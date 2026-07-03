Le CASI Sustainability Forum a refermé ses portes à Casablanca : l'accent a été mis sur le renforcement des capacités en finance durable et en technologies vertes pour un avenir durable en Afrique

CASABLANCA, Maroc, 3 juillet 2026 /PRNewswire/ -- La Capacity-building Alliance of Sustainable Investment (CASI), en partenariat avec BANK OF AFRICA et avec le soutien de la Casablanca Finance City Authority (CFCA), a tenu son forum de deux jours, couronné de succès, à Casablanca. Environ 250 participants de 39 pays se sont réunis, en présentiel et en ligne, pour aborder les thèmes de la finance durable et des technologies vertes au service d'une croissance résiliente et d'un avenir durable pour l'Afrique.

Dans un contexte marqué par l'aggravation des risques climatiques et la transition mondiale vers un développement à faibles émissions de carbone, le forum a abordé quatre thèmes centraux : les marchés du carbone et la mobilisation du financement climatique, le financement de la transition dans les économies émergentes, le financement de l'adaptation au changement climatique et de la résilience, et la promotion de la publication d'informations en matière de développement durable.

Le forum s'est ouvert par un discours de bienvenue prononcé par Ma Jun, président de la CASI, qui a fait part de son point de vue selon lequel la finance durable en Afrique devrait aller au-delà de la réduction des émissions de carbone et englober l'accès à l'eau, à l'alimentation et à l'énergie dans le cadre d'une approche plus globale du développement du continent. Il a également souligné les perspectives croissantes qui s'offrent à la coopération sino-africaine en matière d'écologie, qu'il s'agisse de partenariats dans le domaine des technologies propres ou de nouvelles voies d'accès à un financement vert abordable. Brahim Benjelloun-Touimi, membre du conseil d'administration de BANK OF AFRICA et président du conseil d'administration de la Bourse de Casablanca, a exhorté les établissements financiers à agir en tant que partenaires de confiance dans le parcours de décarbonisation de leurs clients, plutôt que de se contenter d'être de simples fournisseurs de capitaux, avant de conclure par un appel à la mobilisation : « L'Afrique ne doit pas se contenter d'être un simple bénéficiaire de la finance durable mondiale ; elle doit en devenir l'un des principaux contributeurs. »

L'un des moments forts du forum a été la signature officielle de trois protocoles d'accord stratégiques entre la CASI et BANK OF AFRICA, The ESG Exchange et la CFCA. Said Ibrahimi, CEO de la CFCA, et Ma Jun ont signé le protocole d'accord établissant un cadre stratégique visant à accélérer le développement de la finance verte sur l'ensemble du continent. Ensemble, ces partenariats constituent un cadre global pour la formation conjointe, la certification professionnelle, la recherche et l'échange transfrontalier de connaissances sur l'ensemble des marchés africains.

Ce forum a également marqué le lancement officiel des cours en français sur CASI Academy, élargissant ainsi l'accès au renforcement des capacités au public francophone de toute la région.

Dans son discours de clôture, Ma Jun a souligné le rôle des outils pilotés par l'IA dans la réduction des coûts liés à la publication d'informations pour les PME. Le forum s'est conclu par une invitation à participer au prochain CASI Sustainability Forum, qui se tiendra à Hong Kong en septembre 2026, dans le cadre de la Green Week.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.casi.net.

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