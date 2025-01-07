إنطلاقة مميزة للسنة، حصلت شركة Arctech على عقد مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 1.5GW في دولة الإمارات العربية المتحدة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 7 يناير 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Arctech، الرائدة عالميًا في مجال حلول أجهزة تتبع الطاقة الشمسية وتركيبها، أنها وقّعت على طلب بقدرة 1.5GW لنظام التتبع الشمسي أحادي المحور 1P SkyLine II مع شركة PowerChina لمشروع للطاقة الشمسية في منطقة العجبان، الإمارات العربية المتحدة، مما يمثل بداية رائعةً للشركة في سوق الشرق الأوسط في عام 2025.

Groundbreaking Ceremony of 1.5GW Al Ajban Solar PV plant

باعتبارها مبادرةً رئيسيةً في إطار "استراتيجية الإمارات للطاقة 2050"، والتي تهدف إلى تزويد البلاد بالطاقة النظيفة ذات الانبعاثات الصفرية، فإن محطة العجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقوة 1.5GW ستصبح واحدةً من أكبر محطات الطاقة الشمسية في موقع واحد في جميع أنحاء العالم عند اكتمالها.

عند الانتهاء، من المتوقع أن تولد هذه المحطة كهرباء خضراء قادرة على تلبية احتياجات الكهرباء لنحو 160,000 أسرة. ومن المتوقع أن تقلل من انبعاثات الكربون السنوية في أبوظبي بمقدار 2.4 مليون طن كل عام، وبالتالي تساهم في تقدم التنمية الخضراء وتسهيل انتقال الطاقة في الشرق الأوسط بشكل كبير.

ومنذ إطلاقها عملياتها المحلية في عام 2017، وسّعت Arctech من وجودها في الشرق الأوسط ليضم مركز خدمة، ومركز بحث وتطوير، ومكتبين محليين، وقاعدة تصنيع. ومن بين هذه، يجري حاليًا بناء مصنع لشركة Arctech في جدة - المرحلة الثانية، وسوف يتم التشغيل للمصنع رسميًا في عام 2025. وجنبًا إلى جنب مع سلسلة توريدها العالمية، سيمكّن هذا التوسع شركة Arctech من تحقيق قدرة محلية على التوصيل تبلغ 15GW.

وقد أنشأت شركة Arctech حتى هذه اللحظة شبكة خدمة متكاملة تغطي دورة الحياة الكاملة في سوق الشرق الأوسط، وتضم الدعم الفني، وتسليم سلسلة التوريد، وخدمة ما بعد البيع، وقدرات التشغيل والصيانة المحلية، واستراتيجيات تسويق العلامة التجارية. تتطلع Arctech إلى المُساهَمة بشكل أكبر في "استراتيجية الطاقة 2050" للإمارات العربية المتحدة من خلال مبادرات التوطين المُحَسّنة وخدماتها الشاملة.

نبذة عن Arctech

شركة Arctech (المسجّلة في سوق SSE-STAR برمز 688408) هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال أجهزة تتبع الطاقة الشمسية الذكية، وهياكل التركيب ثابتة الزاوية، وروبوتات التنظيف الكهروضوئية وحلول تخزين الطاقة. مدعومةً بأكثر من 530 براءة اختراع، طُبِّقت منتجات Arctech في مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق المرافق التجارية والصناعية منذ عام 2009. كما أُدرِجت بين أفضل 4 موردين لأجهزة التتبع من قبل IHS Markit وWood Mackenzie من 2017 إلى 2020. أصبحت الشركة مدرجةً في سوق STAR الصيني على غرار Nasdaq في عام 2020. واعتبارًا من يونيو 2024، قدمت Arctech أكثر من 76 GW من أنظمة التتبع والتركيب إلى ما يقرب من 1,800 محطة للطاقة الكهروضوئية في 40 دولة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.arctechsolar.us/. تابعنا على لينكدإن، وتويتر، وفيسبوك، ويوتيوب.

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