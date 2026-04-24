إطلاق شركة الإنشاءات البحرية العالمية (IMCC) لبرنامج "DEEP C" للتطوير الرقمي لتعزيز التميز التشغيلي

مدينة الكويت, 24أبريل 2026 أعلنت شركة الإنشاءات البحرية العالمية (IMCC) عن إطلاق برنامجها المؤسسي للتطوير الرقمي الشامل على مستوى الشركة "DEEP C"، وذلك خلال فعالية رسمية أُقيمت بتاريخ 20 أبريل 2026، بمشاركة موظفي الشركة من مختلف الإدارات، تحت شعار "فكّر جديد، نهج جديد".

ويُمثل برنامج "DEEP C" محطة استراتيجية بارزة في مسيرة تطوير الشركة، حيث يعزز التزامها بالتميز التشغيلي، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتحقيق النمو المستدام، من خلال تبني أنظمة رقمية متكاملة وتفعيل الممارسات القائمة على البيانات.

ويرتكز البرنامج على نموذج مؤسسي متكامل قائم على خمسة محاور استراتيجية رئيسية، وهي: القيادة (Drive)، التمكين (Enable)، التنفيذ (Execute)، الأداء (Perform)، والترابط (Connect)، صممت لضمان تحقيق مواءمة فعالة بين الاستراتيجية والتنفيذ، وربطهما بمؤشرات أداء قابلة للقياس عبر مختلف وظائف الشركة.

ويجسد البرنامج طموح الشركة في ترسيخ ثقافة مؤسسية مستقبلية قائمة على الأداء، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات، وتحسين جودة اتخاذ القرار، وتحقيق تكامل أكبر بين مختلف وظائف الأعمال.

وفي كلمته خلال حفل الإطلاق، أكد السيد معن رزوقي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البحرية العالمية (IMCC)، على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، مشيراً إلى أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في أسلوب عمل الشركة، مع تركيز واضح على المساءلة والتكامل وتحقيق نتائج قابلة للقياس. وبصفته رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج «DEEP C»، جدد التزام الشركة بدفع هذا التحول عبر مختلف مستويات قطاعي الخدمات البحرية والحلول المرتبطة بهما.

وأضاف أن البرنامج يجسّد قيم الشركة، من خلال وضع العملاء والموظفين في صميم الاهتمام، وتعزيز الأداء بمنهجية منضبطة، وتحقيق عوائد مستدامة، إلى جانب ترسيخ التزامها تجاه كافة أصحاب المصلحة، من العملاء إلى الموظفين.

من جانبه ، أوضح السيد خالد البستان، نائب رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج "DEEP C" ورئيس البرنامج، منهجية التنفيذ، مشيراً أن أن هذه المبادرة ستمكّن الشركة من خلال توظيف الأدوات الرقمية، وتوحيد الإجراءات، وتعزيز التكامل بين الإدارات، بما يضمن تحقيق نتائج مستدامة وقابلة للقياس.

وأضاف أنه، تماشياً مع رؤية مجلس الإدارة، سيدعم برنامج التحول «DEEP C» الشركة في تحقيق نتائج أكثر اتساقاً وقابلية للقياس، مع الحفاظ على مكانة الكوادر البشرية كعنصر محوري في جميع عمليات الشركة.

وفي إطار التزام شركة الإنشاءات البحرية العالمية (IMCC) بمبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، يدعم برنامج "DEEP C" تطوير عمليات أكثر شفافية وكفاءة ومرونة عبر أنشطة الشركة على المستوى العالمي. ومن خلال تعزيز معايير الحوكمة، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، والاستثمار في الكفاءات البشرية والأنظمة، يسهم البرنامج في دعم الاستدامة على المدى الطويل وتعزيز التكامل الإقليمي في قطاعي الطاقة والخدمات البحرية.

وسيتم تنفيذ البرنامج على مراحل، وفق إطار حوكمة مؤسسي واضح، مدعوم بمؤشرات أداء محددة، لضمان التطبيق الفعّال وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل.

ويعكس إطلاق برنامج "DEEP C" التزام شركة الإنشاءات البحرية العالمية (IMCC) المستمر بالابتكار والتطوير المؤسسي، في إطار سعيها لتعزيز مكانتها كمزود رائد لخدمات البحار والأعمال البحرية على المستويين اللإقليمي والعالمي.

نبذة عن شركة الإنشاءات البحرية العالمية (IMCC)

تأسست شركة الإنشاءات البحرية العالمية (IMCC) في عام 1974، وتُعد من أعرق مزودي خدمات البحار والأعمال البحرية في دولة الكويت، حيث تخدم قطاعات الطاقة، والخدمات البحرية، والبنية التحتية.

وتقدم الشركة حلولاً متكاملة تشمل الإنشاءات البحرية، وخدمات ما تحت سطح البحر، والخدمات اللوجستية البحرية، وتشغيل السفن، ودعم الموانئ والمحطات، مدعومة بكفاءات هندسية عالية ومعايير تشغيلية متقدمة.

وعلى مدى أكثر من خمسة عقود، رسخت شركة الإنشاءات البحرية العالمية (IMCC) حضوراً إقليمياً قوياً في دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، مدعوماً بشراكات استراتيجية والتزام راسخ بأعلى معايير السلامة والجودة والأداء في كافة عملياتها.

وتواصل الشركة الاستثمار في الأصول الحديثة، والقدرات الرقمية، وتنمية الكوادر البشرية، بما يواكب متطلبات قطاعي الطاقة والخدمات البحرية المتنامية.

