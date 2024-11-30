اختتام فعاليات معرض الصين الدولي للاستيراد (CIIE) السابع بنجاح: أبرز الأحداث بالأرقام

شانغهاي, 30 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- اختتم معرض الصين الدولي للاستيراد (CIIE) السابع بنجاح في 10 نونبر/تشرين الثاني في شانغهاي. في حين تم تحقيق العديد من الإنجازات والاتصالات غير الملموسة، إلا أن بيانات هذا العام تُظهر كيف حقق المعرض نجاحاً غير مسبوق في المشاركة العالمية وفرص الأعمال التجارية. بلغ إجمالي الصفقات المبدئية 80.01 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2% عن العام السابق.

مشاركة حيوية من جميع أنحاء العالم

وباعتباره منصة مهمة للتعاون العالمي، دعا معرض الصين الدولي للاستيراد (CIIE) السابع 77 دولة ومنظمة دولية من القارات الخمس للمشاركة في المعرض القطري الشامل. قام المشاركون بدمج الثقافات الفريدة والهويات الوطنية والتكنولوجيا الحديثة في تصاميم الأكشاك، مع مجموعة رائعة من أكثر من 200 فعالية آسرة استضافتها الأكشاك. شارك في معرض المشاريع والأعمال ما مجموعه 3496 شركة من 129 دولة ومنطقة، بما في ذلك 1585 شركة من 104 دول في مبادرة الحزام والطريق، و1106 شركات من 13 دولة في الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، و132 عارضاً من 35 دولة من أقل البلدان نمواً.

مجموعة واسعة من الابتكارات المتطورة والأعمال المطروحة لأول مرة

لطالما كانت الإنجازات المبتكرة والأعمال المتنوعة التي تظهر لأول مرة من أهم ما يميز كل دورة من دورات المعرض. عرض القسم الخاص بحاضنة الابتكار في معرض الصين الدولي للاستيراد (CIIE) السابع 360 مشروعًا مبتكرًا من 34 دولة ومنطقة، لدعم تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. بالإضافة إلى ذلك، طرحت الشركات متعددة الجنسيات 450 منتجاً وخدمة وتقنية جديدة، بما في ذلك أكثر من 100 إطلاق عالمي، و40 إطلاقاً أولياً في آسيا، وأكثر من 200 إطلاق لأول مرة في الصين، مما أطلق زخماً لمحركات جديدة لطلب المستهلكين.

المنظورات الدولية والحوارات التعاونية في منتدى هونغكياو الاقتصادي الدولي (HQF)

يعد منتدى هونغكياو الاقتصادي الدولي (HQF) بمثابة منصة مهمة للتواصل الدولي، حيث يصبح المنتدى نقطة محورية للاهتمام في كل دورة من دورات معرض الصين الدولي للاستيراد (CIIE). وقد استقطب منتدى هونغكياو الاقتصادي الدولي (HQF) السابع، الذي ركز على الموضوعات الشائعة، أكثر من 8600 مشارك في المنتدى، وجمع أكثر من 300 من الخبراء والقادة المشهورين عالميًا في مجالات السياسة والأعمال والأوساط الأكاديمية. كما أصدر منتدى هونغكياو الاقتصادي الدولي (HQF) السابع تقرير الانفتاح العالمي لعام 2024 إلى جانب مؤشر الانفتاح العالمي، ليقدم رسالة الانفتاح وتعزيز التعاون الدولي.

مما لا شك فيه أن معرض الصين الدولي السابع للاستيراد كان ناجحًا تمامًا، مما يدل على دوره الهام كمنصة لتعزيز التعاون العالمي. وفي ظل الاستعدادات الجارية بنشاط لإقامة الدورة الثامنة من معرض الصين الدولي للاستيراد، يستمر المعرض في توسيع فرص التعاون التجاري والاقتصادي العالمي، حيث يدعو المعرض الدول والشركات من الخارج للانضمام إليه!

للمزيد من المعلومات، المرجو زيارة موقع معرض الصين الدولي للاستيراد (CIIE) الإلكتروني: https://www.ciie.org/zbh/en/?from=prnewswire

للتواصل: السيدة كوي، هاتف رقم: 0086-21-968888، بريد إلكتروني: [email protected]