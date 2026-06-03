YouSend, la startup spécialisée dans les stablecoins, fait son entrée au Royaume-Uni et au Canada en ciblant le marché des envois de fonds de la diaspora africaine, après avoir réalisé un million de dollars de transactions pendant la phase bêta

La startup cible le corridor des transferts de fonds vers l'Afrique depuis le Royaume-Uni et le Canada

Soutenue par Digital Currency Group et CMT Ventures

Plus de 10 000 transactions d'une valeur de plus d'un million de dollars pendant la bêta

LONDRES, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- Une fintech enregistrée à Londres et soutenue par certains des investisseurs en actifs numériques les plus importants au monde a officiellement lancé son application de transferts d'argent transfrontaliers après avoir discrètement traité plus d'un million de dollars de transactions pendant sa phase bêta.

YouSend permet aux immigrants africains du Royaume-Uni et du Canada d'envoyer de l'argent au Nigeria, au Ghana, au Kenya et en Tanzanie en quelques secondes. Après une phase bêta privée au cours de laquelle plus de 10 000 transferts ont été effectués avec un temps de règlement moyen inférieur à 15 secondes et un temps de disponibilité du système de 99,9 %, la société est désormais ouverte au public.

Le marché africain des envois de fonds dépasse désormais les 100 milliards de dollars par an, le Nigeria recevant à lui seul 19,8 milliards de dollars de transferts en 2024. Pourtant, le coût moyen de l'envoi d'argent en Afrique par le biais d'applications mobiles varie de 5 à 9 %. YouSend réduit cette structure de coûts en acheminant les transferts par l'intermédiaire de l'infrastructure de règlement en stablecoins plutôt que par le modèle de flottement préfinancé qui domine le secteur, éliminant ainsi la dépendance aux horaires bancaires qui entraîne des interruptions le weekend et des marges de change cachées.

L'entreprise est réglementée dans tous ses marchés d'exploitation : FCA Small Payment Institution (Royaume-Uni, FRN : 929371), FINTRAC Money Services Business (Canada, M24631755), et International Money Transfer Operator (Central Bank of Nigeria).

YouSend est soutenu par Digital Currency Group, CMT Ventures, Blockwall, CoinSwitch Ventures, Musha Ventures et l'investisseur providentiel Pule Taukobong. Ses 500 premiers utilisateurs actifs et son volume de transactions d'un million de dollars ont été acquis entièrement grâce à des recommandations. La société offre un service d'assistance humaine en direct 24/7, et prévoit d'étendre ses services aux États-Unis et à l'Union européenne dans les mois à venir.

« Envoyer de l'argent au pays est l'une des choses les plus importantes pour nos clients. Choisir YouSend signifie qu'ils nous font vraiment confiance. Notre travail consiste à honorer cette confiance à chaque fois. »

- Adeoye 'Oye' Ojo, cofondateur, YouSend

YouSend est disponible sur l'App Store et Google Play.

À propos de YouSend

YouSend est une application de transfert d'argent alimentée par des stablecoins et réglementée par la FCA, destinée aux immigrés africains au Royaume-Uni et au Canada. Soutenue par Digital Currency Group et CMT Ventures, l'entreprise permet d'effectuer des transferts vers le Nigeria, le Ghana, le Kenya et la Tanzanie en quelques secondes, avec une tarification transparente et une assistance humaine en direct 24/7.

Contact presse

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Informations supplémentaires : https://yousend.co/press

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