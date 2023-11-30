إطلاق منصة الاستشارة المالية الإسلامية العالمية Wahed في دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح أول منصة استثمار رقمية إسلامية مخصصة في البلاد

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 نوفمبر 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Wahed، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عن إطلاق منصتها في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) بعد حصولها على تصريح الخدمات المالية (FSP) من هيئة الخدمات المالية التنظيمية (FSRA).

وقد تبنت منصة Wahed، منذ تأسيسها، مبادئ تمكين الوصول إلى الخدمات المالية وحرية العملاء في القيام بذلك، وتعمل المنصة على تقديم طريقة أكثر ذكاءً للاستثمار لعملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال الوصول إلى محافظ استثمارية متنوعة متوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر تطبيقها الجوال. وتقوم المنصة، من خلال حد أدنى منخفض يبلغ 500 دولار ورسوم منخفضة وعدم وجود فترة للإغلاق، بإزالة الحواجز التقليدية التي كانت تعيق خدمات إدارة الاستثمار المتطورة التي كانت مخصصة حكرًا للمستثمرين ذوي الثروات العالية.

منذ إسدال الستار عنها في عام 2015، جذبت منصة Wahed أكثر من 300000 عميل حول العالم وجمعت أكثر من 75 مليون دولار من التمويل من مصادر مختلفة على غرار المكاتب العائلية والمؤسسات والجهات الداعمة رفيعة المستوى، بما في ذلك شركة الاستثمار Dubai Cultiv8، ولاعب كرة القدم الدولي Paul Pogba، فضلًا عن بطل الفنون القتالية المختلطة UFC الملاكم Khabib Nurmagomedov، الذين أصبحوا سفراء للعلامة التجارية.

وفي هذا الصدد، صرح السيد Junaid Wahedna، الرئيس التنفيذي لشركة Wahed، قائلًا: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي بيتنا. لقد نشأت بها ونحن متحمسون للغاية لإحضار تكنولوجيا الاستثمار والكفاءات إلى بيئة الأعمال المزدهرة لسوق أبو ظبي العالمي ADGM، وخارجها. نحن ملتزمون تجاه دولة الإمارات بالمساهمة في زيادة ثقافة التوفير بين الشباب والمحترفين بطريقة آمنة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية وبما يتماشى مع القيم الثقافية لدولة الإمارات."

ومن جانبه، تحدث السيد Arvind Ramamurthy، رئيس قسم الأسواق في سوق أبو ظبي العالمي ADGM، قائلاً: "يسعدنا أن نرحب بمنصة Wahed في المركز المالي الدولي لسوق ADGM ومجتمعه النابض بالحياة، ونهنأكم على حصولكم على ترخيص الخدمات المالية من هيئة FSRA لسوق ADGM، الذي يهدف، من خلال منظومة عمل تنظيمية تقدمية عالمية، إلى تحفيز نمو مبتكري التكنولوجيا المالية من خلال تعزيز سوق موثوق وتعاونية وممكنة لكل من مدينة أبو ظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة كافة. أن إطلاق منصة Wahed في الإمارات يوفر للعملاء خدمات مالية من الجيل التالي ويعزز الاقتصاد الرقمي المتنامي للدولة".

نبذة عن شركة Wahed

تأسست شركة Wahed في عام 2015 وهي إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية التي تسعى إلى تعزيز الشمول المالي من خلال استثمارات سهلة الوصول وبتكلفة معقولة ومبنية على القيم. وقامت الشركة، من خلال إنشاء منصة رقمية سهلة الاستخدام تُقدم خيارات محفظة للعملاء تتناسب مع توجهاتهم الاستثمارية، بتحقيق تقدم كبير في مجال الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية. وقد جذبت الخدمات المالية التي تقدمها Wahed بالفعل أكثر من 300000 عميل من كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية ودولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا وغيرهم من البلدان.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الرسمي: www.wahed.com