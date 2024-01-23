إعلان التعاون بين Azentio Software وRegula لتعزيز تقنيات التحقق من الهوية للإعداد الرقمي

الإعلان عن شراكة للاستفادة من تقنيات Regula الرائدة عالميًا في مجال مصادقة الوثائق والكشف عن الهوية عبر الوجه

سنغافورة, 23 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- قامت شركة Azentio Software ("Azentio")، وهي شركة تكنولوجيا مقرها في سنغافورة ومملوكة لصناديق معتمدة ومُرشحة من قبل شركة Apax Partners، بالإعلان اليوم عن شراكة إستراتيجية مع شركة Regula، المطور العالمي لأجهزة الطب الشرعي وحلول التحقق من الهوية (IDV).

وستمكن هذه الشراكة Azentio من الاستفادة من خبرة Regula في التحقق من الهوية وبالتالي تعزيز قدرتها على تضمين حلول التحقق من الهوية (IDV) بسلاسة في حلولها الرقمية الخاصة بعمليات الإعداد. سيتم دمج حلين من حلول Regula ، Regula Document Reader وSDK Regula Face SDK، مع منصات Azentio ONE Banking وAzentio ONE CapitalMarkets. ومن خلال الإتمام الكامل لعملية التحقق من الهوية ، ستضمن Regula Document Reader SDK إثبات الهوية تلقائيًا وبشكل آمن، بينما ستقوم Regula Face SDK بإجراء التحقق البيومتري على الفور، والذي يشمل الكشف عن البُعد الحيوي ومطابقة الوجه ضمن تفاعل واحد. تم تنفيذ هذه التقنيات لتقوم بتزويد عملاء Azentio بإمكانية التحقق من الهوية بشكل فوري وآمن من الاحتيال، مما يضيف الثقة والكفاءة والأمان إلى عملياتهم التشغيلية.

تتيح تقنية Regula Document Reader SDK عمليات فحص شاملة لمصادقة مستندات الهوية، ويتم ذلك كإجراء ضمني لإجراء تقنية "اعرف عميلك" (KYC) الأكبر. يلتقط الحل الخاص بنا المعرف المقدم فورُا، في سيناريوهات الإعداد عن بعد؛ ويحدد نوعه تلقائيًا، ويقرأ البيانات ويتحقق من صحتها من المنطقة المرئية، ورمز المنطقة القابلة للقراءة (MRZ)، والرمز الشريطي ، وشريحة تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID) لضمان عدم وجود أية تناقضات، ويقوم بإجراء فحوصات مصادقة شاملة لكل خاصية أمان لتحديد أية تعديلات قد تشير إلى وجود احتيال. يمكن لـ Regula Document Reader SDK التحقق من أي وثيقة هوية تقريبًا بغض النظر عن نوعه أو بلد المنشأ، وذلك بدعم من قاعدة بيانات قوالب المستندات الخاصة بشركة Regula، وهي الأكثر شمولًا في العالم باحتوائها على أكثر من 13000 قالب للمعرفات من 247 دولة ومنطقة.

وبالنسبة للائحة عملاء Azentio الكبيرة من البنوك والمؤسسات المالية التي تعمل في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، فإنها ستُعتبر أداة مساعدة حيوية ومتعددة الاستخدامات.

ستساعد Regula Face SDK عملاء Azentio على تعزيز التحقق من الهوية عبر الفحوصات البيومترية، باستخدام تقنيات مطابقة الوجه المتقدمة والكشف عن العلامات الحيوية. إنها تساعد على التأكد من أن المنظمة تضم شخصًا حقيقيًا، وهو ذلك الشخص الذي يحاول التسجيل ، من خلال مقارنة صورة شخصية مع صور أخرى في وثيقة الهوية. يعد التحقق البيومتري إجراءً موثوقًا لمكافحة الاحتيال، حيث يساعد بشكل كبير في القضاء على العديد من المخاطر، وحتى هجمات الاحتيال عبر تقليد الآخرين الأكثر تعقيدًا.

هذا وقد صرح خالد برجاوي، رئيس إدارة المنتجات والخدمات المصرفية وأسواق رأس المال في Azentio، قائلًا: "إن تنمية تجربة تأهيل رقمية سلسة وآمنة ومتقدمة تقنيًا هنا في Azentio ليست مجرد مهمة بالنسبة لنا؛ إنما ذلك شغفنا. الآن؛ وبفضل شراكتنا الإستراتيجية مع Regula، فإننا لن نكتفي بتغيير قواعد اللعبة فحسب؛ نحن سنعيد تحقيق الثقة في العصر الرقمي. وبفضل تعاوننا معًا، فإننا نقوم بتوجيه عملائنا نحو مستقبل تمتزج فيه الثقة بالابتكار، ونطلق العنان للنجاح المستمر في الوصول إلى التكنولوجيا المتطورة والثقة التي لا تتزعزع والتي تمهد الطريق، لعصر جديد من تقنيات التحقق من الهوية.

كما صرح إيهار كلياشو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Regula، قائلًا: "يسعدنا أن نوحد جهودنا مع Azentio لتعزيز تقنيات التحقق من الهوية في عمليات الإعداد عن بعد وعمليات تقنية "اعرف عميلك" (KYC) للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في جميع أنحاء العالم. عادة ما يتم النظر إلى الخدمات المالية كإحدى أكثر الصناعات عرضة للخطر، فيما يتعلق باحتيالات الهوية. لقد أظهر استطلاعنا الأخير أن مثل هذا التهديد كلف كل بنك ثالث في العالم العام الماضي ما يقرب من نصف مليون دولار أمريكي. ولهذا السبب؛ تحتاج هذه الصناعة إلى التنظيم الأكثر صرامة، وهو بدوره ما يقودها إلى أقوى الحلول التي يمكنها تلبية هذه المعايير العالية."

نبذة عن Azentio Software

توفر Azentio منتجات برمجية للمهام الأكثر حساسية للبنوك ومقدمي الخدمات المالية وشركات التأمين عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا والهند. وكذلك؛ فإنها توفر حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للمؤسسات المتوسطة الحجم.

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/1978771/Azentio_Logo.jpg

