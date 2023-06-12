احتضان مستقبل الذكاء الاصطناعي للأشياء والمشاركة في إنشاء نظام إيكولوجي مفتوح: Dahua تعقد القمة العالمية للمباني الذكية لعام 2023 في هانغتشو

هانغتشو، الصين, 12 يونيو، 2023 /PRNewswire/ - عقدت شركة Dahua Technology، وهي شركة رائدة عالميًا في تقديم حلول وخدمات الذكاء الاصطناعي للأشياء التي تركز على الفيديو، القمة العالمية للمباني الذكية في الفترة من 7 إلى 8 يونيو في مقرها العالمي في هانغتشو. وقد جمع هذا الحدث أكثر من 50 من كبار المسؤولين التنفيذيين وقادة الصناعة من الشركات العقارية ذات الشهرة العالمية يتشاركون معًا الحديث عن التحديات الحالية والرؤى حول أحدث الاتجاهات وخبراتهم وممارساتهم الصناعية.

Dahua Technology, a world-leading video-centric AIoT solution and service provider, held the Smart Building Global Summit on Jun 7-8 at its global headquarter in Hangzhou. The event brought together more than 50 senior executives and industry leaders from world-renowned real estate companies to share current challenges, insights into the latest trends, and their own industry experiences and practices. Jason Zhao, Executive President at Dahua Technology, Kicking Off the Summit

وفي كلمته الافتتاحية أكد جايسون تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة Dahua Technology، على أهمية الرقمنة في قطاع العقارات. وقال "إن التأثير والتحول الذي أحدثته الرقمنة في قطاع العقارات هائل". وأضاف: "بالاستفادة من نقاط قوتنا المبتكرة في الذكاء الاصطناعي للأشياء، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، وغيرها من المجالات، تعمل Dahua على تمكين الصناعات المختلفة في جميع أنحاء العالم. نحن نعمل مع شركائنا في النظام الإيكولوجي لإنشاء حلول المباني وأنظمة خدمات ذكية، مع وجود حالات نجاح شوهدت في أكثر من 30 دولة مثل دبي (الإمارات العربية المتحدة) وقطر وأستراليا وفيتنام وكوريا الجنوبية واليابان وماليزيا. ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا وقوة التحول الرقمي، تُظهر Dahua تفانيها في إنشاء تنسيق جديد آمن وموثوق وصديق للبيئة وفعال وملائم لقطاع العقارات".

كما أوضح جيمس وانج، المدير العام للحلول في الخارج في مركز Dahua للبحث والتطوير، تطوير Dahua للذكاء الاصطناعي الشامل بداية من القدرات الأساسية وصولاً إلى التطبيقات الصناعية. وفي الوقت نفسه، سلط الضوء على أهمية المشاركة في إنشاء نظام إيكولوجي مفتوح وتعاوني، لا سيما الاستفادة من تكامل تجمع قدرات Dahua ودمج قدرة الشريك لتعزيز تطوير الصناعة، وتحقيق وضع مربح للجانبين في مجال الذكاء الرقمي من خلال الحلول المشتركة.

وفي اليوم الثاني من الحدث، زار المشاركون تشجيانغ (هانغتشو)، المجمع الصناعي للملكية الفكرية والابتكارات، حيث اختبروا طريقة التشغيل والإدارة الرقمية للمشروع المعياري smart park 3.0 الذي تم بناؤه بالاشتراك مع Dahua وGreentown Technology. كان الحدث أيضًا بمثابة منصة للجهات الفاعلة في قطاع المباني والعقارات لتبادل الأفكار والخبرات حول التعاون مع Dahua Technology. وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى قاعة معرض الذكاء الرقمي، حيث تم استعراض العديد من المزايا والإبتكارات في الموقع.

وخلال القمة، تم التأكيد على مزايا Dahua Technology في قطاع المباني الذكية والتزامها بالتنمية المجتمعية المستدامة. والجدير بالذكر أن رقمنة Dahua يمكن أن توفر قيمة آمنة وذكية وصديقة للبيئة لأصحاب المنازل ومطوري العقارات والمجتمعات. في عملية تمكين الابتكار الرقمي الحضري وتحويل الذكاء الرقمي للمؤسسات، تواصل Dahua التعمق في قطاع المباني الذكية، واستكشاف التطبيقات الذكية حول سيناريوهات مثل المجتمعات الذكية والمجمعات التجارية والمجمعات الصناعية ومواقع المباني والممتلكات الذكية. في المستقبل، ستواصل Dahua العمل مع الشركاء لتعميق التكامل والابتكار والمشاركة في دعم تطوير قطاع العقارات بشكل أكثر أمانًا وذكاءً وملائمًا للبيئة، مما يساعد الشركاء على تعزيز قيمة العلامة التجارية وتحسين كفاءة الإدارة وخفض تكاليف التشغيل والاستمرار في خلق قيمة للعملاء.

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شعار- https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg

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