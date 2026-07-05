اختتام CASI Sustainability Forum في الدار البيضاء: تسليط الضوء على بناء القدرات في مجال التمويل المستدام والتكنولوجيا الخضراء من أجل مستقبل مستدام لأفريقيا

الدار البيضاء، المغرب, 5 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- اختتم CASI، بالشراكة مع بنك أفريقيا وبدعم من هيئة القطب المالي للدار البيضاء، بنجاح المنتدى الذي استمر يومين في الدار البيضاء. شارك نحو 250 مشاركاً من 39 ولايةً قضائيةً حضورياً وعبر الإنترنت لاستكشاف التمويل المستدام والتكنولوجيا الخضراء دعماً للنمو المرن في أفريقيا ومستقبلها المستدام.

في ظل اشتداد مخاطر المناخ والتحول العالمي نحو التنمية منخفضة الكربون، تناول المنتدى أربعة محاور رئيسية: أسواق الكربون وتعبئة تمويل المناخ، وتمويل التحول للاقتصادات الناشئة، وتمويل التكيف مع تغير المناخ والقدرة على الصمود، وتعزيز الإفصاح عن الاستدامة.

افتُتح المنتدى بكلمات ترحيبية ألقاها الدكتور ما جون، رئيس CASI، عرض فيها رؤيته بأن التمويل المستدام في أفريقيا ينبغي ألا يقتصر على تخفيف الكربون، بل ينبغي أن يشمل الوصول إلى المياه والغذاء والطاقة ضمن نهج أشمل لتنمية القارة. سلّط الضوء أيضاً على الفرص المتنامية للتعاون الأخضر بين الصين وأفريقيا، بدءاً من شراكات التكنولوجيا النظيفة وصولاً إلى مسارات جديدة للتمويل الأخضر الميسور التكلفة. حثّ السيد إبراهيم بنجلون التويمي، عضو مجلس إدارة بنك أفريقيا ورئيس مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء، المؤسسات المالية على أن تؤدي دور شركاء موثوقين في مسارات عملائها نحو إزالة الكربون، لا أن تكتفي بمجرد تقديم رأس المال، مختتماً بنداء حاشد: «ينبغي ألا تكون أفريقيا مجرد مستفيدة من التمويل المستدام العالمي؛ بل يجب أن تصبح مساهمةً رائدة فيه.»

كان من أبرز محطات المنتدى إضفاء الطابع الرسمي على ثلاث مذكرات تفاهم استراتيجية بين CASI وكل من بنك أفريقيا وThe ESG Exchange وهيئة القطب المالي للدار البيضاء. وقّع سعيد الإبراهيمي، الرئيس التنفيذي لهيئة القطب المالي للدار البيضاء، والدكتور ما جون مذكرة تفاهم ترسي إطاراً استراتيجياً لتسريع التمويل الأخضر في أنحاء القارة. تُنشئ هذه الشراكات مجتمعةً إطاراً شاملاً للتدريب المشترك والشهادات المهنية والأبحاث وتبادل المعرفة عبر الحدود في الأسواق الأفريقية.

شكّل المنتدى أيضاً مناسبة للإطلاق الرسمي لدورات باللغة الفرنسية على منصة CASI Academy، مما يوسّع نطاق إتاحة بناء القدرات أمام الجمهور الفرنكوفوني في أنحاء المنطقة.

في كلمته الختامية، أكد الدكتور ما جون دور الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في خفض تكاليف الإفصاح للشركات الصغيرة والمتوسطة. اختُتم المنتدى بدعوة إلى المشاركة في CASI Sustainability Forum المقبل، الذي سيُعقد في هونغ كونغ في سبتمبر 2026 خلال Hong Kong Green Week.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة .www.casi.net

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