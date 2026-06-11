الإدارة العامة للأوقاف في قطر تبرم مذكرة تفاهم مع شركة Wahed لتطوير منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي لتحليل الأسهم والأصول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية

تهدف المبادرة إلى ابتكار نهج أكثر ذكاءً وكفاءة في مجال تصنيف وتحليل الأسهم المدرجة في بورصة قطر (QSE)، للتأكد من توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها. هذا ويجمع التعاون بين الخبرة التقنية العالمية التي تتمتع بها شركة "واحد" (Wahed) في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية وإدارة الأصول، وبين خبرة الإدارة العامة للأوقاف في مجال الإشراف على شؤون الأوقاف وإدارتها، وتنميتها استثمارياً وفقاً للضوابط الشرعية الإسلامية والأطر التنظيمية ذات الصلة.

يندرج المشروع في إطار جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية "أوقاف" (Awqaf) لتسخير التقنيات المتطورة والابتكار الرقمي، بما يتوافق مع أهدف الخطة الاستراتيجية للوزارة (2025 - 2030)، التي تركز على التحول الرقمي، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء والاستدامة. كما يواكب هذا المشروع توجّهات الدولة نحو التحول الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.

ستعتمد المنصة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لفرز الأسهم وتصنيفها وتقييمها، إلى جانب تقنيات معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، وتحليل النسب والمؤشرات المالية، وواجهة استخدام باللغتين العربية والانجليزية لدعم عمليات تقييم الاستثمارات الداخلية للإدارة. كما يتمّ العمل على تطوير مجموعة من الخصائص المتطورة، بما في ذلك ميزة تصفية الأرباح (للتدقيق على توزيعات الأرباح)، ومتابعة مدى امتثال الأسهم لأحكام ومبادئ الشريعة عبر الوقت، وتحليل المخاطر الاستثمارية، إلى جانب روبوت دردشة بالذكاء الاصطناعي مخصّص لدعم عمليات التحليل الشرعي للاستخدام الداخلي.

تجمع المنصة بين قدرات تحليل البيانات المالية ومراقبة الامتثال والتحقق الذكي، ومن المتوقع أن تعزّز سرعة واتساق التحليلات الاستثمارية وقابليتها للتوسع. ستساهم المنصة أيضاً برفع مستوى الحوكمة والشفافية في إدارة الاستثمارات الوقفية، وتوفير رؤى مؤسسية متقدمة تدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية بموجب أسس شرعية ومالية قوية.

خلال حفل التوقيع، اعتبر السيد محمد عبدالله الحرمي، مدير إدارة الاستثمار بالإدارة العامة للأوقاف، أن المشروع يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير العمل الوقفي، وقال في هذا السياق: "تشكّل هذه المبادرة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العمل الوقفي، تجمع بين الأصالة الشرعية والابتكار التقني."

من جانبه، قال السيد خالد جاسم، رئيس مجلس إدارة شركة "واحد" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (Wahed MENA): "تجسّد هذه الاتفاقية التزام الشركة باستخدام التكنولوجيا لخدمة مبادئ التمويل الإسلامي." وأضاف: "يشكّل تعاوننا مع 'أوقاف' (Awqaf) خطوة حيوية نحو إتاحة المعلومات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال توفير أدوات تحليل أكثر دقة وكفاءة."

تمثل هذه المبادرة خطوة بالغة الأهمية في مسيرة تبني الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الأصول الإسلامية. ولدى اكتمالها، ستشكّل المنصة نموذج عمل للمؤسسات الوقفية ومديري الأصول والكيانات السيادية والمؤسسات المالية التي تسعى إلى دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

لمحة عن شركة "واحد" (Wahed):

تعدّ "واحد" (Wahed Inc. - Wahed) شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية وإدارة الأصول، مقرّها نيويورك، ملتزمة بإتاحة المنتجات والخدمات المالية وتسهيل وصول الجميع إليها. تستخدم منصة "واحد" (Wahed) مزيجاً من أحدث التقنيات المالية ومبادئ الشريعة الإسلامية، لتزويد العملاء بأدوات استثمارية مبتكرة، متوافقة مع معتقداتهم وقيمهم الدينية، وهي مرخّصة في تسع دول. تضمّ قاعدة عملاء "واحد" (Wahed) أكثر من 450 ألف عميل حول العالم، وتملك أكثر من 2 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة عبر كياناتها المختلفة. كما تقدّم الشركة خدماتها إلى المستثمرين في مختلف القارات، وتحتل مكانة رائدة في طليعة حقبة جديدة من الاستثمار الأخلاقي والمتوافق مع القيم الدينية.