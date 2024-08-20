اجهزوا. استعدوا. روكيت. موسم العودة إلى المدرسة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 20 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ -- تَشهد شركة Rockit العالمية، الشركة المبتكرة في مجال التفاح بحجم الوجبات الخفيفة، موسمها الأكبر حتى الآن مع حملتها للعودة إلى المدارس في منطقة الشرق الأوسط. تهدف الحملة التي يتم طرحها هذا الشهر في مئات المتاجر في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ، إلى تزويد العائلات بطاقة تفاح روكيت ، استعداداً لموسم العودة إلى المدارس.

READY. SET. ROCKIT. THIS BACK TO SCHOOL SEASON

تُعد هذه الحملة جزءًا رئيسيًا آخر من أهداف شركة Rockit في أن تصبح العلامة التجارية للتفاح الأكثر شهرة في العالم، وتساهم في بيع مئتي مليون تفاحة لذيذة ومغذية بحجم الوجبة الخفيفة التي من المقرر تصديرها خلال عام 2024.

يقول زياد الشوا، مدير التسويق في شركة Rockit لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، إن موسم العودة إلى المدارس يُعد فترة ذروة للمبيعات في منطقة الشرق الأوسط ، وتستفيد هذه الحملة متعددة القنوات من زخم حملة اجهزوا. استعدوا. روكيت. التي تم إطلاقها في بداية موسم الحصاد الجديد في وقت سابق من هذا الصيف.

"مع توقعات بنمو يقارب 85% هذا العام (2024 مقارنة بعام 2023)، نحن متحمسون للتعاون مع شركائنا في جميع أنحاء المنطقة لزيادة مبيعاتنا وبناء علامتنا التجارية من خلال حملات تسويقية مبتكرة"، وفق قول زياد.

وتقول سهى الدسوقي، مسؤولة التسويق التنفيذية لشركة Rockit في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موسم العودة إلى المدارس يتيح للمستهلكين فرصة الاستمتاع بمنتجاتنا بطريقة مميزة ومبتكرة أينما كانوا وفي جميع الأوقات، مما يزيد متعة هذا الموسم.

"نحن نتطلع لإطلاق منتجنا الجديد محدود الكمية الخاص بموسم العودة إلى المدارس والذي يحتوي على كتاب تلوين يحكي قصة اليوم الأول من العودة إلى المدارس بطريقة ممتعة ومفيدة، بالإضافة إلى ملصقات مميزة. وأيضا، قمنا بإضافة دبوس حقيبة على شكل شخصيتنا المحببة روكي ليستمتع الأطفال بتزيين حقيبة المدرسة هذا العام" تقول سهى.

"لقد عملنا أيضاً على توفير تجربة تسوق مميزة وممتعة للمستهلكين عن طريق تصميم ألعاب تفاعلية في الأسواق هذا العام. وأعددنا أيضاً لمسابقة على مواقع التواصل الاجتماعي تتيح لمتابعينا 30 فرصة للفوز بآلة تحميص السندويشات عبر التفاعل معنا على الصفحة" تختم سهى.

تتوفر الآن علب الهدايا ذات الإصدار المحدود الخاصة بموسم العودة إلى المدراس في المتاجر وعبر الإنترنت، في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

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الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2482178/Ready_Set_Rockit_Back_to_School_2024.jpg