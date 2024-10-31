إيطاليا: معرض ECOMONDO، مركز الاستدامة الدولي، على وشك البدء

من المُتَوقع حضور 650 ضيفًا من المُشتَرين من شمال أفريقيا وأوروبا وشمال أمريكا اللاتينية، فضلاً عن وُفود من 100 دولة و72 مُنظَّمة ومؤسسة وجمعية في جميع أنحاء العالم، في المعرض التجاري الرائد للتقنيات الخضراء.

ريميني، إيطاليا،, 31 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- فعالية Ecomondo (مركز Rimini للمَعارض، في الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2024)، الفعالية الأوروبية الرائدة للاقتصاد الأخضر التي تُنظمها مجموعة المَعارض الإيطالية Italian Exhibition Group، على وشك الانطلاق. صرَّح Corrado Peraboni الرئيس التنفيذي لمجموعة IEG قائلًا "بحضور وُفود من أكثر من 100 دولة، ومُشارَكة 72 مُنظَّمة ومؤسَّسة وجمعية تابعة لهذا القطاع من جميع أنحاء العالم، يؤكد المعرض دوره كمركز دولي ذو أهمية أساسية للاقتصاد الأخضر ويعمل كمُحفز مُجتمعي حقيقي من خلال سلسلة من المواعيد الدولية التي لن تنتهي مع انتهاء المعرض، ولكنها تمتد على مدار العام".

Alessandra Astolfi, IEG’s Global Exhibition Director Green&Technology

وأضاف Maurizio Ermeti، رئيس IEG "إن هذا الحدث التُّجاري الذي يستمر لمدة أربعة أيام، يُتوقع أن يشارك فيه 650 مشترٍ من شمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية، ويشهد زيادة ملحوظة في عدد الوافدين من آسيا، وتحديدًا آسيا الوُسطى والصين وجنوب شرق آسيا وباكستان والهند".

فعالية ذات طابع دولي مُتزايِد الأهمية، بفضل التعاوُن الفعال مع وكالة التجارة الإيطالية (ITA) ووزارة الخارجية والتعاوُن الدولي.

"شبكة Ecomondo هي شبكة دولية"، وفق قول Alessandra Astolfi، مُديرة المعارض العالمية التقنية والصديقة للبيئة في IEG، وأردفت قائلة "تمتد إلى ما هو أبعد من الحدود الوطنية، مع فعاليات ذات صلة تُشارك فيها Ecomondo بنشاط كمُنَظم، ومُنظِّم مُشارِك، وشَريك، على سبيل المثال، فعالية Ecomondo Mexico (في الفترة من 5 إلى 7 مارس 2025 - النسخة الرابعة)، التي تستهدف سوق أمريكا اللاتينية، وفعالية Ecomondo China - CDEPE (في الفترة 25 إلى 27 مارس 2025 - النسخة التاسعة عشرة)، حول التقنيات البيئية في السوق الصينية".

ستولِي نُسخَة 2024 أيضًا اهتمامًا خاصًا بالقارة الأفريقية، بما يتماشى مع خطة Mattei للحكومة الإيطالية وحدث النمو الأخضر الأفريقي (النسخة الرابعة)، الذي تنظمه Ecomondo بالتعاوُن مع وزارة البيئة وأمن الطاقة وهيكل الوظائف، لتنفيذ خطة Mattei. وقد أكدت حتى الآن ثماني وفود من أفريقيا و104 مشترِ من الجزائر ومصر وتونس والمغرب وساحل العاج وبوتسوانا والسنغال وجنوب أفريقيا وكينيا حضورها.

كما يُعد التعاوُن مع مؤسسة E4Impact - التي تعمل في 20 دولة أفريقية (برئاسة Letizia Moratti) وتُنفذ برامج تدريب ماجستير إدارة الأعمال وبرامج تسريع وحضانة ودعم لريادة الأعمال المحلية- أمرًا هامًا. تُرَكز النسخة الرابعة من "أسبوع التواصل التجاري في إيطاليا" الذي تنظمه E4Impact (ميلانو، 4-8 نوفمبر 2024) على الاقتصاد الدائري وتتضمن زيارة لمعرض Ecomondo.

يمكن الاطلاع على برنامج الفعالية من هنا الرابط

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2543499/Italian_Exhibition_Group.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/723307/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpg