة وحلول الفيديو المتنقلة، اليوم عن إطلاق الجيل التالي من منتجاتها ZX10، المتين بالكامل مقاس 10 بوصة بنظام أندرويد، والذي يجمع بين التصميم خفيف الوزن والأداء القوي المعزز بالذكاء الاصطناعي مدعوم بنظام أندرويد ،لأداء استثنائي في الميدان. يستهدف تابلت ZX10 الجديد المحترفين العاملين في صناعات مثل السلامة العامة والمرافق والنقل والخدمات اللوجستية، الذين يحتاجون إلى أجهزة يمكنهم الوثوق بها في البيئات والسيناريوهات الصعبة التي يواجهونها يوميًا.

The next generation ZX10 is aimed at professionals working in industries such as public safety, utilities, and transportation and logistics, who need devices they can trust in the challenging environments and scenarios they encounter daily.

أداء قوي جاهز للذكاء الاصطناعي

في قلب الجيل القادم من جهاز ZX10 يقع معالج Qualcomm QCS6490 ووحدة المُعالجة العصبية NPU))، المُصَّممة خصيصًا لدعم قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتقديم أداء مذهل حتى عند مستويات طاقة منخفضة. تشمل الميزات الرئيسية الإضافية ذاكرة متطورة (8 جيجابايت LPDDR5) لنقل البيانات بسرعة فائقة، وذاكرة تخزين عالمية (UFS) تصل إلى 256 جيجابايت لتجربة مستخدم سلسة وسريعة عند تشغيل عدة تطبيقات في نفس الوقت، ويتميز الجهاز أيضًأ بشاشة LumiBond المُحسّنة بسطوع 1000 شمعة وتقنية القراءة تحت أشعة الشمس، بالإضافة إلى شاشة تعمل باللمس المتعدد، ما يضمن أداءً فعالًا حتى في الأمطار وأثناء ارتداء القفازات، ويتوفر أيضًا جهاز رسم نشط اختياري مع قلم ضوئي لكتابة الملاحظات بسرعة ودقة، وإدخال البيانات في الظروف الجوية الممطرة أو في درجات الحرارة المنخفضة جدًا.

خيارات اتصال وبطارية قابلة للتهيئة بشكل كبير

يتضمن جهاز ZX10 الجديد تقنية الشريحتين (شريحة اتصال نانو + شريحة اتصال رقمية) لتوفير تغطية مثالية لشبكات الهاتف المحمول، بينما توفر تقنية واي فاي 6E وبلوتوث 5.2 ونظام تحديد المواقع (GPS) مزدوج النطاق الاختياري - سرعة نقل البيانات وقدرات تحديد الموقع. لمن لديهم احتياجات أكثر شمولًا لجمع البيانات والتواصل، يمكن تهيئة الجهاز ليشمل تقنية 4G LTE و5G Sub-6، بالإضافة إلى تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) (لغير المدفوعات) وقارئ الباركود.

يتميز جهاز ZX10 بتصميم بطاريتين قابلة للتبديل السريع، ما يدعم التشغيل الدائم خلال فترة العمل دون توقف أو تأخير. يمكن أيضًا تهيئته ببطارية واحدة للعملاء الذين يرغبون في تركيب الجهاز على الرافعات الشوكية أو المركبات الأخرى. تتوفر حزمة بطاريات ليثيوم أيون بسعة عالية اختياريًا لمن يحتاجون إلى عمر بطارية أطول.

أخف جهاز لوحي متين بالكامل مقاس 10 بوصات بنظام أندرويد في السوق

على غرار جميع أجهزة Getac، صُمم جهاز ZX10 ليكون متينًا من الأساس ليعمل بكفاءة في البيئات الصعبة. تضمن كل من شهادة MIL-STD-810H، وشهادة IP66، ومُقاومَة السقوط من ارتفاع 6 أقدام، قُدرة الجهاز على تحمُّل متطلبات العمل الميداني المُكثَّف، بينما يوفر نطاق التشغيل الحراري الذي يتراوح بين -29 درجة مئوية إلى 63 درجة مئوية/ -20 درجة فهرنهايت إلى 145 درجة فهرنهايت راحة إضافية في الظروف الجوية القاسية والسيناريوهات التشغيلية الشديدة. على الرغم من هذه المواصفات المتكاملة لجهاز ZX10 المتين بالكامل، فإنه يزن فقط 906 جرام كبداية، ما يجعله أخف جهاز لوحي متين بقياس 10 بوصات متوفر حاليًا في السوق1.

نظام تشغيل أندرويد سهل الاستخدام

يعمل تابلت ZX10 الجديد بنظام تشغيل أندرويد سهل الاستخدام (تم تثبيت Android 13 كإصدار قياسي)، لتحقيق تنوع لا يصدق وسهولة الاستخدام. تم اعتماده أيضًا كجهاز متين موصَى به من قبل Android Enterprise، حيث يُلَبي جميع المواصفات والمتطلبات لعملية الاختبار الصارمة من جوجل. وهذا يعني أنه سيتلقى تحديثات أمنية كاملة كل 90 يومًا لمدة خمس سنوات بعد تاريخ الإطلاق، إلى جانب تصحيحات البرامج المُنتظمة وتحسينات الميزات خلال هذه الفترة. تلتزم شركة Getac أيضًا بدعم ما لا يقل عن ثلاث إصدارات من نظام تشغيل أندرويد لكل جيل من المنتجات، مما يضمن مستقبل جهاز ZX10 وتقديم تجربة أندرويد استثنائية في كل الأوقات.

متوافق مع حلول برامج Essentials Suite من Getac

يتوافق الجيل الجديد من ZX10 تمامًا مع حلول برامج Essentials Suite من Getac، وهي مجموعة شاملة من الحلول البرمجية القوية المصممة لمساعدة المنظمات على التغلب على التحديات التشغيلية وتعزيز كفاءة العاملين في الميدان. ويشمل ذلك تطبيقات جديدة مبتكرة مثل: Getac Management، وGetac Monitoring، وOEMConfig وDriving Safety2.

قال James Hwang، رئيس شركة Getac Technology Corporation: "بالنسبة للمهنيين العاملين في الميدان، يمكن أن يكون لوزن الجهاز تأثير كبير على الإنتاجية، خاصة عند حمله و/أو تشغيله لفترات طويلة من الزمن"، "إن جهاز ZX10 الجديد ليس فقط أخف تابلت متين مقاس 10 بوصات متاح حاليًا في السوق، بل إن مزيجه القوي من الأداء الجاهز للذكاء الاصطناعي، والقدرة الكبيرة على التهيئة، والمتانة الموثوقة بالكامل، ونظام تشغيل أندرويد البديهي يجعله أيضًا واحدًا من أكثر الأجهزة متنوعة الاستخدامات".

جهاز الجيل القادم ZX10 متوفر الآن، لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة www.getac.com

لمعرفة المزيد من المعلومات حول الحزمة الأساسية من Getac، يرجى زيارة http://www.getac.com/intl/products/software

استنادًا إلى وزنه عند تهيئته ببطارية واحدة بسعة قياسية. تم تحديث الحالة اعتبارًا من 14 يناير 2025؛ وفقًا لحدود ما نعرفه، ويُعَد هذا المنتج أخف جهاز لوحي متين بالكامل بقياس 10 بوصات. يتم إصدار تطبيقات Getac Management ، و Getac Monitoring ، و OEMConfig ، و Driving Safety لـ ZX10 في أبريل 2025

نبذة عن Getac

شركة Getac Technology Corporation هي شركة عالمية رائدة في تكنولوجيا الأجهزة المحمولة المتينة القادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي وحلول الفيديو الذكية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والبرامج والكاميرات التي يمكن ارتداؤها على الجسم وأنظمة الفيديو داخل السيارة وإدارة الأدلة الرقمية وحلول تحليلات الفيديو للمؤسسات. تم تصميم حلول وخدمات Getac لتمكين الخبرات غير العادية للعاملين في الخطوط الأمامية في البيئات الصعبة. اليوم، تخدم Getac العملاء في أكثر من 100 دولة في مجالات الدفاع، والسلامة العامة، والإسعاف، والحرائق والإنقاذ، والمرافق، والسيارات، والموارد الطبيعية، والتصنيع، والنقل، والخدمات اللوجستية. تم الاعتراف بشركة Getac مؤخرًا كإحدى "أكثر الشركات جدارة بالثقة في العالم" من قبل مجلة Newsweek لعام 2024. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة http://www.getac.com. يمكن المشاركة من خلال Getac Industry blog، أو متابعة الشركة على LinkedIn، وYouTube .

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