A celebração mundial do Dia Internacional do Jazz de 2024 termina com o Concerto Global All-Star em Tânger, Marrocos

Milhares de apresentações e eventos apresentados em mais de 190 países, em todos os continentes

TÂNGER, Marrocos, 1 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- O 13º Dia Internacional do Jazz anual chegou a uma conclusão emocionante com um histórico Concerto Global All-Star no novo Palácio das Artes e Cultura de Tânger. Apresentado pelo ator internacionalmente aclamado Jeremy Irons, o show contou com a participação de artistas de renome mundial, incluindo o músico mestre Gnawa Abdellah El Gourd (Marrocos) e o ícone do jazz Herbie Hancockjunto com Claudia Acuña (Chile), Ambrose Akinmusire (EUA), John Beasley (EUA), Lakecia Benjamin (EUA), Richard Bona (Camarões), Dee Dee Bridgewater (EUA), Moreira Chonguiça (Moçambique), Shemekia Copeland (EUA), Kurt Elling (EUA), Antonio Faraò (Itália) , Melody Gardot (EUA), Jazzmeia Horn (EUA), JK Kim (República da Coreia), Femi Kuti (Nigéria), Magnus Lindgren (Suécia), Romero Lubambo (Brasil), Marcus Miller (EUA), Yasushi Nakamura (Japão), Tarek Yamani (Líbano) e muitos outros.

O All-Star Global Concert abriu com uma apresentação especial "Welcome to Country" de músicos renomados de Dar Gnawa, seguida pela espetacular apresentação de Dee Dee Bridgewater de "Spain" de Chick Corea, destacando as conexões culturais entre Marrocos e Espanha. Jazzmeia Horn recrutou os talentos de Ambrose Akinmusire e Billy Childs na suingante "Free Your Mind". Richard Bona fez uma apresentação terna de sua canção "Esoka Bulu (Night Whisper)". O ícone do TK Blue e do Gnawa, Abdellah El Gourd, prestou homenagem à música Gnawa do Marrocos e ao jazz americano, interpretando a composição de Randy Weston, "Blue Moses". Melody Gardot e Philippe Powell fizeram uma versão sublime de "This Foolish Heart Could Love You". Femi Kuti declarou que existe "One People, One World" em sua eletrizante performance Afro-Beat. Kurt Elling prestou homenagem a Wayne Shorter cantando a composição de Shorter, "Speak No Evil". Shemekia Copeland e Joe Louis Walker trouxeram o blues para o centro das atenções com "Nobody But You".

A celebração do Dia Internacional do Jazz de 2024 incluiu milhares de apresentações, master classes, jam session, programas educacionais e iniciativas de serviços comunitários e de extensão em mais de 190 países, culminando no Global Concert, que está disponível gratuitamente no jazzday .com.

O maior apoio para o Dia Internacional do Jazz de 2024 é fornecido pela Fundação Doris Duke, com apoio adicional e generoso da GRoW @ Annenberg. A United, parceira aérea global do Dia Internacional do Jazz, forneceu transporte aéreo e suporte adicional para artistas e educadores.

Todos os anos, no dia 30 de abril, o Dia Internacional do Jazz reúne países e comunidades em todo o mundo que promovem a paz, o diálogo entre culturas, a diversidade e o respeito pela dignidade humana. O Dia Internacional do Jazz foi adotado pelos países membros da UNESCO por iniciativa do Embaixador da Boa Vontade da UNESCO, Herbie Hancock, que copreside a celebração anual com a Diretora Geral da UNESCO Audrey Azoulay.

Azoulay disse: "Jazz, como disse eloquentemente a lendária cantora americana Nina Simone, é mais do que apenas música. Transcende as notas musicais; é 'um modo de vida... um modo de ser, um modo de pensar'."

Hancock acrescentou: "Ao celebrarmos o Dia do Jazz, vamos reafirmar nosso compromisso com o legado duradouro do jazz e sua capacidade de elevar, inspirar e unir todos nós".

FONTE Herbie Hancock Institute of Jazz