إطلاق الحلقة الرابعة من سلسلة The Vantage View "مستقبل اقتصاد الفضاء"

بورت فيلا، فانواتو , 14 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- يَسُر Vantage Markets، الشركة الرائدة في مجال الوساطة المالية متعددة الأصول، أن تكشف عن الحلقة الرابعة المرتقبة من سلسلة The Vantage View، وهي سلسلة فيديوهات رائدة توفر رؤى وتحليلات مالية متطورة. يدعو هذا الإصدار الأخير "مستقبل اقتصاد الفضاء"، الذي تم إنتاجه بالتعاون مع استوديوهات Bloomberg Media Studios، المشاهدين إلى الشروع في رحلة نحو التطور وفرص الاستثمار في اقتصاد الفضاء.

The Vantage View blasts off with "The Future of the Space Economy" in Its Fourth Episode

يقود النقاش Simon Gwozdz، الرئيس التنفيذي ومؤسس Equatorial Space Systems، وهو شخصية بارزة في صناعة الفضاء. يقدم Simon نظرة ثاقبة على المشهد الاقتصادي لتكنولوجيا الفضاء، ويسلط الضوء على العائدات الأطول اهمية على الرغم من فترات النضج وإضفاء الطابع الديمقراطي على الفضاء.

ويتصور مستقبلاً للسياحة الفضائية المتاحة والتنقيب عن الموارد في الفضاء، وتوسيع حدود الاستكشاف وتقديم فهم شامل لإمكانيات القطاع للمشاهدين.

وبالإضافة إلى ذلك، تكشف الحلقة عن توقعات مقنعة حول اقتصاد الفضاء، بما في ذلك وصول سوق خدمات بيانات الأقمار الصناعية إلى 25.3 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2030 وسوق التعدين الفضائي الذي يصل إلى 12.1 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2037، مما يشير إلى إمكانات النمو الهائلة والفرص المربحة للمستثمرين وأصحاب المصلحة.

يقول Marc Despallieres، كبير مسؤولي الإستراتيجيات والتجارة في Vantage: "يسعدنا أن نقدم هذه الحلقة الثاقبة من The Vantage View، التي تستكشف المسار المستقبلي لاقتصاد الفضاء"، وأضاف "مع استمرار تجارة واستكشاف الفضاء في اكتساب الزخم، من الضروري فهم الديناميكيات المتطورة وفرص الاستثمار في هذا القطاع سريع التوسع ."

للحصول على رؤى لا مثيل لها حول التطورات والآفاق المثيرة في اقتصاد الفضاء، يرجى زيارة The Vantage View.

نبذة عن Vantage

Vantage (أو Vantage Markets) هي وسيط متعدد الأصول يقدم للعملاء إمكانية الوصول إلى خدمة سريعة وقوية لتداول منتجات عقود الفروقات (CFDs)، بما في ذلك الفوركس والسلع والمؤشرات والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة ETFs والسندات.

بفضل أكثر من 13 عامًا من الخبرة في السوق، تتجاوز Vantage دور الوسيط، إذ توفر نظامًا تجاريًا موثوقًا به وتطبيق للتداول عبر الهاتف المحمول حائز على جوائز ومنصة تداول سهلة الاستخدام تُمكِّن العملاء من اغتنام فرص التداول. حمل تطبيق Vantage من خلال App Store أو Google Play.

تداول بذكاء مع @vantage

http://www.vantagemarkets.com/

نبذة عن Bloomberg Media

شركة Bloomberg Media هي شركة إعلامية رائدة عالميًا متعددة المنصات للأعمال والتمويل، تعتمد على الموارد التحريرية لأكثر من 2,700 متخصص في التحرير على مستوى العالم في أكثر من 120 دولة. Bloomberg Media هي مؤسسة إعلامية تتعامل مع المستهلك باسم Bloomberg L.P.

https://www.bloomberg.com/

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2422625/Image.jpg