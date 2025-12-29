ابدأ السنة الجديدة بطماطم الذهب ألأحمر من أوروبا المعلبة اللذيذة في وصفات البحرين الاحتفالية

نابولي، إيطاليا, 29 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- مع استقبال البحرين للسنة الجديدة، تبحث العائلات والطهاة عن مكونات متعددة الاستخدامات وغنية بالنكهة للارتقاء بقوائمهم الاحتفالية. أصبحت الطماطم المعلبة الأوروبية والإيطالية من الأساسيات الضرورية في المطبخ، حيث توفر الراحة والغنى والطعم الأصيل لصنع أطباق لذيذة تحتفل بالتقاليد والمأكولات الحديثة.

الذهب الأحمر من أوروبا هي الحملة التي تروج لها أنيكاف - الجمعية الإيطالية لصناعات الخضروات المعلبة وبتمويل مشترك من المفوضية الأوروبية، والتي تهدف إلى توعية المستهلكين بفوائد دمج الطماطم المعلبة الأوروبية والإيطالية في نظامهم الغذائي اليومي.