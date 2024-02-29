إعلان nubia رسميًا عن توسعها العالمي الواسع النطاق في MWC24

أطلقت nubia مجموعة متنوعة من المنتجات الجديدة خلال الحدث لتلبية المتطلبات المتنوعة للمستهلكين للهواتف الذكية

تم تصميم nubia Flip 5G، أول منتج من هذا النوع لـ nubia، كأول هاتف ذكي قابل للطي للشباب

برشلونة، إسبانيا، 29 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة ZTE Corporation‏ (‎0763.HK‎/000063.SZ) ، وهي شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن توسع عالمي واسع النطاق لعلامة nubia التجارية الشهيرة بقدراتها الاحترافية في مجال التصوير الفوتوغرافي بالهواتف المحمولة في كل أنحاء العالم، وذلك في اليوم الأول من MWC Barcelona 2024. ولتلبية المتطلبات المتنوعة للمستهلكين للهواتف الذكية، أطلقت Nubia مجموعة متنوعة من المنتجات الجديدة خلال الحدث. وتشمل هذه المجموعة أول هاتف ذكي قابل للطي من ZTE، وهو nubia Flip 5G، وسلسلة nubia Focus 5G، المصممة لتزويد المستخدمين بتجربة تصوير احترافية، وnubia Music، التي تقدم تجربة موسيقية شاملة، وnubia Neo 2 5G، التي تتميز بتجربة ألعاب متقدمة للجميع. وسيتم توزيع هذه المنتجات في كل أنحاء أوروبا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، لتلبية الاحتياجات والتوقعات المتنوعة لدى المستهلكين على مستوى العالم.

nubia Z60 Ultra: الكاميرا الرائدة عالميًا والحصرية تحت الشاشة للتصوير الفوتوغرافي

يقدم nubia Z60 Ultra رؤية تفوق التوقعات، بفضل شاشته الكاملة nubia UDC وتقنية الكاميرا المرنة الموجودة تحت الشاشة من الجيل الخامس. من خلال تطبيق نظام التصوير Neovision، يمكن لـ nubia Z60 Ultra توفير تصوير عالي الوضوح من خلال وحدة الكاميرا الثلاثية الأقوى والمخصصة بالكامل والمجهزة بنظام OIS الكامل. وبفضل الأطوال البؤرية الذهبية المتوازنة والنظام البصري، يتمكن الجهاز من تلبية احتياجات المستهلكين في مواقف مختلفة. وعلاوة على ذلك، يتم تشغيل nubia Z60 Ultra بواسطة مجموعة شرائح Qualcomm® Snapdragon™ 8 من الجيل 3، التي تتميز ببطارية تبلغ 6000 مللي أمبير في الساعة ومقاومة للغبار والماء بدرجة IP68، وكلها تساهم في أدائه القوي قوةً شاملة. واعتبارًا من الوقت الحالي، حصل nubia Z60 Ultra على تقييمات إيجابية منذ طرحه عبر منصات التجارة الإلكترونية العالمية. ومن الآن فصاعدًا، سيتم إطلاق هذا المنتج تدريجيًا في المزيد من الأسواق العالمية.

nubia Flip 5G: أول هاتف ذكي قابل للطي من ZTE

تم تصميم nubia Flip 5G، أول منتج من هذا النوع من شركة ZTE، ليكون أول هاتف ذكي قابل للطي للشباب. وسوف يفاجأ المستهلكون بالأسعار وتطبيقاته الوفيرة التي تم تكييفها مع الشاشة الخارجية، بما في ذلك تطبيق الكاميرا الذي يمكنه تقديم تجربة تصوير فوتوغرافي والتقاط صور سيلفي فريدة من نوعها بشاشتيه المزدوجتين، الداخلية والخارجية.

يتميز nubia Flip 5G بشاشة مرنة قابلة للطي ومفصلة عالية القوة، ويمكن طيه بسلاسة وفتحه من دون تأثير تجعد. ويتميز الجهاز بشاشة داخلية مرنة فائقة الوضوح مقاس 6.9 بوصات وتردد 120 هرتز، وشاشة خارجية متعددة الوظائف، ما يتيح الوصول السريع إلى التطبيقات المختلفة من دون فتح الهاتف. وتُمكن معاينة الصور الملتقطة بواسطة الكاميرات الخلفية المزدوجة بدقة 50 ميجابكسل في وقت واحد على الشاشتين، ما يوفر تجربة تصوير فريدة من نوعها من خلال التمرير المتعدد الزوايا لالتقاط صور سيلفي من دون استخدام اليدين. وبفضل الدعم بمجموعة شرائح Qualcomm® Snapdragon™ 7 من الجيل 1، إلى جانب بطارية تبلغ سعتها 4310 مللي أمبير في الساعة، فإنه يوفر أداءً قويًا ومتميزًا. يبدأ سعر الهاتف nubia Flip 5G من 599 دولارًا أمريكيًا. (قد يختلف سعر البيع بالتجزئة في الأسواق المختلفة بناءً على مواصفات محددة.)

سلسلة nubia Focus 5G: تقنية التصوير المبتكرة بدقة 108 ميجابكسل

لتزويد مجموعة واسعة من المستخدمين العالميين بفرصة تجربة تقنية التصوير الفوتوغرافي المتطورة من nubia، فإنها تكشف عن السلسلة Focus 5G. تواصل هذه السلسلة ضم الميزات الاحترافية للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف المحمول اتباعًا للسلسلة Z الرائدة، والمشهورة بقدراتها الرائعة في التصوير الفوتوغرافي، وكل ذلك مع الحفاظ على الأسعار في مستوى معقول. ويتميز هاتف nubia Focus Pro 5G المستوحى من تصميم الكاميرا الكلاسيكي بأزرار التصوير المزدوجة على نحو لا يشبهه فيه أي هاتف آخر في العالم. يتيح زر Sliding Shortcut تنشيط الكاميرا بلمسة واحدة، بينما يوفر زر Capture تجربة تشبه الكاميرا الحقيقية لالتقاط الصور.

إنه مجهز بنظام كاميرا مزدوجة بدقة 108 ميجابكسل ومدعوم بنظام التصوير الفوتوغرافي Neovision، وبهذا توفر السلسلة Nubia Focus 5G أداءً عاليًا وفعالية من حيث التكلفة. تم تجهيز nubia Focus Pro 5G بخمسة أطوال بؤرية بينما تم تجهيز Nubia Focus 5G بـ 4 أطوال بؤرية. وتتميز السلسلة بمجموعة رائعة من الوظائف المدمجة مع خوارزمية التكبير/التصغير الخاضعة للرقابة، ووضع RAW الليلي الفائق، وRAW HDR، وفيديو بدقة 4K، ما يتيح للمستخدمين التقاط صور مذهلة بكل سهولة. وكذلك تم تصميمها بغطاء خلفي زجاجي يقدم مظهرًا رائعًا وجماليًا يذكرنا بعدسات الكاميرا الاحترافية الكلاسيكية.

تم تجهيز nubia Focus Pro 5G وnubia Focus 5G بشاشة مقاس 6.72 بوصة و6.6 بوصة على التوالي. ويتميز كلاهما بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز بما يمنح تأثيرات بصرية استثنائية، وبطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع تقنية توفير الطاقة بالذكاء الاصطناعي، ويتوافقان مع نظام الصوت DTS العالي الجودة، ما يوفر تجارب صوتية ومرئية وممارسة ألعاب سلسة للغاية. وتعرض وظيفة Live Island الجديدة تمامًا المطالبات والإشعارات المتنوعة والعديدة، الأمر الذي يعزز التجربة التفاعلية. وبفضل الدعم من شريحة 5G الثُمانية النوى قياس 6 نانومتر، مع حد تردد أقصى يبلغ 2.2 جيجا هرتز، يوفر nubia Focus 5G أداءً فائقًا. وعلاوة على ذلك، يتميز تخزين UFS3.1 بضعف سرعة القراءة/الكتابة مقارنة بـ UFS2.2، على نحو يضمن تشغيل الهاتف بشكل أكثر سلاسة.يبدأ سعر هواتف السلسلة nubia Focus 5G من 199 دولارًا أمريكيًا. (قد يختلف سعر البيع بالتجزئة في الأسواق المختلفة بناءً على مواصفات محددة.)

nubia Neo 2 5G: هاتف ألعاب أفضل من أجل الجميع

صُممت السلسلة nubia Neo كهواتف ألعاب أفضل للجميع. في عام 2023، تم إطلاق الجيل الأول من nubia Neo في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، وحظيت هواتف السلسلة بتقدير كبير من عشاق الألعاب.

واستنادًا إلى ملامح الجيل الأول، تم تجهيز nubia Neo 2 5G بأزرار حافة مزدوجة للألعاب، ما يوفر للاعبين على الأجهزة المحمولة تجربة غير مسبوقة وممتعة للغاية. وتسمح الأزرار أيضًا للاعبين على الأجهزة المحمولة بتخصيص الوظائف وفقًا لتفضيلاتهم، بطريقة تعزز تجربة التحكم في الألعاب بشكل كبير. تتماثل ملامح تصميم هذه السلسلة مع سابقتها، مما يؤدي إلى استمرار وجود طابع عالم ألعاب "ميكا" الفريد والمذهل بصريًا، والذي تكمله وحدة الكاميرا الخلفية ذات الشكل الثماني، والتي تعرض سمات التكنولوجيا المستقبلية وجماليات "الميكا". يتميز الهاتف من الأمام بشاشة مقاس 6.72 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، ما يمنح مستخدمه تجربة بصرية أكثر سلاسة ووضوحًا. وبفضل بطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة وشحن سريع بقدرة 33 واط، يتيح هاتف nubia Neo 2 5G لجميع المستخدمين الاستمتاع بالألعاب من دون انقطاع طوال اليوم. وتوفر Gaming Space (مساحة الألعاب) التي تمت ترقيتها حديثًا ميزات أكثر قوة وعملية، وتوفر للاعبين تجارب ألعاب أكثر ملاءمة. وبالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز nubia Neo 2 5G بمكبرات صوت مزدوجة وصوت DTS:X Ultra لتوفير بيئة صوتية غامرة وواقعية داخل اللعبة.يبدأ سعر هاتف nubia Neo 2 5G من 199 دولارًا أمريكيًا. (قد يختلف سعر البيع بالتجزئة في الأسواق المختلفة بناءً على مواصفات محددة.)

سلسلة nubia Music: نقدّم تجربة موسيقية غامرة

تتميز سلسلة nubia Music بصوت أعلى بنسبة 600% من الطرازات المتوسطة، وهي مصممة خصوصًا للسماح لعدد أكبر من الأشخاص بالاستمتاع بالموسيقى بفضل مكبرات الصوت العالية الجودة وخوارزمية الصوت القصوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويوفر مقبسا سماعات الرأس مقاس 3.5 ملم للمستهلكين تجربة صوتية غامرة، مع تسهيل مشاركة الاستماع إلى الموسيقى. يبدأ سعر سلسلة nubia Music من 149 دولارًا أمريكيًا. (قد يختلف سعر البيع بالتجزئة في الأسواق المختلفة بناءً على مواصفات محددة.)

إن شعار nupia هو "كُن على طبيعتك"، ومن ثم فإنها تلتزم بتوفير مجموعة واسعة من الخيارات مع تصميمات وميزات وخبرات مختلفة للشباب. وإلى جانب هذا، تستعد العلامة التجارية لتوسع كبير النطاق في السوق العالمية وتخطط للكشف عن منتجات جديدة بدءًا من مارس 2024.

لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة جناح ZTE (3F30، الصالة 3، Fira Gran Via) في MWC Barcelona 2024، أو الاطلاع على: https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc24.html

معلومات عن ZTE:

تساعد ZTE في ربط العالم بالابتكار المتواصل من أجل صنع مستقبل أفضل. وتوفر الشركة تقنيات مبتكرة وحلولاً متكاملة، وتشمل أعمالها كل سلاسل خدمات الاتصالات اللاسلكية والسلكية والأجهزة وخدمات الاتصالات المهنية. تخدم ZTE أكثر من ربع سكان العالم، وهي ملتزمة بإنشاء نظام بيئي رقمي وذكي، وتمكين الاتصال والثقة في كل مكان. شركة ZTE مدرجة في بورصتي هونج كونج وشنتشن. www.zte.com.cn/global

تابعنا:

Facebook www.facebook.com/ZTECorp

Twitter www.twitter.com/ZTEPress

LinkedIn www.linkedin.com/company/zte

YouTube www.youtube.com/@ZTECorporation





للاستفسارات الإعلامية:

اتصالات البريد الإلكتروني

لشركة

ZTE Corporation:

[email protected]