إيكوموندو 2025: ملتقى عالمي للبحوث والابتكار في مجال التحول البيئي

من 4 إلى 7 نوفمبر، 1700 علامة تجارية عارضة، 350 مشتريًا من 66 دولة، 30 وفدًا رسميًا و90 جمعية دولية: نسخة عالمية لمعرض التحول البيئي.

ريميني، إيطاليا, 29 أكتوبر / تشرين أول 2025 /PRNewswire/ -- ينطلق معرض "إيكوموندو" في الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر في مركز معارض ريميني، ليؤكد مكانته كالحدث الرائد في أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط للاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري. تنظمه مجموعة المعارض الإيطالية Italian Exhibition Group (IEG) بمشاركة أكثر من 1700 عارض، ومشاركة قياسية تضم 350 مشتريًا مستضافًا من 66 دولة، و30 وفدًا رسميًا، و90 جمعية تجارية دولية.

وعلى هامش المعرض، تُقام 200 فعالية مؤتمرات رفيعة المستوى.

صرح ماوريتسيو إرميتي، رئيس مجموعة المعارض الإيطالية: "تمثل مسيرة 'إيكوموندو' قصة نجاح طويلة وملهمة، فمنذ نهاية التسعينيات وحتى يومنا هذا، شهد المعرض نموًا هائلاً ليصبح مرجعًا دوليًا وحدثًا لا غنى عنه للشركات في أوروبا وخارجها الساعية لتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية للاقتصاد الأخضر."

من جانبه، قال كورادو بيرابوني، الرئيس التنفيذي لمجموعة المعارض الإيطالية: "يُعد 'إيكوموندو' الملتقى الذي تتلاقى فيه الابتكارات والأعمال والرؤى الاستراتيجية، حيث يجمع بين المؤسسات والشركات والأوساط العلمية لمناقشة التحديات والفرص في مجال السياسات البيئية والتحول نحو الاقتصاد الدائري، مما يعزز التعاون الاستراتيجي ويُفضي إلى شراكات وأوجه تعاون عالمية."

وأكدت أليساندرا أستولفي، مديرة قطاع التكنولوجيا الخضراء في مجموعة المعارض الإيطالية، قائلة: "بفضل التعاون مع وكالة التجارة الإيطالية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أصبح 'إيكوموندو' المنصة الأبرز للأطراف الدولية المعنية بالتحول البيئي."

يشمل برنامج المعرض الدورة الخامسة لمنتدى أفريقيا للنمو الأخضر، بالتركيز على إتاحة الطاقة النظيفة والمستدامة في القارة الأفريقية، وذلك بالتعاون مع "خطة ماتي" وبرنامج "المهمة 300".

كما يشهد المؤتمر العام للاقتصاد الأخضر، الذي تنظمه مؤسسة التنمية المستدامة Sustainable Development Foundation بالتعاون مع وزارة البيئة وأمن الطاقة Ministry of the Environment and Energy Security (MASE) ، انفتاحًا لأول مرة على جمهور دولي من خلال جلسة عامة باللغة الإنجليزية في 5 نوفمبر، بهدف تعزيز الحوار مع صانعي السياسات والشركات الأجنبية.

يندرج "إيكوموندو" ضمن شبكة عالمية تشمل دورات في المكسيك والصين، إلى جانب ندوة Green Med Symposium في نابولي، وجولة ترويجية لعام 2025 شملت محطات في القاهرة وبلغراد ووارسو.

ستنطلق رحلات جوية خاصة من ميونيخ وروما لنقل المشاركين. كما ستُقام جلسات ثنائية اللغة يتوفر فيها أكثر من 500 مقعد مجاني يوميًا.

