بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي

• فتح باب التسجيل لحضور الحدث الذي سيُعقد من 30 مارس إلى 2 أبريل 2026 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

• سيستقطب المعرض والمؤتمر آلاف الخبراء و300 جهة عارضة من قطاع الترفيه والجذب السياحي حول العالم.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 26 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية IAAPA، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، رسمياً عن فتح باب التسجيل في النسخة الأولى من "معرض ومؤتمر IAAPA الشرق الأوسط"، المقرر عقده من 30 مارس حتى 2 أبريل 2026، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ولمشاهدة بيانات المالتى ميديا الصحفية تفضل بالضغط على الرابط الالكترونى التالى:

https://www.multivu.com/iaapa-expo-middle-east/9368951-en-inaugural-iaapa-expo-middle-east-coming-abu-dhabi

إطلاق النسخة الأولى من "معرض ومؤتمر IAAPA الشرق الأوسط" في أبوظبي

يُعد هذا الحدث الرائد محطة بارزة باعتباره أول معرض ومؤتمر تقيمه المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية في الشرق الأوسط، ويأتي انعقاده استجابةً للنمو الكبير في الأسواق الإقليمية، وبناءً على طلب مباشر من أعضاء الرابطة، إلى جانب العديد من الجهات والمنظمات المحلية والإقليمية الرائدة لإقامة فعالية تستقطب أهم رواد قطاع السياحة في العالم إلى المنطقة. وسيشكّل المعرض والمؤتمر منصة عالمية تجمع آلاف الخبراء والمختصين في صناعة الترفيه والجذب السياحي من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الرؤى المستقبلية، وتعزيز فرص التواصل والشراكات، في خطوة تُعزز مكانة المنطقة كمركز دولي لصناعة الترفيه والسياحة التجريبية.

يقدّم المعرض والمؤتمر في نسخته الأولى في المنطقة لعام 2026 جلسات تعليمية وفعاليات حصرية، بالإضافة إلى فرص نوعية للتواصل بين قادة القطاع، إلى جانب جولات استثنائية خلف الكواليس لأبرز الوجهات الترفيهية في أبوظبي، وجولات تعليمية استثنائية للتعرّف على كواليس الوجهات الترفيهية في جزيرة ياس، بالإضافة إلى جولة فريدة سيتم الإعلان عنها بعد الحدث، حيث يوفّر البرنامج المتكامل للمؤتمر والمعرض تجربة مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنامية للقطاع. كما تم حتى الآن، التعاقد مع أكثر من 300 جهة عارضة للمشاركة في المعرض التجاري المصاحب للحدث، والذي سيشهد أيضاً حوارات وجلسات قيّمة حول التوجهات الناشئة في القطاع، وأفضل الممارسات، واستراتيجيات التوسع في سوق منطقة الشرق الأوسط، وذلك بمشاركة نخبة من أهم قادة القطاع في العالم.

كما سيسلط الحدث الضوء كذلك على معاهد التطوير المهني التابعة للمنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية، بما في ذلك معهد IAAPA لمحترفي مناطق الجذب السياحي، ومعهد IAAPA لمحترفي الترفيه في الأماكن المغلقة، ومعهد IAAPA للسلامة- والتي تقدم للمختصين فرصة فريدة للحصول على شهادة IAAPA ، حيث تهدف هذه البرامج إلى توفير الدعم المستمر وتطوير المواهب المستقبلية الواعدة.

وصرّح بيتر فان دير شانس، المدير التنفيذي ونائب رئيس IAAPA أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا أن نفتتح معرض ومؤتمر IAAPA في منطقة الشرق الأوسط بعد سنوات من التحضير والعمل الدؤوب. لقد بذلنا قصارى جهدنا لتعزيز حضورنا في المنطقة، إلى جانب تنظيم هذا المعرض والمؤتمر ، من خلال استضافة العديد من المؤتمرات والمعاهد، وبناء شراكات قوية مع مؤسسات رائدة مثل دائرة الثقافة والسياحة _ أبوظبي، والاستثمار في المواهب المحلية من خلال مكتبنا الإقليمي. وبالتالي، فإننا نعتبر هذا الحدث تتويجاً لهذه المسيرة المميزة".

من جانبه، قال جاكوب وال، الرئيس والمدير التنفيذي لرابطة IAAPA : "يشهد الشرق الأوسط مستويات هائلة من النمو والابتكار، مما يحفز المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية لدعم قطاع الوجهات والمدن الترفيهية والارتقاء به في المنطقة. ويعدُّ 'معرض ومؤتمر IAAPA الشرق الأوسط' منبراً هاماً للتواصل والتعلم واستكشاف الفرص الجديدة. ونحن فخورون بإقامة النسخة الأولى من هذا الحدث السنوي في مدينة أبوظبي".

تشكل أبوظبي أحد الوجهات الرائدة عالمياً في قطاع المدن الترفيهية، بفضل استثماراتها الطموحة في مشاريع عالمية المستوى، بما في ذلك "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" ، وهو أول منتزهات "سي وورلد" خارج الولايات المتحدة، والذي طورته ميرال، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي. كما تستعد أبوظبي لافتتاح المزيد من المشاريع الضخمة مثل "جوجنهايم أبوظبي"، و"متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي"، و"عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس في أبوظبي". وتعكس هذه المشاريع النجاح الكبير لاستراتيجية أبوظبي الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للثقافة والترفيه والسياحة.

ويوفر "معرض ومؤتمر IAAPA الشرق الأوسط" فرصاً مميزة لاستكشاف آخر الابتكارات في عالم الترفيه، والتواصل مع قادة القطاع، والمساهمة برسم مستقبل الوجهات الترفيهية في المنطقة. كما سيتعرّف الحضور على منتجات ترفيهية جديدة، وسيلتقون بأهم خبراء القطاع، بالإضافة إلى اكتساب رؤى فريدة حول أحدث التوجهات والتقنيات في المجال.

باب التسجيل مفتوح حالياً للصحفيين والراغبين من المختصين والمهتمين من خلال الضغط على الرابط.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2831995/IAAPA_Expo_Middle_East.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2831997/IAAPA_Expo_Middle_East_Logo.jpg