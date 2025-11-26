- Expo, die vom 30. März bis 2. April 2026 im Abu Dhabi National Exhibition Centre stattfindet

ABU DHABI, UAE, 26. November 2025 /PRNewswire/ -- In Zusammenarbeit mit dem Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) hat IAAPA, der globale Verband für die Attraktionsbranche, offiziell die Anmeldung für die erste IAAPA Expo Middle East eröffnet, die vom 30. März bis 2. April 2026 im Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC) in Abu Dhabi, VAE, stattfinden wird.

Die erste IAAPA Expo Middle East kommt nach Abu Dhabi

Diese bahnbrechende Veranstaltung ist die allererste Expo des Verbandes im Nahen Osten, die als Reaktion auf die starke Nachfrage sowohl von IAAPA-Mitgliedern als auch von lokalen und regionalen Einrichtungen und Organisationen der Attraktions- und Themenparkbranche ins Leben gerufen wurde, um ein Weltklasse-Treffen mit Tausenden von Experten der Tourismusbranche in die Region zu bringen. Durch die Präsenz der IAAPA kann sich die Attraktionsbranche vernetzen, um vielfältige Perspektiven, dynamisches Engagement und eine größere Reichweite in der gesamten Branche aufzubauen.

Fortbildungsveranstaltungen, spezielle Events, Networking-Möglichkeiten und Führungen hinter die Kulissen sind , die alle mit Blick auf die sich entwickelnden Bedürfnisse der Branche konzipiert wurden. Die Ausgabe 2026 wird ein solides Programm präsentieren, wie es nur die IAAPA als führender Mitgliederverband der Branche bieten kann.

Mehr als 300 Aussteller haben bereits einen Vertrag für die Messe abgeschlossen, und globale Vordenker werden Diskussionen über neue Trends, bewährte Verfahren und Strategien für den Eintritt in den und die Expansion auf dem Markt des Nahen Ostens führen.

EDUTours bietet seltenen Backstage-Zugang zu lokalen Attraktionen auf Yas Island sowie eine einzigartige, noch nicht angekündigte Post-Tour. Teil des Programms der Expo Middle East sind auch die bekannten IAAPA-Institute zur Karriereförderung, darunter das Institute for Attraction Professionals, das Institute for Indoor Entertainment Professionals und das Safety Institute , bei denen die Teilnehmer jeweils Kreditstunden für die IAAPA-Zertifizierung erwerben können. Diese Programme sind ein Beispiel für die kontinuierliche Förderung und Entwicklung künftiger Talente.

Peter van der Schans, Executive Director und Vice President, IAAPA EMEA, teilte mit:

„Nach Jahren der Vorbereitung sind wir begeistert, die IAAPA Expo in den Nahen Osten zu bringen. Neben der Organisation dieser Expo haben wir unsere Präsenz in der Region aktiv gestaltet, indem wir mehrtägige Gipfeltreffen und Institute veranstaltet, starke Partnerschaften mit Organisationen wie dem Abu Dhabi Department of Culture and Tourism (DCT) aufgebaut und mit unserem regionalen Büro in lokale Talente investiert haben. Diese Veranstaltung ist ein Meilenstein auf diesem Weg".

Jakob Wahl, IAAPA-Präsident und CEO, fügte hinzu:

„Der Nahe Osten erfährt ein enormes Wachstum und Innovation, und die IAAPA ist bestrebt, die Branche hier zu unterstützen und zu fördern. Die IAAPA Expo Middle East wird eine leistungsstarke Plattform für Networking, Lernen und das Entdecken neuer Möglichkeiten bieten. Wir sind stolz darauf, die allererste Ausgabe dieser jährlichen Veranstaltung in Abu Dhabi auszurichten".

Abu Dhabi hat sich in kürzester Zeit zu einem führenden Reiseziel für Attraktionen und Freizeitgestaltung entwickelt, was durch erhebliche Investitionen in Projekte von Weltrang gefördert wird. Die Stadt beherbergt Seaworld Yas Island, Abu Dhabi, den ersten SeaWorld-Park außerhalb der USA, eine Entwicklung, die von Miral, dem führenden Anbieter von Erlebniswelten in Abu Dhabi, ins Leben gerufen wurde. Das Emirat bereitet sich auch darauf vor, noch mehr transformative Projekte wie das Guggenheim Abu Dhabi, Natural History Museum Abu Dhabi und Disneyland Abu Dhabi aufzunehmen. Diese Entwicklungen unterstreichen die Strategie von Abu Dhabi, sich als weltweit führendes Zentrum für Kultur, Unterhaltung und Tourismus zu positionieren.

Die IAAPA Expo Middle East bietet unvergleichliche Möglichkeiten, Innovationen zu entdecken, mit Branchenführern in Kontakt zu treten und die Zukunft der Attraktionen in der Region zu gestalten. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, neue Produkte zu entdecken, sich mit Branchenexperten zu treffen und einzigartige Einblicke in die neuesten Trends und Technologien zu gewinnen.

Die Anmeldung ist ab sofort für Pressevertreter und Teilnehmer möglich.

