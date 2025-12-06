مؤسسة Yidan Prize تربط بين الرؤى العالمية والخبرات المحلية في قمتها السنوية الرئيسية

500 صانع تغيير من أكثر من 50 دولة يقفون تضامنًا مع هونغ كونغ ويشاركون في رسم مسارات المُستقبل عبر التعليم

هونغ كونغ، 6 ديسمبر 2025 ‏/PRNewswire/‏ -- جمعت مؤسسة Yidan Prize، المؤسسة الخيرية العالمية التي مقرها في هونغ كونغ، أكثر من 500 مُعلِّم، وشاب، وقائد من المنظمات غير الحكومية من أكثر من 50 دولة عبر ست قارّات لأجل قمَّتِها السنوية الرئيسية Yidan Prize. حِدادًا على من فقدوا حياتهم في حريق تاي بو، وقف مجتمع التعليم الدولي دقيقةَ صمتٍ قبل افتتاح قمة Yidan Prize. كما شارك ممثلون محليون ودوليون من القطاعات العامة والخاصة والخيرية في أسبوع من الحوارات التعليمية. أُقيمت سلسلة من الفعاليات الجانبية بالتعاون مع الشركاء، بما في ذلك: Hong Kong Foundation Exchange، وLirvana Labs، وOur Hong Kong Foundation، وكلية التربية بجامعة هونغ كونغ، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).

Dr Charles CHEN Yidan, Founder of the Yidan Prize, shared his vision at the 2025 Yidan Prize Summit Yvette Kong and Anna Yao from Project Melo moderated a panel with Yidan Prize laureates, Dr Rukmini Banerji, Professor Usha Goswami, and Angeline Murimirwa, about their turning points as educators. The Yidan Prize community at the Insight Forum “From Global Opportunities to Local Action: Charting Hong Kong’s Way Forward as an International Education Hub.”

في قمة Yidan Prize، شدّد الدكتور Charles CHEN Yidan، مؤسس Yidan Prize، على التزام المؤسسة بجمع الناس ضمن مجتمع يستمعُ ويتعلمُ من بعضه. وقال: "نحن نقوم بهذا لأننا ندرك أن ما يمكننا تحقيقه معًا يفوق بكثير ما يمكن لكل منا تحقيقه بمفرده. ونتعاون في رسم مسارات جديدة نحو مستقبل أكثر إشراقًا لنا كمجتمع تعلُّم عالمي".

قمة Yidan Prize لعام 2025 وسلسلة من الحوارات التعليمية

تحت شعار "التعليم عند مفترق طرق: المشاركة في رسم مسارات نحو مستقبل أكثر إشراقًا"، جمعت قمة Yidan Prize لعام 2025 أكثر من 200 معلِّم، و100 شاب، بالإضافة إلى قادة من منظمات غير حكومية، وممثلين عن أكثر من 40 مؤسسة، و30 جامعة، و100 مدرسة من الروضة إلى نهاية الثانوية (K–12) وشبكة تعليمية على مدار يومين. ركز اليوم الأول من القمة على الموضوعات المحورية، بما في ذلك: الحفاظ على الطابع الإنساني في عصر الذكاء الاصطناعي، وتحديد الفرص والتحديات المرتبطة بتكنولوجيا التعليم، وكيف يدفع التآزر والتعاون عملية التغيير ويضمن استمرارها، وتنمية القيادة على كل المستويات. شملت قائمة المتحدثين: البروفيسور Ju-Ho Lee، الرئيس بالإنابة السابق ووزير التعليم السابق في جمهورية كوريا؛ والدكتور Fengchun Miao، رئيس الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم في اليونسكو؛ وAndreas Schleicher من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)؛ معالي Serigne Mbaye Thiam من الشراكة العالمية للتعليم (GPE) ووزير التعليم الوطني السابق في السنغال؛ والبروفيسور Yongxin Zhu، مؤسس New Education Initiative.

أما اليوم الثاني من القمة فقد ألهم الكثيرين بفضل قصص التحول. شارك ثلاثة من الحاصلين على جائزة Yidan Prize — الدكتورة Rukmini Banerji، والبروفيسور Usha Goswami، وAngeline Murimirwa — محطات التحوّل في رحلتهن نحو أن يصبحن صُنّاع تغيير عالميين في مجال التعليم في حوار مع اللاعبة الأولمبية السابقة التي تحولت إلى مُعلِّمة، Yvette Kong، وقائدة الشباب Anna Yao.

وعلى هامش القمة، شاركت مؤسسة Yidan Prize في استضافة سلسلة من فعاليات تبادل المعرفة. بالشراكة مع Our Hong Kong Foundation، جمع منتدى معرفي بعنوان "من الفرص العالمية إلى العمل المحلي: رسم طريق مُستقبل هونغ كونغ لتصير مركزًا دوليًا للتعليم" خبراء دوليين من مجتمع Yidan Prize لمشاركة آرائهم حول إمكانات هونغ كونغ وطرق تعزيز التعاون بين الثقافات والابتكار في التعليم. وقدّمت الدكتورة Jane Lee، رئيسة Our Hong Kong Foundation، كلمة افتتاحية إلى جانب Bruce Au، الأمين العام لمؤسسة Yidan Prize.

الاحتفاء بصنّاع التغيير في التعليم

تسلَّم حاملو جوائز Yidan Prize لعام 2025 ميدالياتهم رسميًا في 6 ديسمبر. وكان هذا في ختام سلسلة الفعاليات التعليمية التي أُقيمت في هونغ كونغ، تكريمًا لإنجازات حاملي الجوائز وللمجتمع التعليمي الأوسع. شارك البروفيسور Uri Wilensky، حامل جائزة Yidan Prize لعام 2025 لبحوث التعليم، رؤيته حول إتاحة مهارات التفكير الحاسوبي للجميع — ليس كمهارة متخصصة، بل كمعرفة أساسية لكلِّ مُتعلِّم في كل مكان. كما استعرض Mamadou Amadou Ly، حامل جائزة Yidan Prize لعام 2025 لتطوير التعليم، عمله في غرب إفريقيا، مُوضحًا كيف يمكن للتعليم متعدد اللغات أن يفتح الإمكانات، ويحافظ على الثقافة، ويشكِّل مُستقبلًا أكثر عدالة.

ملاحظة للمحررين

نزِّلْ صور قمة جائزة Yidan Prize لعام 2025والأحداث الجانبية من هنا.

نبذة عن مؤسسة Yidan Prize:

مؤسسة Yidan Prize هي مؤسسة خيرية عالمية، تحمل مهمةَ إنشاء عالَمٍ أفضل من خلال التعليم. ومن خلال جائزتها وشبكتها من المبتكِرين، تدعم مؤسسة Yidan Prize الأفكار والممارسات في التعليم — خصوصًا، تلك التي لديها القدرة على تغيير الحياة والمجتمع بشكل إيجابي.

جائزة Yidan Prize هي أرفع وسام تعليمي يكرم الأفراد أو الفِرَق التي أسهمت بشكل كبير في تطوير نظريات التعليم وممارسته. تتألف من جائزتين متناغمتين: جائزة Yidan Prize لبحوث التعليم، وجائزة Yidan Prize لتطوير التعليم. إنهما مُصممتان لإحداثِ أثر: يحصل الفائزون بكل جائزة على تمويل مشروع غير مقيد بقيمة 15 مليون دولار هونغ كونغي على مدار ثلاث سنوات، لمساعدتهم على توسيع نطاق عملهم، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية وجائزة نقدية قدرها 15 مليون دولار هونغ كونغي. يتم تقاسُم تمويل المشروع والجائزة النقدية بالتساوي بالنسبة للفِرَق.

للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: yidanprize.org أو التواصل مع [email protected].

يمكن العثور علينا عبر حساب yidanprize@ على فيسبوك وإنستغرام وإكس ولينكدإن.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2839974/Picture1.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2839980/Picture2.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2839981/Picture3.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2511625/5657472/Yidan_Prize_Logo.jpg