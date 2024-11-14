إطلاق شركة Continuity Biosciences لتمكين العلاجات المتطورة بتقنيات التوصيل المبتكرة

برادنتون، فلوريدا وهيوستن, 14 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 / PRNewswire / -- يسر شركة Continuity Biosciences، ذ.م.م، شركة علم الأحياء الجديدة المكرسة لتطوير وتسويق التقنيات المتطورة لإعادة برمجة الخلايا وتعديل الاستجابة المناعية وتوصيل الأدوية، أن تعلن عن إطلاقها الرسمي. تسعى الشركة إلى الربط بين التقنيات الصيدلانية الحيوية والتقنيات الطبية، وذلك لإقامة معيار جديد للعلاجات التي تركز على المريض للأمراض المزمنة والمعقدة.

تهدف Continuity Biosciences، التي أسسها فريق من العلماء الخبيرين وقادة الصناعة، إلى تبني العلاجات الناشئة، مثل العلاج الخلوي، من خلال الاستفادة الكاملة من تقنيات التوصيل. يضم الفريق Bob Whitehead (الرئيس التنفيذي)، وهو خبير مخضرم في مجال العلوم الحيوية معروف بمخارجه ومبادراته الاستراتيجية الناجحة؛ وRamakrishna Venugopalan، دكتوراه (المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي)، وهو كبير المديرين التنفيذيين السابقين في AbbVie مع خبرة في توصيل الأدوية لمنتجات مثل Skyrizi® وVyalev™؛ وAlessandro Grattoni، دكتوراه (الرئيس العلمي المستشار)، رئيس وأستاذ قسم الطب النانوي في مستشفى هيوستن ميثوديست ورائد في توصيل الأدوية المتقدم.

وقال Ramakrishna Venugopalan، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي: "نحن سعداء بحصولنا على الترخيص لعدد من منصات التكنولوجيا من مستشفى هيوستن ميثوديست، وأن نقدم Continuity Biosciences إلى مجتمعات التكنولوجيا الحيوية والاستثمار. هناك إمكانات هائلة تكمن في نقطة تقاطع تقنيات الصيدلة الحيوية والتقنيات الطبية، خاصة في مجال إنشاء منتجات مشتركة تعزز العلاجات المبتكرة. نخطط لتوسيع محفظة أعمالنا التكنولوجية لتزويد شركائنا باستراتيجيات متنوعة لتقديم علاجاتهم".

يركز البحث الرائد للدكتور Grattoni، إلى جانب التقنيات المرخصة لـ Continuity، على تطوير أنظمة النانو المائع القابل للزرع. تسهل هذه التقنيات إعادة برمجة الخلايا، والفلترة الجزيئية، وتعديل الاستجابة المناعية، والتحرير الدوائي المستدام لفترات طويلة للغاية. وبدعم من التمويل الكبير الذي حصلت عليه هذه المنصات من منظمات مثل المعهد الوطني للصحة، ووزارة الدفاع، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة أبحاث مرض السكري لدى اليافعين (المعروفة الآن باسم Breakthrough T1D)، ومختبر ISS الوطني، وكبار الشركاء والمؤسسات الصيدلانية، فإن هذه المنصات لديها إمكانات واسعة للوقاية من الأمراض المزمنة وعلاجها، بما في ذلك السرطان والأمراض المناعية الذاتية والأمراض الأيضية والأمراض الإنتانية، كما أنها توفر تطبيقات متعددة الاستخدامات لتوصيل الأدوية طويل المفعول وأنظمة إعادة برمجة الخلايا في الكائن الحي بما يخدم العلاجات الخلوية والجينية المتقدمة.

حول شركة Continuity Biosciences, LLC

شركة Continuity Biosciences, LLC هي شركة متخصصة في مجال علم الأحياء بعقلية مستقبلية مكرسة لتطوير وتسويق تقنيات متقدمة لتوصيل الأدوية للأمراض المزمنة والمعقدة. تعمل Continuity Biosciences على مهمتها في تعزيز فعالية الحلول العلاجية وتقديمها من مقرها الكائن في برادنتون، فلوريدا، وهيوستن، تكساس. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: .www.continuitybiosciences.com

رابط الموقع: https://continuitybiosciences.com/

رابط LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/continuity-biosciences/

للتواصل الإعلامي:

Maddie Brown

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