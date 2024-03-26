اختارت شركة ®Next Level Aviation السيد Rick Stine لمجلس إدارتها

DANIA BEACH، فلوريدا، 26 مارس 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة Next Level Aviation® (NLA)، وهي شركة رائدة في توزيع المواد المستعملة الصالحة للاستخدام (USM)، أن تعلن عن ضم Frederick J. "Rick" Stine كأحدث من لحق بمجلس إدارتها. بفضل مسيرة مهنية متميزة تمتد لأربعة عقود، يتمتع السيد Stine بخبرة هائلة في هندسة الطيران والإدارة، لا سيما بعد أن قاد فريقًا صناعيًا يعمل مع وكالة NASA وتولى أدوارًا محورية في شركات رائدة في الصناعة مثل GE وHEICO ومؤخرًا StandardAero. حيث شغل منصب رئيس قسم المكونات وطائرات الهليكوبتر والملحقات. بصفته مديرًا، سيتعاون السيد Stine بشكل وثيق مع الإدارة العليا ومجلس الإدارة للمساعدة في تشكيل وتنفيذ مبادرات النمو الاستراتيجي لشركة ®Next Level Aviation.

Rick Stine - Board of Directors at Next Level Aviation

أعرب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي Jack Gordon عن حماسه بشأن تعيين السيد Stine، مسلطًا الضوء على سجله الحافل في دفع النمو الكبير في قطاع خدمات ما بعد البيع للطيران التجاري. صرح السيد Gordon قائلاً: "لقد كان لي شرف التعرف على الموهبة الهندسية والبراعة التنفيذية التي يتمتع بها السيد Rick Stine خلال مسيرتي المهنية في مجال الطيران التجاري". "إن فريق الإدارة العليا ومجلس الإدارة متحمسون للعمل مع Rick والاستفادة من خبرته في مجال خدمات ما بعد البيع في مجال الطيران التجاري لتوسيع البصمة العالمية لشركة Next Level Aviation في السنوات المقبلة."

وعلق Rick Stine، المدير الجديد لشركة ®Next Level Aviation قائلاً: "يسعدني الانضمام إلى مجلس إدارة ®Next Level Aviation. وإنني أتطلع إلى التعاون مع فريق NLA لدفع النمو الاستراتيجي والابتكار في صناعة خدمات ما بعد البيع للطيران العالمية."

بعض المعلومات حول شركة ®Next Level Aviation®

Next Level Aviation هي مورد معتمد من ASA-100 ومورد ملتزم بالنشرة الاستشارية لإدارة الطيران الفيدرالية رقم 00-56B، لتخزين المواد الصالحة للاستخدام (USM) المستخدمة في الطائرات التجارية/المحركات النفاثة وذلك لجميع منصات طائرات Boeing وAirbus والمحركات النفاثة التابعة لهم.وخاصةً قطع غيار جميع طرازات طائرات Boeing 737 وAirbus A320 ومحركاتها النفاثة، والتي تشكل حاليًا حوالي 70٪ من أسطول الطائرات التجارية حول العالم.

تأسست شركة ®Next Level Aviation في مارس 2013 على يد Jack Gordon، وMike Dreyer، وMatt Dreyer، وقد نمت لتصبح أحد كبار الموردين العالميين للمواد الصالحة للاستخدام المستخدمة في الطائرات التجارية/المحركات النفاثة.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع Jack Gordon ([email protected]).

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2367834/Next_Level_Aviation_Rick_Stine_Headshot.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2367849/Next_Level_Aviation_Logo.jpg

للتواصل: Morgan Eddy، مدير الاتصالات، مجموعة تسويق الطيران، [email protected]