ابدأ العام الجديد بطماطم الذهب الأحمر من أوروبا المعلبة اللذيذة في وصفات الاحتفال في قطر

صدر عن

Red Gold from Europe

29 ديسمبر, 2025, 09:00 AST

نابولي، إيطاليا, 29 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- بينما تحتفل قطر برأس السنة، تبحث العائلات والطهاة عن مكونات متعددة الاستخدامات وغنية بالنكهة لإضافة الدفء والغنى إلى قوائم الاحتفالات. أصبحت الطماطم المعلبة الإيطالية/الأوروبية مادة أساسية في المخازن، توفر الراحة والغنى والنكهة الأصيلة للارتقاء باحتفالات العام الجديد في جميع أنحاء قطر.

الذهب الأحمر من أوروبا هي الحملة التي تروج لها أنيكاف - الجمعية الإيطالية لصناعات الخضروات المعلبة وممولة جزئياً من قبل المفوضية الأوروبية، وتهدف إلى تعليم المستهلكين حول الفوائد الفريدة لإدخال الطماطم المعلبة الأوروبية/الإيطالية في وجباتهم اليومية.

Qatari_Style_Tomato_and_Chickpea_Stew
Qatari_Style_Tomato_and_Chickpea_Stew
footer_comunicati_QATAR_Logo
footer_comunicati_QATAR_Logo
Qatari_Style_Tomato_and_Chickpea_Stew footer_comunicati_QATAR_Logo

محصودة في ذروة نضجها ومعالجة بدون إضافات صناعية، الطماطم المعلبة من إيطاليا وأوروبا مشهورة بجودتها العالية وطعمها الطبيعي. مدة صلاحيتها الطويلة وسهولة استخدامها تجعلها مثالية لإعداد اليخنات الغنية، الصلصات الشهية، والأطباق التقليدية المستوحاة من قطر المفعمة بالنكهة، مثالية لاستقبال العام الجديد مع مراعاة الطعم والصحة.

لإلهام وليمة العام الجديد، إليك وصفة بسيطة ولذيذة باستخدام الطماطم المعلبة عالية الجودة من الاتحاد الأوروبي / إيطاليا. هذا الطبق الغني والمغذي يجمع بين النكهة الحمضية للطماطم مع التوابل العطرية والحمص الغني بالبروتين—مما يجعله طبقًا مثاليًا في مركز احتفال العام الجديد.

يخنة الطماطم والحمص على الطريقة القطرية

المكونات:

  • 2 علب (400غ لكل منها) طماطم مقشرة كاملة معلبة
  • 1 علبة (400غ) حمص، مصفى ومغسول
  • 2 ملاعق كبيرة زيت زيتون
  • 1 بصلة مفرومة ناعماً 3 فصوص ثوم مفرومة
  • 1 ملعقة صغيرة كمون مطحون
  • 1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة
  • ½ ملعقة صغيرة كركم
  • ملح وفلفل أسود حسب الذوق
  • 500 مل مرق خضار أو دجاج
  • بقدونس طازج وشرائح ليمون للتزيين

 الطريقة:

سخن زيت الزيتون في قدر كبير على حرارة متوسطة. اقلي البصل المفروم حتى يصبح شفافاً. أضف الثوم المفروم والتوابل (الكمون والكزبرة والكركم). اقلي لمدة دقيقة حتى تفوح الرائحة. أضف الطماطم المعلبة مع عصيرها. حرك جيداً. أضف الحمص والمرق، واتركه يغلي.  قلل الحرارة واتركه ينضج مكشوفاً لمدة 15-20 دقيقة حتى تمتزج النكهات. تبّل بالملح والفلفل حسب الذوق. زين بالبقدونس المفروم طازجاً وقدمه مع شرائح الليمون.

اكتشف المزيد عن هذا المكون الأساسي في أوقات التحدي عبر الموقع https://redgoldfromeurope.qa/en/

تابعونا على:

 فيسبوك: https://www.facebook.com/RedGoldFromEuropeQatar/ 

انستجرام : https://www.instagram.com/redgoldfromeuropeqa

يوتيوب : www.youtube.com/@RedGoldFromEuropeQatar

 

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2852119/Qatari_Style_Tomato_and_Chickpea_Stew.jpg
الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2682686/RedGoldFromEurope_Logo.jpg
الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2682689/footer_comunicati_QATAR_Logo.jpg

من نفس المصدر

ابدأ السنة الجديدة بطماطم الذهب ألأحمر من أوروبا المعلبة اللذيذة في وصفات البحرين الاحتفالية

ابدأ السنة الجديدة بطماطم الذهب ألأحمر من أوروبا المعلبة اللذيذة في وصفات البحرين الاحتفالية

مع استقبال البحرين للسنة الجديدة، تبحث العائلات والطهاة عن مكونات متعددة الاستخدامات وغنية بالنكهة للارتقاء بقوائمهم الاحتفالية. أصبحت الطماطم...
ابدأ العام الجديد بالطماطم المعلبة الحمراء الذهبية اللذيذة من أوروبا في وصفات السعودية الاحتفالية

ابدأ العام الجديد بالطماطم المعلبة الحمراء الذهبية اللذيذة من أوروبا في وصفات السعودية الاحتفالية

مع استقبال المملكة العربية السعودية للعام الجديد، يبحث عشاق الطعام والعائلات والطهاة عن مكونات متعددة الاستخدامات، غنية بالنكهة ومريحة لتعزيز قوائمهم ...
المزيد من الإصدارات من هذا المصدر

استكشف

الغذاء

الغذاء

بيع بالتجزئة

بيع بالتجزئة

المنتجات / الخدمات الجديدة

المنتجات / الخدمات الجديدة

المزيد من البيانات الصحفية في مواضيع ذات صلة