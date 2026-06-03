إطلاق شركة YouSend الناشئة للعملات المستقرة في المملكة المتحدة وكندا لاستهداف سوق تحويلات المغتربين في أفريقيا بعد تحقيق معاملات بقيمة مليون دولار في المعاملات خلال إصدار تجريبي مغلق

استهداف ممر التحويلات إلى أفريقيا من المملكة المتحدة وكندا

بدعم من Digital Currency Group و CMT Ventures

إتمام 10,000+ معاملة بقيمة أكثر من مليون دولار في الإصدار التجريبي

لندن, 3 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة التكنولوجيا المالية المسجلة في لندن المدعومة من قبل بعض من أبرز المستثمرين في الأصول الرقمية في العالم تطبيق تحويل الأموال عبر الحدود رسميًا بعد معالجة معاملات بقيمة أكثر من مليون دولار في إصدار تجريبي مغلق.

يسمح تطبيق YouSend للمهاجرين الأفارقة في المملكة المتحدة وكندا بإرسال الأموال إلى نيجيريا وغانا وكينيا وتنزانيا في ثوانٍ. بعد إصدار تجريبي خاصة أكمل فيها أكثر من 10،000 عملية تحويل مع متوسط وقت التسوية أقل من 15 ثانية ووقت تشغيل النظام بنسبة 99.9 في المائة ، أصبحت الشركة الآن مفتوحة للجمهور.

يتجاوز سوق التحويلات المالية في أفريقيا الآن 100 مليار دولار سنويًا ، حيث تلقت نيجيريا وحدها 19.8 مليار دولار من التحويلات الواردة في عام 2024. ومع ذلك ، تتراوح متوسط تكلفة إرسال الأموال إلى أفريقيا عبر تطبيقات الهاتف المحمول من 5 إلى 9 في المائة. يخفض تطبيق YouSend هيكل التكلفة عن طريق توجيه التحويلات من خلال البنية التحتية لتسوية العملات المستقرة بدلاً من نموذج الأموال العائمة مسبق التمويل الذي يهيمن على الصناعة ، مما يلغي الاعتماد على ساعات العمل المصرفية التي تسبب فشل عطلة نهاية الأسبوع و هامش سعر الصرف الخفي.

الشركة خاضعة للتنظيم في جميع أسواق عملها: FCA Small Payment Institution (UK, FRN: 929371), FINTRAC Money Services Business (Canada, M24631755)، وInternational Money Transfer Operator (Central Bank of Nigeria).

يحظى تطبيق YouSend بدعم كلٍ من "ديجيتال كارانسي جروب" (Digital Currency Group)، و"سي إم تي فنتشرز" (CMT Ventures)، و"بلوك وول" (Blockwall)، و"كوين سويتش فنتشرز" (CoinSwitch Ventures)، و"موشا فنتشرز" (Musha Ventures)، والمستثمر الملاك "بيول توكابونج". حصل التطبيق على أول 500 مستخدم نشط وأول مليون دولار من حجم المعاملات من خلال الإحالات بالكامل. تقدم الشركة دعمًا مباشرًا للعملاء طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع وتخطط للتوسع إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة.

"إرسال الأموال إلى الوطن هو أحد أهم الأشياء التي يقوم بها عملاؤنا. اختيار YouSend يعني أنهم يضعون ثقة حقيقية بنا. مهمتنا هي تقدير هذه الثقة في كل مرة."

- "آديوي (أوي) أوجو" ، المؤسس المشارك ، YouSend

تطبيق YouSend متاح على App Store وGoogle Play.

نبذة عن YouSend

YouSend هو تطبيق تحويل الأموال الخاضع لتنظيم هيئة FCA ومدعوم بالعملات المستقرة للمهاجرين الأفارقة في المملكة المتحدة وكندا. بدعم من "ديجيتال كارانسي جروب" و"سي إم تي فنتشرز"، يقدم التطبيق إمكانية إرسال التحويلات إلى نيجيريا وغانا وكينيا وتنزانيا في ثوانٍ ، مع تسعير شفاف ودعم بشري مباشر طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع.

للتواصل الإعلامي

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مزيد من التفاصيل: https://yousend.co/press

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2991908/YouSend_Payments_Logo.jpg