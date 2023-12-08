إعادة تصور التعليم: قمة Yidan Prize لعام 2023 تستكشف الأفكار المبتكرة التي تدفع عجلة التغيير

هونج كونج، 8 ديسمبر 2023 /PRNewswire/ -- استضافت مؤسسة Yidan Prize -وهي مؤسسة خيرية عالمية تمتلك أعلى وسام للتعليم في العالم- قمة Yidan Prize المرتقبة في هونغ كونغ في 4 ديسمبر، تحت شعار "الأفكار التي تدفع عجلة التغيير: تسليط الضوء على الحلول التي ترتقي بالتعليم".

Professor Michelene Chi, 2023 Yidan Prize for Education Research Laureate opens the panel, ‘Rethinking how we teach based on how students learn: putting theory into practice’. Shai Reshef, 2023 Yidan Prize Laureate for Education Development joined Professor Arthur Levine for a fireside chat: ‘Reimagining higher education: a new model for accessibility and affordability’.

في عالم سريع التغير، أصبح من الضروري تزويد جميع المتعلمين بمهارات التفكير الإبداعي والنقدي، حتى يصبحوا مواطنين عالميين متكاملين. ولمناقشة كيفية تلبية احتياجات المتعلمين اليوم بشكل أفضل، جمعت قمة Yidan Prize لعام 2023 خبراء التعليم وصناع السياسات والمؤسسات الخيرية لاستكشاف أفكار مبتكرة في البحث والممارسة - كل ذلك مع القدرة على توسيع نطاق الوصول إلى التعليم الجيد.

رحب الدكتور تشارلز تشن ييدان، مؤسس Yidan Prize، بالضيوف من جميع أنحاء العالم، مؤكدًا على أن الأفكار يمكن أن تؤدي إلى التغيير. وقال: "إن هؤلاء المعلمين ذوي الرؤية الثاقبة الموجودين معنا اليوم يؤمنون إيمانًا راسخًا بالقوة التحويلية للأفكار. ورؤيتهم الجماعية تدفع الناس إلى فهم أن جميع الطلاب يمكنهم النجاح بل ويجب عليهم ذلك. وهم يتحدوننا لإعادة تصور الشكل الجيد الذي يجب أن تكون عليه الفصول الدراسية وممارسات التدريس الجيدة. ويقودنا إلى استنتاج مفاده أن التعليم الجيد يمكن أن يكون متاحًا للجميع. وأفعالهم تعمل باستمرار على إعادة قولبة التعليم، ما يزيد من ترسيخ التزامهم بهذا الاعتقاد."

افتتح جو كولومبانو، رئيس مكتب المنسق المُقيم للأمم المتحدة في الصين، كلمته الرئيسية حول الحاجة إلى تجديد الاستثمار والابتكار في التعليم. وتطرق إلى مفهوم ما تعنيه جودة التعليم اليوم واقترح أسئلة مدروسة لتمهيد الطريق لمناقشات اليوم. وشدد على ضرورة مواكبة التعليم للاحتياجات المتغيرة للاقتصاد، وأكد على الأهداف الأوسع للتعليم بما يتجاوز التوظيف البحت - كوسيلة لكل المتعلمين لتحقيق إمكاناتهم الكاملة. وأشار كولومبانو إلى أن التعليم الجيد ليس مجرد هدف من أهداف التنمية المستدامة، بل هو أيضًا الحافز لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17.

في الجلسة الأولى، انضم خبراء التعليم من من جامعة هونغ كونغ إلى الأستاذة ميشيلين (الشهيرة بميكي) تشي، الحائزة على الجائزة التقديرية من Yidan Prize لأبحاث التعليم لعام 2023، وهي أستاذة ريجنتس وأستاذة العلوم والتدريس الحائزة على تقدير دوروثي براي، بكلية ماري لو فولتون للمعلمين، جامعة ولاية أريزونا. وتحدثوا عن نظرية ميكي الرائدة في المشاركة المعرفية - والتي تسمى ICAP - والتي تمنح المعلمين إطارًا مُثبتًا لتسهيل عملية المشاركة الجيدة في الفصل الدراسي، ما يساعد على تحسين أساليب التدريس من مرحلة رياض الأطفال وحتى مستوى ما بعد الثانوية وما بعدها. وقد أدار الجلسة الدكتور كريستوفر توماس، مدير الشراكات في مؤسسة Yidan Prize، وتحدث المشاركون عن كيفية تطوير أنشطة التعليم النشطة والتفاعلية والبنّاءة لاستقلالية الطلاب وتشجيع التعاون.

في الجلسة الثانية، تحدثت الدكتورة لورا سافاج، المديرة التنفيذية للمجموعة الدولية لممولي التعليم (IEFG)، مع القادة الذين نجحوا في تحفيز التغيير الاجتماعي لضمان وصول المزيد من الطلاب إلى القوة التحويلية للتعليم. وتحدث كل من أعضاء مجلس الشخصيات البارزة في Yidan، ممثلين في الدكتور روكميني بانيرجي، وفيكي كولبيرت، وويندي كوب، عن تجربتهم المشتركة في تحفيز تغيير الأنظمة من خلال الاستفادة من تأثير المهمة المشتركة والقيادة الجماعية - والمتجذرة محليًا. وتحدثوا عن أهمية التعلم التأسيسي، والشراكات القوية مع الحكومة والمجتمع المدني، وكيف يمكن للجميع -بدءًا من أولياء الأمور حتى طلاب الجامعات- أن يصبحوا عوامل تغيير.

وفي فترة ما بعد الظهر، استكشفت القمة كيف يمكن للنماذج المبتكرة للتعليم العالي أن تكسر الحواجز التي تحول دون إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف. وتحدث شاي رشيف، الحائز على الجائزة التقديرية من Yidan Prize لتطوير التعليم لعام 2023، ورئيس ومؤسس جامعة الشعب، إلى البروفيسور آرثر ليفين، الرئيس الفخري لكلية المعلمين بجامعة كولومبيا، حول كيف يمكننا ضمان مواكبة التعليم العالي للاقتصادات المعرفية العالمية والرقمية المتغيرة. كما تحدث شاي عن أهمية تبني إمكانات التكنولوجيا مفتوحة المصدر عبر الإنترنت، حتى يتمكن كل طالب مؤهل من الوصول إلى التعليم العالي الجيد.

وفي الجلسة الأخيرة من اليوم، انضمت لوسي ليك وأنجيلين موريميروا، الحائزتين على الجائزة التقديرية من Yidan Prize لتطوير التعليم لعام 2020، إلى بايلا رضا جميل، الرئيسة التنفيذية لـ Idara-e-Taleem-o-Aagahi، وروث كاجيا، مديرة التعليم العالمي السابقة في البنك الدولي لمناقشة الشمول الراديكالي في التعليم. وتحدثن عن أن وضع الفئات الأكثر تهميشاً وضعفاً في قلب عملية صنع السياسات هو المفتاح لتحفيز التغيير في التعليم ومن خلاله. وأشار المشاركون إلى أن الشمول الراديكالي أمر جريء ولا يجب الاعتذار عنه: إذ يجب تعليم كل طالب وحمايته. بالإضافة إلى أن التداخل والتعاون بين صانعي السياسات والباحثين في مجال التعليم وممارسي التعليم أمر غير قابل للتفاوض في هذه العملية.

تكريم الفائزين بجائزة Yidan لعام 2023

في يوم 3 ديسمبر، مُنح كلًا من البروفيسورة ميشيلين تشي وشاي رشيف رسميًا الجائزة التقديرية لأبحاث التعليم لعام 2023 والجائزة التقديرية لتطوير التعليم لعام 2023 على التوالي من Yidan Prize في حفل توزيع جوائزها. وقد تم تكريمهم لعملهم الاستثنائي في خلق الفرص للمتعلمين لتحقيق إمكاناتهم. كما ينضمون إلى المجتمع العالمي لصانعي التغيير التربوي التابع لمؤسسة Yidan Prize ومجلس الشخصيات البارزة في Yidan.

ترشيح صناع التغيير في مجال التعليم لجائزة ييدان لعام 2024

تُعد جائزة ييدان مفتوحة للترشيحات حتى 31 مارس 2024. ولمعرفة المزيد حول هذه الفرصة أو لترشيح صناع تغيير، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمؤسسة Yidan Prize: https://yidanprize.org/the-prize-and-nominations/nominations.

نبذة عن مؤسسة YIDAN PRIZE

مؤسسة Yidan Prize مؤسسة خيرية عالمية، تسعى إلى المساهمة في تغيير العالم نحو الأفضل من خلال تطوير التعليم. من خلال جائزتها وشبكتها من المبتكرين، تدعم مؤسسة Yidan Prize الأفكار والممارسات في التعليم - على وجه التحديد، تلك التي لديها القدرة على تغيير الحياة والمجتمع بشكل إيجابي.

تعد جائزة Yidan وسامًا تعليميًا شاملًا رفيع المستوى يكرم الأفراد أو الفرق التي تساهم بشكل كبير في تطوير نظريات التعليم وممارسته.

https://yidanprize.org

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