اختتام قمة Zenos Health 2025 بنجاح باهر بعد ثلاثة أيام جمعت قادة عالميين في مجال إطالة العمر بالرياض

اجتمع أكثر من 1,000 قائد عالمي في القمة الافتتاحية التي تعزز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي لابتكارات العافية وعلوم إطالة العمر

الرياض، المملكة العربية السعودية، 11 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- اختتمت قمة Zenos Health الافتتاحية بنجاح باهر بعد أن جمعت أكثر من 1000 من قادة الفكر والمختصين والمستثمرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم خلال ثلاثة أيام لاستكشاف إطالة العمر والأداء والعافية. أقيمت القمة في فندق باب سمحان بالرياض بمشاركة 20 جلسة رئيسية و10 جلسات نقاشية، بحضور ممثلين من أربع دول عبر ثلاث قارات.

تؤكد هذه الفعالية مكانة المملكة العربية السعودية المتنامية كمركز عالمي للابتكار في المجال الصحي وعلوم إطالة العمر، حيث تستقطب كبار الخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم. حظيت القمة بتقييمات إيجابية للغاية من الحضور، إذ أفاد % 80 منهم بأنها فاقت توقعاتهم، بينما أعرب % 90 عن رغبتهم في العودة عام 2026.

من أبرز الجلسات الرئيسية محاضرة الدكتور مارك هايمان حول " Young Forever : العلم الناشئ لإطالة العمر"، ومحاضرة الدكتور دارشان شاه بعنوان "الطب 4.0: نموذج موحد لإطالة العمر والرعاية الصحية الدقيقة"، ومحاضرة الدكتورة جيسيكا شيبرد عن "التناغم الهرموني". كما استكشف بن أزادي الصحة الخلوية في محاضرة "Metabolic Freedom" ، فيما قدم غاري بريكا محاضرة " Biohack Your Biology ". أما الجلسات الختامية فتضمنت محاضرة الدكتورة فوندا رايت " Unbreakable : تقدم في العمر بقوة"، ومحاضرة الدكتورة إيمي شاه حول الرابط بين الأمعاء والدماغ والهرمونات، كما قدم تيم غراي مخططات عملية للأداء الأمثل.

إلى جانب الجلسات النهارية، شهدت الأمسيات تجارب صحراوية غامرة جمعت بين فن الطهي والعروض الفنية الأدائية. تضمنت ليلة الافتتاح، التي حضرها صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، عشاءً فاخراً أقيم بين مئات الشموع المحيطة بـ "شجرة الحياة"، مع عروض أدائية قدمها Aware و DJ Carlita . وشهدت الأمسيات اللاحقة عروضاً موسيقية لـ Bedouin و & friends ، بالإضافة إلى عروض عازف البيانو العالمي الشهير ميشال فاضل.

وقال مازن كرنبي، المؤسس المشارك لـ :Zenos Health «كانت الاستجابة لقمتنا الافتتاحية استثنائية. ما بنيناه هنا مجرد البداية. سنعود عام 2026 برؤية أكثر طموحاً لتوسيع برامجنا وتعميق نقاشاتنا العلمية ومواصلة ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمحور للحركة العالمية في مجال إطالة العمر».

لمزيد من المعلومات حول قمة Zenos Health 2026 ، يُرجى زيارة www.zenoshealthsummit.com ، ومتابعة @ zenoshealthsummit على إنستغرام.

نبذة عن قمة Zenos Health

أسس الأخوان مازن ومروان قرنبي شركة Zenos Health التي تعد من الشركات الرائدة في مجال العافية. تقدم الشركة مكملات غذائية فاخرة مدعومة بالبحث العلمي، ومصنعة في منشآت معتمدة بالولايات المتحدة. هدفنا هو تمكين الأفراد من السيطرة على صحتهم واستغلال أقصى إمكانياتهم من خلال حلول نقية ومبتكرة وعالية الفعالية لحياة أفضل.

شعار- https://mma.prnewswire.com/media/2744798/Zenos_Health_Summit_Logo.jpg

للتواصل: [email protected] ؛ [email protected]