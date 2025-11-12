إل جي تكشف عن أول شاشة بدقة 6K في العالم مزودة بتقنية Thunderbolt™ 5 للمبدعين المحترفين

شاشة متطورة لمحرري ومصممي الفيديو المحترفين توفر دقة 6K وألواناً دقيقة واتصالاً عالي السرعة

دبي, 12 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) شاشة UltraFine evo 6K (طراز 32U990A)، أول شاشة بدقة 6K في العالم مزودة بتقنية Thunderbolt™ 5. وتُطرح الشاشة لأول مرة ضمن علامتها التجارية الجديدة UltraFine evo من "إل جي"، وهي شاشات فائقة الدقة وعالية الجودة مصممة خصيصاً لمحرري الفيديو المحترفين ومصممي الجرافيك وغيرهم من المبدعين الذين يعملون ضمن مجالات عمل متطلبة وكثيفة البيانات. وتجمع الشاشة بين دقة 6K فائقة الوضوح (6,144 × 3,456) ودقة الألوان الاستثنائية وسرعة الاتصال العالية، مما يُمكّن المستخدمين من العمل بشكل أسرع وأذكى.

حصلت شاشة 32U990A ، أول شاشة بدقة 6K على الإطلاق تدعم Thunderbolt™ 5 ، على جائزة معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2025 للابتكار وجائزة إيفا للتصميم 2025 . وتستمر الشاشة الجديدة بإرث سلسلة LG UltraFine ، فهي عبارة عن خط من شاشات 5K المُحسّنة لأجهزة Mac . وترتقي العلامة التجارية UltraFine evo بمستوى الشاشات الاحترافية كما يتضح في الأداء الرائع والقدرات المعززة لهذا الطراز الافتتاحي.

صُممت شاشة "إل جي" المتميزة لتلبية احتياجات المحترفين المبدعين، حيث توفر دقة صورة مثالية ووضوحاً فائقاً للنصوص. وتتميز شاشتها مقاس 32 بوصة ودقة 6K HiDPI ، بكثافة بكسل تبلغ 224 بكسل لكل بوصة، مما يوفر نصوصاً أكثر وضوحاً وتفاصيل بصرية دقيقة. وتمت معايرتها في المصنع لضمان تناسق الألوان مع نظام macOS ، وتغطي شاشة 6K UltraFine evo حوالي 98% من نطاق ألوان DCI-P3 و99.5% من نطاق ألوان Adobe RGB ، مما يضمن إعادة إنتاج صور دقيقة لتحرير الفيديو والصور، بالإضافة إلى إنتاج المطبوعات. وهي معتمدة من VESA DisplayHDR™ 600 ، لذلك تحافظ الشاشة على السطوع الثابت والألوان الواقعية اللازمة لمهام تعديل الرسوميات والفيديو التفصيلية. كما سيتم طرح وضع الاستوديو*، الذي يضم ثلاثة خيارات لضبط الألوان مسبقاً لأجهزة Mac .

صُممت شاشة 32U990A بدقة 6K مع مراعاة احتياجات المستخدمين المحترفين، حيث توفر بكسلات أكثر بـ 2.56 مرة من شاشة UHD 4K (3840 × 2160). وعند إعداد شاشتين UltraFine evo بدقة 6K في وضع مزدوج، سيحصل المستخدمون على مساحة عمل واسعة ومساحة شاشة أكبر بخمس مرات تقريباً من شاشة UHD 4K واحدة. ومن المزايا الخاصة التي توفرها هذه الشاشة للأنظمة التي تعمل بتقنية Thunderbolt ™ هي تسهيل إعداد الشاشات المتعددة، مما يعزز كفاءة إنجاز المهام المتنوعة ويُحسّن سير العمل الرقمي.

تُعتبر الشاشة الجديدة أيضاً مركزاً احترافياً بفضل تقنية KVM المدمجة واتصالها متعدد المنافذ، مما يُتيح تشغيلاً سلساً لأنظمة Mac و Windows . ويتيح هذا للمُبدعين عرض محتوى الهاتف المحمول بالشكل الأمثل أثناء العمل على مهام مونتاج الفيديو في الوقت نفسه.

يضمن توافق الشاشة مع Thunderbolt™ 5 تكاملها السلس مع أجهزة Mac ويوفر مركز عالي السرعة لمحركات أقراص SSD ووحدات معالجة الرسوميات الخارجية ( eGPU ) والأجهزة الطرفية الأخرى. ويوفر نقل بيانات أحادي الاتجاه بسرعة تصل إلى 120 جيجابت في الثانية، أي أسرع بثلاث مرات من Thunderbolt 4 ، ويدعم عرض الفيديوهات بدقة 4K في الوقت الفعلي والنقل السريع لملفات الفيديو RAW بدقة 8K ، مما يجعل شاشة 32U990A مثالية لدعم سير عمل تحرير الفيديو وترقية الدقة المدعمة بالذكاء الاصطناعي.

تتميز الشاشة بتصميمها المذهل وقوتها الفائقة، حيث يوفر تصميمها الخالي من الحواف من جوانبها الأربعة تجربة مشاهدة غنية وبسيطة وجميلة. وتتيح لكم تعديلات الإمالة والدوران المريحة تحريراً مريحاً خلال جلسات العمل الطويلة، مما يجعلها مثالية للمحتوى الرأسي مثل فيديوهات YouTube القصيرة ومقاطع Instagram Reels . كما تساعد تقنية Thunderbolt™ 5 على تقليل فوضى الكابلات، مما يحافظ على تنظيم مساحات العمل مع تمكين وصل الشاشات المتعددة بمرونة.

قال واي إس لي، رئيس قسم تقنية المعلومات في شركة "إل جي" لحلول الوسائط والترفيه: "ازدادت الحاجة اليوم إلى شاشات فائقة الدقة بألوان واضحة واتصال سريع أكثر من أي وقت مضى، وخصوصاً مع تزايد أعداد محرري الفيديو الذين يديرون تدفقات عمل ضخمة ومشاريع متعددة. وتُلبّي شاشة UltraFine evo 6K الجديدة والمُصمّمة للمستقبل، هذه الحاجة وتساعد المبدعين المحترفين على العمل بشكل أسرع وأذكى وتحقيق أفضل النتائج".

بدأت الشركة بطرح شاشة UltraFine evo 6K في نهاية شهر سبتمبر في كوريا الجنوبية واليابان، مع خطة لإطلاقها عالمياً وفي الولايات المتحدة وأوروبا بشهر أكتوبر.

* قد يتطلب توفر هذه الميزة على الشاشات الأولى تحديث البرامج من خلال LG Switch .

