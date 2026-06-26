Dahua Technology تستعرض "الذكاء الاصطناعي المرئي في الطاقة الجديدة" في معرض Intersolar Europe 2026

ميونخ، 26 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- استعرضت شركة "داهوا تكنولوجي" (Dahua Technology)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال حلول الذكاء الاصطناعي للأشياء والخدمات التي تركز على الفيديو ، أحدث ابتكاراتها لصناعة الطاقة المتجددة في معرض Intersolar Europe 2026. تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي المرئي في الطاقة الجديدة" ، أظهرت "داهوا" كيف يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي للأشياء أن تساعد مشغلي الطاقة في تعزيز الكفاءة والموثوقية والأمن على مستوى سلسلة قيمة الطاقة بأكملها ، من توليد الطاقة ونقلها إلى الاستهلاك.

intersolar

في معرض هذا العام ، قدمت "داهوا" محفظة شاملة من الحلول تغطي خمسة مجالات تطبيق رئيسية: الأمن الذكي ؛ فحص المعدات؛ إدارة الصحة، والسلامة والبيئة - معدات الحماية الشخصية؛ شحن المركبات الكهربائية؛ ومركز التحكم الذكي. تتناول هذه الحلول معًا الحاجة المتزايدة إلى عمليات أكثر ذكاءً وأماكن عمل أكثر أمانًا وإدارة أصول أكثر كفاءة على مستوى البنية التحتية للطاقة المتجددة.

بالنسبة لـ الأمن الذكي ، عرضت "داهوا" حلول حماية محيطية لمحطات الطاقة الكهروضوئية ومرافق الطاقة ، ودمج التصوير الحراري ، وربط الرادارات بالكاميرات، والمراقبة ثلاثية العدسات ، والأمن اللاسلكي الذي يعمل بالطاقة الشمسية. مدعومًا بالخوارزميات الحرارية المطورة ذاتيًا ، يقوم الحل بتوسيع نطاق الكشف بنسبة تصل إلى 85٪. في مشروع ضوئي في البرازيل ، خفض الحل أكثر من 1000 إنذار كاذب يوميًا صدر عن 204 جهازًا إلى ما يقرب من إنذار كاذب واحد لكل جهاز في الأسبوع. في أوروبا ، تم نشر حلول حماية محيط "داهوا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أيضًا في مزرعة طاقة شمسية بطاقة 60 ميغاوات في رومانيا.

بالنسبة لـ فحص المعدات ، أظهرت "داهوا" حلول فحص ذكية مصممة خصيصًا لمحطات فرعية وغيرها من أصول الطاقة المنتشرة جغرافيًا. من خلال مراقبة مستمرة لدرجة حرارة المعدات وحالة التشغيل ، يساعد النظام المشغلين على تحديد التشوهات المحتملة في مرحلة مبكرة. تسجيلات الفحص والتقارير الآلية تدعم استراتيجيات الصيانة التنبؤية ، مما يحسن كفاءة التشغيل مع تقليل أعباء عمل الفحص اليدوي.

لتعزيز سلامة مكان العمل ، قدمت "داهوا" حلولها لـ الصحة، والسلامة والبيئة - معدات الحماية الشخصية ، التي تضم أنظمة الكشف المثبتة والمحمولة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تتحقق الحلول تلقائيًا مما إذا كان الموظفون الذين يدخلون مناطق عالية الخطورة يرتدون معدات الحماية المطلوبة ، مثل الخوذات والسترات الآمنة ، وتوفر تنبيهات في الوقت الفعلي عند اكتشاف المخالفات ، مما يساعد على تعزيز الامتثال للسلامة على مستوى منشآت الطاقة.

عرضت "داهوا" أيضًا محفظة شحن السيارات الكهربائية الخاصة بها ، بما في ذلك حلول شحن التيار المتردد للسيناريوهات السكنية وحلول الشحن السريع للتيار المباشر للتطبيقات التجارية. بدعم من منصة إدارة قائمة على السحابة وتطبيق جوال ، تمكّن الحلول المستخدمين من مراقبة حالة الشحن وتكوين جداول الشحن وإدارة عمليات الشحن بمرونة وراحة أكبر.

استكمالاً لهذه التطبيقات ، يدمج مركز التحكم الذكي في "داهوا" الأمن والفحص والإدارة التشغيلية في منصة موحدة مدعومة من قبل منصة DSS Professional. تدعم المنصة مراقبة الفيديو عن بُعد وإدارة الإنذارات وتخطيط مهام الفحص وتحليل البيانات التاريخية ، مما يوفر للمشغلين رؤية مركزية لعمليات المواقع. في إيطاليا ، مكّن حل حماية المحيط الحراري لشركة "داهوا" ومنصة DSS Professional من الإدارة المركزية عبر المواقع الشمسية البعيدة وتم توسيعها لاحقًا لتغطي 80 موقعًا مع ما يقرب من 1600 كاميرا حرارية.

معًا ، تعكس هذه الحلول التزام "داهوا" بتطوير صناعة الطاقة المتجددة من خلال التقنيات الذكية وحماية دورة الحياة الشاملة. بالنظر إلى المستقبل ، ستواصل "داهوا" التعاون مع الشركاء العالميين لاستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي المبتكرة التي تدعم مستقبلاً أكثر أمانًا وأكثر كفاءة واستدامة للطاقة.

لمزيد من المعلومات حول حلول الطاقة الذكية لشركة "داهوا"، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للشركة هنا.

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