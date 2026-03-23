إطلاق كبير! كلية الإدارة بجامعة فودان تكشف عن برنامج الماجستير العالمي في إدارة الأعمال (MBA)

شانغهاي، 23 مارس 2026 /PRNewswire/ -- في 21 مارس، أُقيمت فعالية "التنوير لأجل الحقيقة، وقيادة التغيير العالمي: حفل إطلاق برنامج فودان العالمي للماجستير في إدارة الأعمال" في حرم تشنغلي التابع لكلية الإدارة في جامعة فودان (FDSM).

image1

شارك في الحدث عدد من قيادات جامعة فودان وكلية الإدارة في جامعة فودان (FDSM)، من بينهم Kui Su، مدير مكتب الطلبة الدوليين في جامعة فودان؛ والبروفيسور Xiongwen Lu، عميد كلية الإدارة في جامعة فودان (FDSM)؛ والبروفيسور Ming Zheng، نائب عميد كلية الإدارة في جامعة فودان (FDSM) والبروفيسور Cheng Zhang، مساعد عميد كلية الإدارة في جامعة فودان (FDSM)؛ والبروفيسور Liyin Jin، مساعد عميد كلية الإدارة في جامعة فودان (FDSM)؛ والبروفيسور Rong Huang، مساعد عميد كلية الإدارة في جامعة فودان (FDSM)، إلى جانب ضيوف مميزين من مختلف القطاعات. وترأس حفل الإطلاق Neng Cao، مدير برنامج فودان للماجستير في إدارة الأعمال.

ألقى العميد Xiongwen Lu خطابًا رئيسيًا بعنوان "من التبعية إلى القيادة: رد الصين على مهمة كليات إدارة الأعمال".

وأشار إلى أنه خلال الـ 40 عامًا الماضية، كان الخطاب والإطار المعرفي للتعليم الإداري العالمي خاضعين لهيمنة كليات إدارة الأعمال الغربية. بالنظر إلى المستقبل، ينبغي للتعليم الإداري في الصين أن يتبنى موقفًا عالميًا أكثر انفتاحًا وثقة، وأن ينتقل من كونه "متلقيًا للمعرفة" إلى "مُنشئٍ لها"، ومن "متعلمٍ من الخبرات" إلى "مُصدّرٍ للأنظمة". من خلال الاستفادة من الممارسات التجارية الصينية، وتجربة العولمة للشركات الصينية، والابتكار الإداري على الطراز الصيني كمحتوى أساسي، ستبدأ حقبة جديدة من التعليم الإداري، يتميز بالتنوع والتوجّه العالمي والقدرة على قيادة التحول في الأعمال في المستقبل.

أكد العميد Lu أن برنامج فودان العالمي للماجستير في إدارة الأعمال يمثل محطة مهمة في مسيرة الفكر والممارسة والتعليم الإداري في الصين، للمشاركة في الجولة الجديدة من المنافسة التعليمية الدولية، ودفع عملية عولمة تعليم إدارة الأعمال في الصين. تتمثل الفلسفة الأساسية للبرنامج في تمكين المواهب العالمية الشابة من اكتساب فهم عميق للصناعات المتقدمة والتقنيات الحديثة والممارسات التجارية في الصين وآسيا، والاستفادة من هذه الخبرات والاستلهام منها. في ظل التطور السريع للإنترنت والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، سيتبنى البرنامج نموذجًا تعليميًا هجينًا يجمع بين التعليم عبر الإنترنت والتعليم الحضوري، بهدف تمكين الطلاب من الاطلاع على أفضل المناهج والإنجازات البحثية. من خلال التعلم داخل القاعات الدراسية، والممارسة خارجها، والتفاعل بين الثقافات المختلفة، لن يقتصر الأمر على تنمية المهارات المهنية لدى الطلاب، بل سيسهم أيضًا في تعزيز الرؤية العالمية لديهم وبناء كفاءة شاملة تجمع بين النظرية والتطبيق. الأهم من ذلك، أن هذه المبادرة ستسهم في تعزيز التوافق بين مختلف الأطراف، وإضفاء زخم جديد على الاقتصاد العالمي. واختتم كلمته بدعوة صادقة إلى جميع قطاعات المجتمع للانضمام إلى هذه الرحلة من التعاون العالمي والعمل معًا لتحويل هذه الرؤية إلى واقع.

قدّم Neng Cao، مدير برنامج فودان للماجستير في إدارة الأعمال، عرضًا تفصيليًا عن المنهج الدراسي لبرنامج فودان العالمي للماجستير في إدارة الأعمال في عرض تقديمي بعنوان "التفتّح: الماجستير العالمي في إدارة الأعمال لعصر جديد".

وأوضح أن برنامج فودان العالمي للماجستير في إدارة الأعمال يهدف إلى إعداد جيل جديد من القيادات الإدارية العالمية يمتلك فهمًا عميقًا للثقافة الصينية، والحكمة التجارية، ومنطق الحوكمة العالمية. سيشجع ذلك على الانتشار الدولي للأفكار الإدارية ذات حقوق الملكية الفكرية المستقلة، مما يجعل "الحكمة الصينية" تساهم في تطوير علم الإدارة العالمي، ويرفع من صوت وتأثير تعليم الإدارة في الصين على الساحة الدولية.

يركز البرنامج على هوية "برنامج فودان العالمي للماجستير في إدارة الأعمال" ويجمع بين خمس ركائز للقيمة: "الصين والعالم، التكنولوجيا والإدارة، الثقافة والأعمال، الذكاء الرقمي والتجربة الميدانية، والدراسة الأكاديمية والصناعة". وسيحصل الطلاب على تجربة تعليمية فريدة تشمل قيمًا تعليمية وتطبيقية ومهنية وثقافية مع موارد، وذلك من خلال أربعة سيناريوهات تعليمية مميزة:

التعلم المعرفي الرقمي: بدعم من التقنيات الرقمية، يدمج البرنامج ويطوّر مقررات أساسية تغطي الذكاء الاصطناعي، والصناعات الصينية، والاقتصاد الصيني، والإدارة ذات الطابع الشرقي. يتيح ذلك تعلّمًا مخصصًا وبنظام الوحدات، مع كسر القيود الزمنية والمكانية للفصول التقليدية، بما يتناسب بشكلٍ أفضل مع الطلاب الدوليين والطلاب بدوام جزئي في مختلف المناطق.

الاندماج الغامر بين قطاع الصناعة والمواهب: يعتمد البرنامج على التعاون غير المتزامن، والمقرات الجامعية بتقنية التوأم الرقمي، وتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز ( VR/AR ) لتعزيز التواصل التفاعلي بين الطلاب، إلى جانب أنشطة حضورية تدعم الفهم المباشر لبيئة الأعمال والثقافة الصينية.

التعلم التطبيقي لحل المشكلات الواقعية: استنادًا إلى خبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في منهج التعلم التطبيقي ببرنامج ماجستير إدارة الأعمال في فودان، يركّز البرنامج على ثلاثة أنواع من المشاريع: "عولمة الشركات الصينية"، و"دخول الشركات الأجنبية إلى السوق الصينية"، و"التحديات التجارية للشركات المحلية". سيتعاون طلاب هذا البرنامج بشكلٍ وثيق مع طلاب ماجستير إدارة الأعمال في فودان لحل مشكلات أعمال حقيقية، مما يعزّز التفكير من زوايا متعددة ويخلق فرصًا مهنية محتملة. بالنسبة للطلاب روّاد الأعمال، سيتم إدراج مشاريعهم ضمن عملية تواصل وإدارة تسبق القبول، وذلك ضمن الإنجازات العملية ابتداءً من مرحلة التقديم، مما يتيح مواءمة دقيقة للموارد لدعم نجاحهم في ريادة الأعمال.

التعلم مدى الحياة وخدمات التطوير المهني: سيحصل الخريجون على تحديثات رقمية مستمرة مدى الحياة في مجالي المعرفة والتطوير المهني، بما في ذلك معلومات توظيف يتم مطابقتها باستخدام الذكاء الاصطناعي لدى الشركات الصينية في الخارج والشركات الأجنبية العاملة في الصين.

أشار Neng Cao إلى أن البرنامج مُصمَّم أساسًا للطلاب الدوليين، ويعتمد نموذج الدراسة بدوام جزئي، ويُدرَّس باللغة الإنجليزية، وتبلغ مدته عامين.

كما تم خلال الفعالية الكشف أيضًا عن الشعار الرسمي لبرنامج فودان العالمي للماجستير في إدارة الأعمال بحضور قيادات الجامعة.

منذ إعادة تأسيسها عام 1985، ارتكزت كلية الإدارة في جامعة فودان (FDSM) على الممارسات التجارية الصينية، وتفاعلت مع أحدث الأفكار العالمية، واتبعت إستراتيجية دولية نشطة تقوم على مبدأ "الانفتاح على العالم وجذب الخبرات إلى الداخل". أقامت كلية الإدارة في جامعة فودان (FDSM) علاقات تبادل وشراكات واسعة مع 116 جامعة ومؤسسة بحثية مرموقة في 32 دولة ومنطقة، من بينها الولايات المتحدة، وإيطاليا، والنرويج، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وجمهورية كوريا، وهونغ كونغ الصينية.

في عام 2009 حصلت كلية الإدارة في جامعة فودان (FDSM) على اعتماد EQUIS من مؤسسة EFMD، كما نجحت في تجديد الاعتماد لمدة خمس سنوات في الأعوام 2012 و2017 و2023. في الوقت نفسه، حصلت كلية الإدارة في جامعة فودان (FDSM) على اعتماد AACSB في عام 2010، تلاه تجديد الاعتماد لمدة خمس سنوات في عامي 2015 و2020، ثم تجديد الاعتماد لمدة ست سنوات في عام 2025.

في تصنيف Financial Times العالمي لبرامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي (EMBA) لعام 2025، حققت كلية الإدارة في جامعة فودان (FDSM) أفضل نتيجة في تاريخها، حيث جاءت برامجها ضمن النخبة العالمية في الترتيب العام وكذلك في التصنيفات الخاصة بكل فئة. وقد دخلت أربعة برامج مشاركة ضمن أفضل 25 برنامجًا على مستوى العالم، مما جعل كلية الإدارة في جامعة فودان (FDSM) الوحيدة في العالم التي لديها أربعة برامج مصنّفة في الوقت نفسه ضمن أفضل 25 عالميًا. بالإضافة إلى ذلك، حافظ برنامج فودان للماجستير في إدارة الأعمال على موقعه ضمن أفضل 30 برنامجًا عالميًا في تصنيف Financial Times العالمي لبرامج ماجستير إدارة الأعمال لعام 2026.

الروابط الرسمية

برنامج فودان العالمي للماجستير في إدارة الأعمال : https://www.fdsm.fudan.edu.cn/globalmba/index.html

كلية الإدارة بجامعة فودان: https://www.fdsm.fudan.edu.cn/en/main.htm

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2939368/image1.jpg