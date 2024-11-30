7-я выставка CIIE успешно завершена: обзор в цифрах

В качестве важнейшей платформы для глобального сотрудничества 7-я выставка CIIE приняла 77 стран и международных организаций с пяти континентов на всеобъемлющей общенациональной выставке. Участники включили уникальные культуры, национальную самобытность и современные технологии в дизайн стендов, а всего на стендах было проведено более чем 200 увлекательных мероприятий. На выставке «Предпринимательство и бизнес» приняли участие 3496 компаний из 129 стран и регионов, в том числе 1585 компаний из 104 стран в рамках инициативы «Пояс и путь», 1106 компаний из 13 стран в рамках регионального всеобъемлющего экономического партнерства и 132 экспонента из 35 наименее развитых стран.

Широкий спектр передовых инноваций и дебютов

Инновационные достижения и разнообразные дебюты неизменно были основным моментом каждой выставки. На 7-й CIIE специальная секция «Инновационный инкубатор» представила 360 инновационных проектов из 34 стран и регионов, поддерживая развитие малого и среднего бизнеса (МСБ) и стартапов. Кроме того, транснациональные компании представили 450 новых продуктов, услуг и технологий, в том числе более 100 глобальных запусков, 40 премьер в Азии и более 200 дебютов в Китае, открыв импульс для новых стимулов потребительского спроса.

Международные перспективы и совместные диалоги на HQF

Являясь важной платформой для международного общения, Международный экономический форум «Хунцяо» (HQF) становится центром внимания на каждом мероприятии CIIE. Сосредоточив внимание на актуальных темах, 7-й форум HQF привлек более 8600 регистраций и собрал более 300 всемирно известных экспертов и лидеров в области политики, бизнеса и науки. 7-й форум HQF также выпустил Доклад о мировой открытости за 2024 год наряду с Индексом мировой открытости, что свидетельствует об открытости и укреплении международного сотрудничества.

7-я выставка China International Import Expo, несомненно, имела полный успех, продемонстрировав свою значительную роль в качестве этапа для продвижения глобального сотрудничества. В условиях активной подготовки к VIII CIIE выставка продолжает расширять возможности для глобального торгово-экономического сотрудничества, приглашая страны и предприятия из-за рубежа присоединиться!

Посетите официальный сайт CIIE для получения дополнительной информации: https://www.ciie.org/zbh/en/?from=prnewswire

Контакты: Г-жа Цуй (Cui) Тел.: 0086-21-968888 Электронная почта: [email protected]

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