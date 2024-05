اختتام الاحتفال الدولي بيوم الجاز العالمي لسنة 2024 بحفل موسيقي يضم كل النجوم في طنجة، المغرب

شهد الاحتفال آلاف العروض والفعاليات من أكثر من 190 دولة بجميع القارات

طنجة، المغرب, 2 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- انتهى الاحتفال بيوم الجاز العالمي الثالث عشر نهاية مثيرة، حيث أُقيم حفل موسيقى عالمي تاريخي بقصر فنون وثقافة طنجة الجديد يضم جميع النجوم. كان الحفل الموسيقي برعاية الممثل المشهور عالميًا جيريمي آيرونز، وشارك فيه فنانون مشهورون عالميًأ، بما في ذلك الموسيقي العظيم غناوا عبد الله الجورد (المغرب) وأيقونة الجاز هيربي هانكوك إلى جانب كلوديا أكونيا (تشيلي)، أمبروز أكينموسير (الولايات المتحدة الأمريكية)، جون بيزلي (الولايات المتحدة الأمريكية)، ليكسيا بنيامين (الولايات المتحدة الأمريكية)، ريتشارد بونا (الكاميرون)، دي دي بريدجواتر (الولايات المتحدة الأمريكية)، موريرا تشونجيسا (موزامبيق) ، شيمكيا كوبلاند (الولايات المتحدة الأمريكية)، كورت إلينج (الولايات المتحدة الأمريكية)، أنطونيو فاراو (إيطاليا)، ميلودي جاردوت (الولايات المتحدة الأمريكية) ، جازيما هورن (الولايات المتحدة الأمريكية)، جيه كيه كيم (جمهورية كوريا)، فيمي كوتي (نيجيريا) ، ماجنوس ليندجرين (السويد)، روميرو لامبادو (البرازيل)، ماركوس ميلر (الولايات المتحدة الأمريكية)، ياسوشي ناكامورا (اليابان)، طارق يمني (لبنان) وغيرهم الكثير.

وافتتح الحفل العالمي للنجوم بأداء خاص لأغنية "Welcome to Country" من قبل موسيقيي دار غناوا المشهورين، وقدمت ديدي بريدجووتر أداءً مذهلاً لأغنية "Spain" التي يغنيها في الأصل تشيك كوريت، ما كان يسلط الضوء على الروابط الثقافية بين المغرب وإسبانيا. قامت جازيما هورن بتجنيد مواهب أمبروز أكينموساير وبيلي تشايلدز في أغنية "Free Your Mind" المذهلة. وقدّم ريتشارد بونا أداءً رقيقًا لأغنيته "Esoka Bulu (Night Whisper) ". فضلاً عن ذلك، قام عبد الله الجورد أيقونة تي كيه بلو وغناوا بتحية الموسيقى المغربية والجاز الأمريكي، حيث أدى "Blue Moses" من تأليف راندي ويستون. كما قدم كلُ من ميلودي غاردوت وفيليب باول نسخة رائعة من "This Foolish Heart Could Love You". وأعلن فيمي كوتي أن هناك "شعب واحد في عالم واحد" بأداء أغنية One People, One World بطابع موسيقي إفريقي متأثر بالنغمات الجيتار الكهربائي. وأشار كورت إلينغ إلى واين شورتر من خلال أداء أغنية "Speak No Evil" من تأليف شورتر. هذا وقد أدى كل من شميكا كوبلاند وجو لويس ووكر أغنية البلوز الرائعة "Nobody But You".

تجدر الإشارة أن احتفالية يوم الجاز العالمي لسنة 2024 ضمت الآلاف من العروض والصفوف الرئيسية والجلسات الموسيقية والبرامج التثقيفية ومبادرات الخدمة المجتمعية والتوعية في أكثر من 190 دولة، وقد بلغت ذروتها في الحفل العالمي، والذي يتوفر مجانًا على موقع jazzday.com.

يتم توفير الدعم الرئيسي يوم الجاز العالمي لسنة 2024 من قبل مؤسسة Doris Duke Foundation، بالإضافة إلى دعم إضافي من GRoW @ Annenberg. قدمت شركة United، الشريك العالمي للطيران في يوم الجاز العالمي، وسائل النقل الجوي والدعم الإضافي للفنانين والمعلمين.

في 30 أبريل من كل عام، يجمع يوم الجاز الدولي البلدان والمجتمعات في كل أنحاء العالم لتعزيز السلام والحوار بين الثقافات والتنوع واحترام الكرامة الإنسانية. اعتمدت الدول الأعضاء في اليونسكو يوم الجاز العالمي بمبادرة من سفير اليونسكو للنوايا الحسنة هيربي هانكوك، والذي يشارك في رئاسة الاحتفال السنوي مع المدير العام لليونسكو أودري أزولاي.

قال أزولاي: "الجاز، قالت المغنية الأمريكية الأسطورية نينا سيمون، هو أكثر من مجرد موسيقى. إنه يتجاوز النوتات الموسيقية؛ إنه 'الطريق لعيش حياة... طريقة لعيش لحياة، بل طريقة للتفكير.'"

وأضاف هانكوك: "بينما نحتفل بيوم الجاز، دعونا نؤكد من جديد التزامنا بإرث الجاز الدائم وقدرته على رفع معنوياتنا وتحفيزنا وتوحيد صفوفنا جميعًا".