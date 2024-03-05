إمكانيات برمجيات ATM من خلال التكامل بين نظام والآخر

هيرندن، فيرجينيا، 5 مارس 2024 /PRNewswire/ -- ستعرض Metron Aviation، وهي رائدة عالمية في حلول البرمجيات لإدارة حركة الطيران (ATM) وأنظمة إدارة تدفق حركة الطيران (ATFM)، حلولها في معرض Airspace World 2024 في جنيف، سويسرا.

في يوم الأربعاء 20 مارس 2024، خلال Airspace World ،2024 ستقدم Metron Aviation حلقة نقاش حول - قدرة أنظمة إدارة حركة الطيران ATM المحسنة من خلال التكامل بين نظام ونظام آخر. هذه الحلقة المكونة من خبراء الصناعة الذين يمثلون جوانب مختلفة من أنظمة الـ ATM سيجتمعوا لمناقشة الفوائد وتوسيع الإمكنيات الذي يمكن تحقيقه من خلال التكامل الأفضل للأنظمة.

تتشرف Metron Aviation وتسعد بتقديم هذه المجموعة المتميزة من خبراء الصناعة:

Brett Fujisaki، نائب الرئيس للمبيعات وتطوير الأعمال – Metron Aviation

Juan M. Gomez، الرئيس التنفيذي – Synaptic Aviation

Fredrik Lindblom، نائب الرئيس، ورئيس Saab تايلاند ومدير المبيعات منطقة آسيا – Saab Group

Adam Stark، كبير مديري المنتج، اخصائي الحلول – SITA

Christopher Devlin، مدير إدارة المنتج – Aireon

مشرف الحلقة: Javier Alejandro Vanegas، مدير المنطقة لشؤون أمريكا اللاتينية والكاريبي – CANSO

خلال المعرض التجاري، المقام بين 19 و 21 مارس 2024، تدعو Metron Aviation الحاضرين لزيارة الجناح #J08 في جنيف لمعرفة المزيد حول حلول ATM و ATFM وخيارات توصيل الحلول عبر نموذجي النشر في الموقع أو السحابة.

بالإضافة إلى ذلك، ستستعرض Metron Aviation نظام Harmony System وأداة تقييم ما بعد التشغيل Post-Operations Evaluation Tool للمعنيين الرئيسيين — الخطوط الجوية، المطارات، ومقدمي خدمات الملاحة الجوية. تمكن البرمجيات الذكية من Metron Aviation مستخدميها من تحسين إدارة استخدام مجالهم الجوي وقدرات المطار بكفاءة مع تحقيق أهدافهم البيئية والتقليل من التأثير على نظامنا البيئي.

عن Metron Aviation

شركة Metron Aviation هي شركة عالمية رائدة في تطوير برمجيات الطيران لمقدمي خدمات الملاحة الجوية وشركات الطيران والمطارات والحكومة الفيدرالية الأمريكية. يتم نشر برامجنا التقنية في الموقع أو عبر الحلول السحابية دعمًا لتركيزنا الأساسي — لنكون العلامة التجارية العالمية التي تقدم خدمات ممتازة في صناعة الطيران وتلهم العملاء من خلال تجربة استثنائية.

للمزيد من التفاصيل، قم بزيارة www.metronaviation.com

للتواصل: events@metronaviation.com

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