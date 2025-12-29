ابدأ العام الجديد بطماطم الذهب الأحمر من أوروبا المعلبة اللذيذة في وصفات الاحتفال في قطر

نابولي، إيطاليا, 29 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- بينما تحتفل قطر برأس السنة، تبحث العائلات والطهاة عن مكونات متعددة الاستخدامات وغنية بالنكهة لإضافة الدفء والغنى إلى قوائم الاحتفالات. أصبحت الطماطم المعلبة الإيطالية/الأوروبية مادة أساسية في المخازن، توفر الراحة والغنى والنكهة الأصيلة للارتقاء باحتفالات العام الجديد في جميع أنحاء قطر.

الذهب الأحمر من أوروبا هي الحملة التي تروج لها أنيكاف - الجمعية الإيطالية لصناعات الخضروات المعلبة وممولة جزئياً من قبل المفوضية الأوروبية، وتهدف إلى تعليم المستهلكين حول الفوائد الفريدة لإدخال الطماطم المعلبة الأوروبية/الإيطالية في وجباتهم اليومية.