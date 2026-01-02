إل جي إلكترونيكس توسّع مجموعة تلفزيوناتها مع تلفزيون Gallery الجديد المستوحى من الأعمال الفنية

تلفزيون Gallery ومنصة Gallery+ من "إل جي" يوفران تنسيقاً مخصصاً ومتكاملاً للمساحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 02 يناير 2026 /PRNewswire/ -- ستكشف شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) عن أحدث إضافة إلى مجموعة تلفزيوناتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2026، حيث ستطلق تلفزيون LG Gallery TV، وهو عبارة عن شاشة مخصصة تُكمل تجربة المشاهدة الأنيقة التي توفرها المجموعة المتنوعة وتضم أكثر من 4500 محتوى عبر منصة LG Gallery+.

صُمم تلفزيون Gallery من "إل جي" خصيصاً للعملاء المهتمين بالتصميم الداخلي، حيث يضفي أجواء المعارض الفنية الراقية على المنزل ممزوجاً بالتقنيات المتطورة التي تتماهى بسلاسة مع الأسلوب الشخصي.

LG ELECTRONICS EXPANDS ITS LIFESTYLE TV LINEUP WITH THE NEW ART-INSPIRED GALLERY TV

تم تطوير وضع Gallery Mode في هذا التلفزيون بالتعاون مع أمناء المتاحف، والذي يعمل على تحسين الألوان والسطوع لإعادة إنتاج التجربة البصرية للروائع السينمائية الأصلية. ويكمن جوهر هذه الميزة في شاشة متخصصة تقلل من الوهج والانعكاسات لتوفير تجربة مشاهدة فنية مميزة. كما يضبط التلفزيون تلقائياً جودة الصورة وفقاً لتغيرات الإضاءة المحيطة للحفاظ على وضوحها طوال اليوم.

يتوفر تلفزيون Gallery بمقاسيّ 55 و65 بوصة، ويتميز بتصميم أنيق ونحيف مع إطارات مغناطيسية1 قابلة للتخصيص. كما يوفر مساحة تخزين داخلية واسعة تتيح للمستخدمين تنظيم محتواهم المفضل وحفظه. وإلى جانب وظيفته كشاشة عرض، يقدم تجربة ترفيهية مميزة بفضل تقنية MiniLED من "إل جي" ومعالج α 7 AI، حيث يجمع بين صور 4K فائقة الوضوح وصوت AI Sound Pro الغامر (المزود بتقنية 9.1.2 قناة افتراضية).

وتُكمّل تجربة تلفزيون Gallery خدمة LG Gallery+ التي تُعدّ منصةً شاملة للديكور الداخلي، تُحوّل الشاشة إلى عنصر ديكور متعدد الاستخدامات، مع مكتبة تضم ما يزيد عن 4500 من الأعمال الفنية2 التي يتم تحديثها شهرياً. وتتميز المنصة بتنوعها الكبير، بدءاً من الفنون الجميلة وصولاً إلى المشاهد السينمائية ورسوميات الألعاب والرسوم المتحركة، مما يتيح للمستخدمين تزيين منازلهم بصور تُناسب أذواقهم الخاصة.

وإلى جانب مكتبة الصور الجاهزة، يُمكن للمستخدمين تخصيص بيئتهم بشكلٍ أكبر من خلال إنشاء صورهم الخاصة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي أو عرض ذكرياتهم من مكتبات صورهم الشخصية. كما تُضفي منصة LG Gallery+ لمسةً مميزة على أجواء المكان من خلال دمجها للموسيقى الخلفية. ويُمكن للمستخدمين الاختيار من بين المقطوعات الموسيقية المُدمجة التي تُناسب حالتهم المزاجية أو تشغيل قوائم الأغاني الخاصة بهم عبر البلوتوث.

تُمكّن خدمة LG Gallery+ العملاء من تحويل تلفزيوناتهم إلى مركز إبداعي نابض بالحياة. وتتوفر هذه الخدمة لجميع تلفزيونات "إل جي".

قال بارك هيونغ سي، رئيس شركة إل جي للترفيه والوسائط: "سنواصل ريادة السوق من خلال توسيع مجموعة تلفزيوناتنا العصرية وتحويل الشاشة إلى رفيق يتكيّف بسلاسة مع تفضيلات عملائنا. ويتمحور هدفنا حول إثراء حياة عملائنا من خلال منحهم حرية تصميم كافة جوانب مساحتهم الشخصية".

ستعرض شركة "إل جي" مجموعتها الكاملة من التلفزيونات الفنية، بما في ذلك تلفزيون Gallery الجديد، في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2026، لتوضح كيف يمكن للشاشات أن تتجاوز مهمة الترفيه التقليدي لتصبح عناصر متعددة الاستخدامات وذات تصميم عصري للمنزل الحديث.

يستطيع الزوار تجربة أحدث تلفزيونات "إل جي" العصرية في جناح "إل جي" (رقم 15004، في مركز مؤتمرات لاس فيغاس). للمزيد من المعلومات والمستجدات حول منتجات وتقنيات "إل جي" الجديدة، تفضلوا بزيارة الموقع www.lg.com/global/newsroom/.

1 قد يختلف توفر إطارات تلفزيون Gallery القابلة للتركيب حسب البلد. ويتوفر نوع واحد منها ضمن المنتج، بينما يُباع النوع الآخر بشكل منفصل.

2 يُقدم تطبيق Gallery+ من "إل جي" نسخةً مجانيةً محدودةً على تلفزيونات "إل جي"، بينما تتطلب النسخة الكاملة اشتراكاً شهرياً عبر خدمة webOS Pay. ويختلف التوفر حسب المنطقة.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الوسائط والترفيه

تُعدّ شركة إل جي لحلول الوسائط والترفيه شركة معروفة في ابتكاراتها التقنية بمجال التلفزيونات وأنظمة الصوت ومنصات الفيديو الذكية. وتعزز الشركة تجربة المحتوى الترفيهي من خلال تلفزيونات OLED المشهورة بدرجات اللون الأسود المثالية ومجموعة ألوانها المذهلة، وتلفزيونات LCD QNED المتميزة، وكلها تعمل بنظام التشغيل webOS للتلفاز الذكي المخصص. كما تقدم الشركة شاشات الألعاب وشاشات الأعمال والحواسيب المحمولة وأجهزة العرض وأجهزة الحوسبة السحابية والشاشات الطبية المصممة لزيادة كفاءة العمل لدى العملاء وتقديم القيمة المعززة. للمزيد من المستجدات حول "إل جي"، تفضلوا بزيارة www.LGnewsroom.com.

