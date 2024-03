HERNDON, Virginie, 5 mars 2024 /PRNewswire/ -- Metron Aviation, leader mondial des solutions logicielles pour les systèmes de gestion du trafic aérien et de gestion des flux de trafic aérien, participera au salon Airspace World 2024 à Genève, en Suisse.

Le mercredi 20 mars 2024, lors du salon Airspace World 2024, Metron Aviation présentera un panel sur le thème Amélioration de la capacité de gestion du trafic aérien grâce à l'intégration de système à système. Ce groupe d'experts de l'industrie représentant différents aspects de la gestion du trafic aérien se réunira pour discuter des avantages et de l'extension des capacités qui peuvent être réalisés grâce à une plus grande intégration des systèmes.

Metron Aviation a l'honneur et l'enthousiasme de présenter ce groupe exceptionnel d'experts de l'industrie :

Brett Fujisaki, vice-président des ventes et du développement commercial - Metron Aviation

Juan M. Gomez, PDG - Synaptic Aviation

Fredrik Lindblom, vice-président, directeur de Saab Thaïlande et directeur des ventes pour la région Asie - Groupe Saab

Adam Stark, chef de produit principal, spécialiste des solutions - SITA

Christopher Devlin, directeur de la gestion des produits - Aireon

Animateur : Javier Alejandro Vanegas, directeur régional pour l'Amérique latine et les Caraïbes - CANSO

Pendant le salon, du 19 au 21 mars 2024, Metron Aviation invite les participants à visiter le stand #J08 à Genève pour en savoir plus sur ses solutions de gestion du trafic aérien et des flux de trafic aérien, ainsi que sur les options de déploiement sur site ou les modèles de livraison de solutions cloud.

En outre, Metron Aviation présentera son système Harmony et son outil d'évaluation post-opérationnel pour ses principales parties prenantes : compagnies aériennes, aéroports et fournisseurs de services de navigation aérienne. Le logiciel intelligent de Metron Aviation permet à ses utilisateurs de mieux gérer l'utilisation efficace de leur espace aérien et de leurs capacités aéroportuaires, tout en atteignant leurs objectifs environnementaux et en atténuant l'impact sur notre écosystème.

À propos de Metron Aviation

Metron Aviation est un leader mondial dans le développement de logiciels d'aviation pour les fournisseurs de services de navigation aérienne, les compagnies aériennes, les aéroports et le gouvernement fédéral américain. Notre logiciel technique est mis en œuvre par le biais d'un déploiement sur site ou de solutions sur le cloud afin de soutenir notre objectif principal : être la marque mondiale en matière de fourniture de services d'excellence dans l'industrie de l'aviation et inspirer les clients grâce à une expérience exceptionnelle.

Pour plus d'informations, consultez le site www.metronaviation.com

CONTACT : events@metronaviation.com