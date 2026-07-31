Continuity Biosciences تعيّن Vicky Papoutsis في مجلس الإدارة

تنضم قيادية في تطوير الأعمال والاستراتيجية المؤسسية إلى مجلس الإدارة، فيما تمضي الشركة قُدمًا في برامجها السريرية وأنشطة شراكاتها.

برادنتون، فلوريدا, 31 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Continuity Biosciences اليوم تعيين Vicky Papoutsis في مجلس إدارتها. تضيف Vicky إلى مجلس الإدارة خبرة تزيد على 25 عامًا في تطوير الأعمال والاستراتيجية المؤسسية في قطاع المستحضرات الصيدلانية الحيوية، فيما تمضي الشركة قُدمًا في برامجها السريرية وما قبل السريرية وتوسّع أنشطة شراكاتها.

يأتي هذا التعيين في مرحلة مهمة تنتقل فيها Continuity Biosciences من تطوير المنصات إلى التنفيذ السريري. ومع دخول برنامجها الرائد لسرطان البنكرياس المرحلة السريرية، وتقدّم برامج إضافية ضمن محفظتها، تعزّز الشركة تركيزها على الشراكات الاستراتيجية. تنضم Vicky إلى مجلس الإدارة بخبرة مباشرة في هيكلة صفقات الترخيص والتطوير المؤسسي، بما يتماشى بشكل وثيق مع أنشطة الشراكات الاستراتيجية المتنامية لدى Continuity.

تشغل Vicky حاليًا منصب نائبة الرئيس التنفيذي وكبيرة مسؤولي الاستراتيجية في TerSera Therapeutics. وعلى مدى مسيرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عامًا، قادت عمليات الترخيص والاندماج والاستحواذ والعمليات الدولية ومبادرات الاستراتيجية المؤسسية في قطاع المستحضرات الصيدلانية الحيوية. وتفاوضت على أكثر من 30 صفقة استراتيجية خلال مسيرتها المهنية، وأنشأت ثلاث شركات ناشئة ناجحة في مجال علوم الحياة مدعومة برأس المال الخاص.

وقال Robert Whitehead، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لدى :Continuity Biosciences «حظيت بامتياز العمل مع Vicky في صفقات عديدة على مر السنين، ولطالما أعجبت باحترافيتها وحسن تقديرها الاستراتيجي وقدرتها الاستثنائية على خلق قيمة من خلال الشراكات. فيما نمضي قُدمًا في برامجنا السريرية وما قبل السريرية ونوسّع أنشطة شراكاتنا الاستراتيجية، ستكون خبرة Vicky ذات قيمة لا تُقدّر بثمن. ويسرّنا أن نرحّب بها في Continuity».

وقالت :Papoutsis «يشرفني الانضمام إلى مجلس إدارة Continuity Biosciences في هذه المرحلة المحورية من مسيرة الشركة. كوّنت Continuity فريق إدارة متميزًا، ومستشارين علميين، ومجلس إدارة، بالتوازي مع بناء محفظة مبتكرة من تقنيات التوصيل الدقيق للأدوية عبر مجالات علاجية متعددة. وأتطلع إلى دعم استراتيجية الشركة طويلة الأجل، والمساعدة في توسيع شراكاتها الاستراتيجية، والإسهام في مهماتها الرامية إلى تحسين نتائج المرضى».

يضيف تعيين Papoutsis خبرة عميقة في تطوير الأعمال والصفقات إلى مجلس الإدارة، الذي جرى تشكيله عمدًا لتوفير الخبرات في مجالات الابتكار في التكنولوجيا الحيوية، وتطوير الأدوية، وتقديم الرعاية الصحية، وحوكمة الشركات، والتمويل، والعمليات، والشؤون التنظيمية، وتطوير الأعمال الاستراتيجي.

وقال :Whitehead «أسس أعضاء مجلس إدارتنا، مجتمعين، شركات في مجال التكنولوجيا الحيوية، وطوّروا أدوية مبتكرة وسوّقوها، وقادوا مؤسسات للرعاية الصحية تحظى باعتراف عالمي، وبنوا علامات تجارية استهلاكية مرموقة، وقدّموا المشورة للشركات الرائدة في قطاع علوم الحياة، وأداروا استثمارات بمليارات الدولارات، ونفّذوا صفقات استراتيجية تحوّلية». وأضاف: «تمنح هذه الخبرات المجتمعة Continuity Biosciences أساسًا استثنائيًا فيما نسعى إلى تحقيق رسالتنا المتمثلة في تغيير الكيفية التي تُوصّل بها الأدوية».

تمضي Continuity في تطوير محفظة من منصات التوصيل الدقيق للأدوية المصممة لإعطاء العلاجات موضعيًا وباستمرار وعلى مدى فترات طويلة. وتشمل تقنياتها توصيل الدواء داخل الورم للأورام الصلبة، وغرسات نانو-مائعة للإطلاق الموضعي المستدام، وغرسات طويلة المفعول تحت الجلد، وأجهزة قابلة للزرع للعلاج بالخلايا، وأنظمة الإبر الدقيقة للتوصيل الدقيق داخل الأدمة. يتضمن خط أنابيب الشركة برامج في علم الأورام، وداء السكري من النوع الأول، وطب الغدد الصماء، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، والتجميل الطبي، مدعومة بتعاونات مع مؤسسات أكاديمية رائدة، ومستشارين علميين، وشركاء استراتيجيين.

نبذة عن Continuity Biosciences

Continuity Biosciences هي شركة تكنولوجيا حيوية في المرحلة السريرية تطوّر منصات التوصيل الدقيق للأدوية لإعطاء العلاجات موضعيًا وعلى نحو مستدام وبضبط دقيق. تشمل برامج الشركة علم الأورام، وداء السكري من النوع الأول، وطب الغدد الصماء، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، والتجميل الطبي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة continuitybiosciences.com.

نبذة عن مجلس الإدارة

Michael Fowler، تنفيذي في الاستثمار والعمليات، والرئيس التنفيذي لـAffordable Housing Partners, Inc.، وهي شركة تابعة لـBerkshire Hathaway، ويتمتع بخبرة تمتد لعقود في الاستثمارات ذات المزايا الضريبية، والتطوير العقاري، وتمويل الإسكان الميسّر.

Vicky Papoutsis، نائبة الرئيس التنفيذي وكبيرة مسؤولي الاستراتيجية في TerSera Therapeutics، وهي معروفة في جميع أنحاء القطاع بقيادتها في مجالات الترخيص الاستراتيجي، والتطوير المؤسسي، والاندماج والاستحواذ، والشراكات الصيدلانية.

Monica Reed (M.D.)، الرئيسة والرئيسة التنفيذية لـUChicago Medicine AdventHealth Great Lakes Region، وتتمتع بخبرة واسعة في قيادة أحد أبرز أنظمة الرعاية الصحية المتكاملة في البلاد، وتقدّم رؤى قيّمة في مجال تقديم الرعاية الصحية والعمليات السريرية ورعاية المرضى.

Josephine M. Torrente، شريكة سابقة في Hyman, Phelps & McNamara, P.C.، وهي إحدى أبرز شركات المحاماة المتخصصة في الرعاية الصحية وقوانين إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في البلاد، حيث قدّمت المشورة لشركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية والأجهزة الطبية بشأن مسائل معقدة في الشؤون التنظيمية والمعاملات وحوكمة الشركات.

Ramakrishna (Krishna) Venugopalan (Ph.D.)، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، وهو تنفيذي بارز في قطاع الأدوية يتمتع بخبرة قيادية واسعة في البحث والتطوير، وابتكار المنتجات، والاستراتيجية الصيدلانية العالمية. ومؤخرًا، قاد الدكتور Venugopalan مبادرات تطوير المنتجات المركّبة في AbbVie.

Allen Weiss، الرئيس السابق للعمليات العالمية في Walt Disney Parks and Resorts، والذي حظي باعتراف دولي بفضل دوره في بناء واحدة من أكثر مؤسسات خدمة العملاء والعمليات تقديرًا في العالم.

Robert Whitehead، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي، وهو رائد أعمال متسلسل في مجال التكنولوجيا الحيوية أسس ومول وقاد عدة شركات ناجحة في علوم الحياة عبر مراحل التطوير السريري والتسويق والصفقات الاستراتيجية. ويشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة Sprout Pharmaceuticals، التي صنفتها TIME كواحدة من أكثر 10 شركات في مجال الصحة وعلوم الحياة تأثيرًا لعام 2026.