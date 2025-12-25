اختتام فعاليات البطولة الحضورية الرابعة للعبة جاكارو كينغ بنجاح في جدة

Jackaroo King's Fourth Offline Championship Concludes Successfully at Jeddah

جدة، المملكة العربية السعودية, 25 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- في 19 ديسمبر 2025، أسدل الستار على البطولة الحضورية الرابعة المرتقبة للعبة جاكارو كينغ في أجواء حماسية. وبوصفها لعبة لوحية اجتماعية تحظى بشعبية جارفة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، جمعت جاكارو كينغ ثمانية فرق نخبوية جرى اختيارها عبر جولات متعددة من المنافسات. وبعد ساعات من المناورات الذهنية المكثفة، التي تابعها مئات المتفرجين في موقع الحدث، حسم الفريق الفائز اللقب ونال باقة جوائز فاخرة يتصدرها هاتف iPhone 17 Pro. ولم تكن البطولة مجرد مواجهة استراتيجية، بل تحولت إلى احتفال اجتماعي حقيقي ربط بين مجتمعات اللاعبين عبر الإنترنت وعلى أرض الواقع.

وانطلقت التصفيات عبر الإنترنت في 30 نوفمبر، مستقطبة مشاركة واسعة من اللاعبين في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA). وبعد عشرة أيام من المنافسة الشرسة، تأهلت أفضل 8 فرق إلى النهائيات الحضورية في جدة. وجاءت المنافسات وفق صيغة اللعب الكلاسيكية 2 ضد 2، لتبرز عمق الاستراتيجية وروح العمل الجماعي التي تتميز بها جاكارو في أفضل صورها.

وتكريمًا للأداء المتميز، صممت جاكارو كينغ ميداليات وكؤوسًا حصرية للفائزين هذا العام. ولم يقتصر إنجاز الفريق البطل على الظفر باللقب وحق التباهي به، بل فاز أيضًا بحزمة تقنية راقية شملت iPhone 17 Pro وiPad Air وApple Watch Series 11 وAirPods 4، في دلالة تجمع بين التميز التنافسي ومكانة جاكارو كينغ بوصفها منصة رائدة للألعاب الاجتماعية.

وإلى جانب المباريات، تحول موقع الحدث إلى تجربة اجتماعية غامرة. وقد أشعلت فعالية "Like & Win Merch" (تفاعل واربح هدايا ترويجية) حماس الحضور فورًا، إذ شارك المشاركون أبرز اللحظات على فيسبوك وإنستغرام. كما اكتسب الوسم #JackarooKing زخمًا سريعًا في الأوساط الاجتماعية المحلية بمدينة جدة. وخلال فترات الاستراحة، رفعت مسابقة معلومات جاكارو التفاعلية مستوى الأجواء، حيث حصل الفائزون على عطور راقية، مما وازن بين توتر المنافسة ومتعة الترفيه، وقرّب العلامة التجارية أكثر من مجتمعها.

نبذة عن جاكارو كينغ

منذ إطلاقها في أغسطس 2024، نمت جاكارو كينغ لتصبح واحدة من أبرز ألعاب الترفيه الاجتماعي في الشرق الأوسط، عبر الحفاظ بإخلاص على تجربة جاكارو الكلاسيكية، إلى جانب الابتكار المستمر عبر أبعاد» أسلوب اللعب × التفاعل الاجتماعي × التنافس « . وبفضل اللعب الاستراتيجي الأصيل، والتفاعلات المتنوعة عبر الإنترنت، ونظام البطولات سريع التطور، أصبحت اللعبة من أكثر منصات التنافسية المتاحة للجميع جذبًا في المنطقة. وتمثل هذه البطولة الحضورية الرابعة محطة جديدة ضمن منظومة الفعاليات المتوسعة لـجاكارو كينغ، بما يؤكد قوة مجتمعها وتأثير علامتها. ومضيًا قدمًا، ستواصل جاكارو كينغ v تعميق جهود التوطين، وتطوير منظومة بطولاتها التي تربط بين الإنترنت والواقع، لتقديم تجارب ترفيهية أكثر انغماسًا وتنوعًا وتنافسية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

